Как получить список индексированных колонок в PostgreSQL

Быстрый ответ

Для получения списка всех колонок с индексами примените следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT tbl.relname AS "table", idx.relname AS "index", col.attname AS "column" FROM pg_index i JOIN pg_attribute col ON col.attrelid = i.indrelid AND col.attnum = ANY(i.indkey) JOIN pg_class idx ON idx.oid = i.indexrelid JOIN pg_class tbl ON tbl.oid = i.indrelid WHERE tbl.relkind = 'r' ORDER BY "table", "index";

Вы получите структурированный список таблиц, индексов и соответствующих колонок, организованных по индексам.

Тонкая настройка поиска в PostgreSQL

Если требуется осуществлять поиск только по определенным таблицам или исключить некоторые из них, добавьте условия в секцию WHERE .

Чтобы исключить системные таблицы, примените следующую фильтрацию:

SQL Скопировать код AND n.nspname NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema')

Визуализация

Представьте, что таблицы – это актёры (🏛), колонки – это их реплики, а индексы – это свет софитов (🔦).

Markdown Скопировать код Таблицы (🏛): [Актёр 1, Актёр 2⚡, Актёр 3, Актёр 4⚡, Актёр 5] Софиты (🔦): Освещают Актёра 2 и Актёра 4

Колонки с индексами привлекают особое внимание:

Markdown Скопировать код 🔦⚡ Актёр 2: Снаряжен для упрощения поиска! 🔦⚡ Актёр 4: Под светом для быстрого доступа!

Чтобы увидеть подробную информацию об индексах определенной таблицы, выполните:

SQL Скопировать код SELECT * FROM pg_indexes WHERE tablename = 'your_table';

В результате вы увидите список колонок, освещенных "светом" индексов.

Работа с многоколоночными индексами

Если один индекс охватывает несколько колонок, чтобы объединить их, выполните следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT tbl.relname AS "table", idx.relname AS "index", STRING_AGG(col.attname, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY col.attnum) AS "columns" FROM ...

Данный запрос создает упорядоченный список колонок с индексами, что необходимо при работе с многоколоночными индексами.

Овладевая продвинутым обзором индексов

Хотите освоить индексы на профессиональном уровне? Воспользуйтесь командной строкой psql с ее продвинутыми возможностями для работы с PostgreSQL.

Команды \di+ и \diS предоставляют полную информацию об индексах, включая размер и комментарии, при этом \diS исключает системные индексы. Команды \d доступны только в psql .

