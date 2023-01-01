Как получить список всех пользователей Oracle 11g из CLI#Разное
Быстрый ответ
Для получения списка пользователей базы данных Oracle 11g воспользуйтесь следующим запросом:
SELECT username FROM all_users ORDER BY username;
Здесь
all_users возвращает имена пользователей, доступных текущему пользователю, и сортирует их в алфавитном порядке. Если у вас есть административные права, вы можете заменить
all_users на
dba_users, чтобы получить comprehensive список пользователей.
Работа с представлениями о пользователях в Oracle
В Oracle представлено несколько видов доступа к информации о пользователях:
DBA_USERSидеально подходит для администраторов базы данных, содержит полные сведения о пользователях, но требует привилегированного доступа.
ALL_USERSотображает пользователей, на которых действуют права текущего пользователя.
USER_USERSвозвращает информацию о текущем, в данный момент активном, пользователе.
Важно отметить различие между
username и
user_id: первое – это имя пользователя для нас, а второе – идентификатор пользователя для внутреннего использования базы данных.
Правильные привилегии обеспечивают точные результаты
Для получения информации из
DBA_USERS необходимо иметь привилегию
SELECT ANY DICTIONARY или права на выполнение прямого запроса
SELECT к
DBA_USERS, которые должен предоставить системный администратор.
SELECT username FROM dba_users ORDER BY created;
Этот запрос позволяет получить полный список пользователей с датами их создания, что упрощает процесс аудита учетных записей.
Визуализация
Представьте себе список пользователей в Oracle 11g как жителей многоквартирного дома:
Предположим, что база данных Oracle – это многоквартирный дом (🏢), а каждый пользователь – это жилец.
🏢 -> [1 этаж: Пользователь SYS, ... | 2 этаж: Пользователь SYSTEM, ... | N этаж: Пользователь HR, ...]
Когда вы ищете жильца, вы начинаете с запроса:
SELECT USERNAME FROM ALL_USERS;
И вы нашли список всех жителей.
🏢 СПИСОК ЖИТЕЛЕЙ 📇:
|Этаж
|Жилец (Пользователь)
|1
|SYS
|2
|SYSTEM
|N
|HR
Как и в реальной жизни, вы просто обращаетесь к директории дома.
Основные рекомендации по безопасности SQL
При работе с данными пользователей ставьте безопасность на первый план. Вместо
SELECT * в запросе указывайте только необходимые столбцы. Это позволит минимизировать риск нежелательного раскрытия информации.
Внимание! Различия в СУБД
Не стоит путать: в Oracle «пользователи» – это не то же самое, что «схемы» в MySQL. Понимание этих тонкостей спасет вас от путаницы при переходе между различными СУБД и сэкономит ваше время.
Отсортировать список – значит навести порядок
Сортировка результатов может усовершенствовать работу с данными. Например, сортировка по статусу аккаунта или дате истечения его срока действия:
SELECT username, account_status, expiry_date FROM dba_users ORDER BY account_status, expiry_date;
Этот запрос позволит выделить аккаунты со статусом «заблокирован» или у которых скоро истекает срок действия, что является важным аспектом планового технического обслуживания.
Полезные материалы
- Список всех пользователей – Oracle FAQ — Подробное руководство по получению списка пользователей в Oracle 11g.
- Ask TOM — Обширное руководство по перечислению привилегий и ролей пользователей.
- Работать над несколькими проектами одновременно – Stack Overflow — Эта ссылка непосредственно не связана с поиском пользователей и добавлена в список ошибочно.
- Как узнать операционную систему файла данных из резервной копии Oracle – Database Administrators Stack Exchange — Эта ссылка также не касается темы поиска списка пользователей с привилегиями DBA и основана на резервных копиях Oracle.
Примечание: Последние две ссылки представлены в соответствии с предоставленной информацией и не относятся к запросу списка пользователей в Oracle 11g.
