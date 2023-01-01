Как получить список всех пользователей Oracle 11g из CLI

Быстрый ответ

Для получения списка пользователей базы данных Oracle 11g воспользуйтесь следующим запросом:

SQL Скопировать код SELECT username FROM all_users ORDER BY username;

Здесь all_users возвращает имена пользователей, доступных текущему пользователю, и сортирует их в алфавитном порядке. Если у вас есть административные права, вы можете заменить all_users на dba_users , чтобы получить comprehensive список пользователей.

Работа с представлениями о пользователях в Oracle

В Oracle представлено несколько видов доступа к информации о пользователях:

DBA_USERS идеально подходит для администраторов базы данных, содержит полные сведения о пользователях, но требует привилегированного доступа.

идеально подходит для администраторов базы данных, содержит полные сведения о пользователях, но требует привилегированного доступа. ALL_USERS отображает пользователей, на которых действуют права текущего пользователя.

отображает пользователей, на которых действуют права текущего пользователя. USER_USERS возвращает информацию о текущем, в данный момент активном, пользователе.

Важно отметить различие между username и user_id : первое – это имя пользователя для нас, а второе – идентификатор пользователя для внутреннего использования базы данных.

Правильные привилегии обеспечивают точные результаты

Для получения информации из DBA_USERS необходимо иметь привилегию SELECT ANY DICTIONARY или права на выполнение прямого запроса SELECT к DBA_USERS , которые должен предоставить системный администратор.

SQL Скопировать код SELECT username FROM dba_users ORDER BY created;

Этот запрос позволяет получить полный список пользователей с датами их создания, что упрощает процесс аудита учетных записей.

Визуализация

Представьте себе список пользователей в Oracle 11g как жителей многоквартирного дома:

Предположим, что база данных Oracle – это многоквартирный дом (🏢), а каждый пользователь – это жилец.

🏢 -> [1 этаж: Пользователь SYS, ... | 2 этаж: Пользователь SYSTEM, ... | N этаж: Пользователь HR, ...]

Когда вы ищете жильца, вы начинаете с запроса:

SELECT USERNAME FROM ALL_USERS;

И вы нашли список всех жителей.

🏢 СПИСОК ЖИТЕЛЕЙ 📇:

Этаж Жилец (Пользователь) 1 SYS 2 SYSTEM N HR

Как и в реальной жизни, вы просто обращаетесь к директории дома.

Основные рекомендации по безопасности SQL

При работе с данными пользователей ставьте безопасность на первый план. Вместо SELECT * в запросе указывайте только необходимые столбцы. Это позволит минимизировать риск нежелательного раскрытия информации.

Внимание! Различия в СУБД

Не стоит путать: в Oracle «пользователи» – это не то же самое, что «схемы» в MySQL. Понимание этих тонкостей спасет вас от путаницы при переходе между различными СУБД и сэкономит ваше время.

Отсортировать список – значит навести порядок

Сортировка результатов может усовершенствовать работу с данными. Например, сортировка по статусу аккаунта или дате истечения его срока действия:

SQL Скопировать код SELECT username, account_status, expiry_date FROM dba_users ORDER BY account_status, expiry_date;

Этот запрос позволит выделить аккаунты со статусом «заблокирован» или у которых скоро истекает срок действия, что является важным аспектом планового технического обслуживания.

