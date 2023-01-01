Как получить список триггеров для таблицы в PostgreSQL

#PostgreSQL  #Триггеры  
Быстрый ответ

Для определения триггеров, связанных с представлением или таблицей в PostgreSQL, можно использовать следующий запрос:

SELECT tgname
FROM pg_trigger
WHERE tgrelid = (SELECT oid FROM pg_class WHERE relname = 'имя_вашей_таблицы_или_представления')::regclass;

Замените имя_вашей_таблицы_или_представления на актуальное название вашей таблицы или представления для поиска связанных с ними триггеров.

Поиск скрытых триггеров

Для выявления триггеров в PostgreSQL:

  • Примените системные каталоги, в частности information_schema.triggers.
  • Используйте полученную информацию как ключ к знаниям об триггерах, их связях с таблицами и других полезных данных.
SELECT 
  event_object_schema AS schema_name,
  event_object_table AS table_name,
  trigger_name
FROM information_schema.triggers;

Добавьте фильтр по event_object_table, чтобы сосредоточить поиск на конкретной таблице.

Расшифровка мира триггеров

Системные каталоги – фонтан информации

Системные каталоги PostgreSQL, такие как pg_class, pg_trigger и pg_namespace, содержат детальную информацию о триггерах. Изучив низкоуровневые детали, вы сможете узнать больше о функционале триггеров и событиях, на которые они реагируют:

SELECT 
  t.tgname AS trigger_name,
  n.nspname AS schema_name,
  c.relname AS table_name,
  t.tgenabled AS trigger_enabled,
  pg_get_triggerdef(t.oid) AS trigger_definition
FROM pg_trigger t
JOIN pg_class c ON c.oid = t.tgrelid
JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
WHERE c.relname = 'имя_вашей_таблицы';

Статусы триггеров и их значения

В столбце tgenabled, содержащемся в pg_trigger, указано состояние триггера: 'O' – всегда включен, 'D' – выключен, 'R' – активен только на реплике.

Визуализация

Взаимоотношение между Таблицей/Представлением и связанными с ней Триггерами можно изобразить в виде немого диалога:

📚 (Таблица/Представление) ↔ 📑🔗📑 (Триггеры)

Визуализация этого диалога в SQL:

SELECT – 🕵️ – FROM INFORMATION_SCHEMA.TRIGGERS WHERE EVENT_OBJECT_TABLE = 'имявашейтаблицыилипредставления';

Скрытые знания, лежащие в основе этого обмена, отвечают за автоматическую реакцию вашей базы данных.

Продвинутые стратегии поиска триггеров

Встроенные команды: Ваш инструментарий

psql позволяет быстро получить информацию о триггерах. Используя команды \dS <имя_таблицы>, \df и \dft, можно увидеть триггеры для указанной таблицы и общий список всех функций и триггеров.

Управление триггерами

На продакшн-серверах триггеры могут влиять на производительность. Команда pg_get_functiondef() позволит взглянуть на определение функции триггера и изучить пользовательскую логику.

Решение проблем: повседневная работа

Если стандартные инструменты не помогают, не стесняйтесь обращаться к сообществу (например, к Stack Overflow) и официальной поддержке PostgreSQL для получения более подробных рекомендаций.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: CREATE TRIGGERофициальное руководство по созданию триггеров.
  2. Запросы к pg_trigger – Вики PostgreSQLподробное руководство по работе с запросами к триггерам.
  3. sql – Перечисление внешних ключей таблицы – Stack Overflowсообщественный ресурс по работе с триггерами.
  4. pgAdmin – инструмент управления PostgreSQLофициальное средство управления PostgreSQL.
  5. PostgreSQL: Документация: pg_triggerполная информация о каталоге pg_trigger.
  6. PostgreSQL – ТРИГГЕРЫпрактическое руководство по работе с триггерами.
