Как получить следующую/предыдущую запись в MySQL без выборки

Быстрый ответ

Чтобы из таблицы MySQL получить следующую или предыдущую запись, вам нужно сравнить идентификаторы id и установить порядок сортировки с помощью ORDER BY .

Чтобы получить следующую запись:

SQL Скопировать код SELECT * FROM my_table WHERE id > current_id ORDER BY id ASC LIMIT 1;

Чтобы найти предыдущую запись:

SQL Скопировать код SELECT * FROM my_table WHERE id < current_id ORDER BY id DESC LIMIT 1;

Замените my_table наименованием вашей таблицы и current_id — идентификатором записи, которая вас интересует. Обратите внимание: в таблице должен присутствовать уникальный идентификатор (первичный ключ) для корректной сортировки.

Продвинутый уровень: использование подзапросов

Чтобы увеличить точность поиска следующей или предыдущей записи и уменьшить сканирование в таблице, используйте подзапросы:

Для поиска следующей записи:

SQL Скопировать код SELECT * FROM my_table WHERE id = (SELECT min(id) FROM my_table WHERE id > current_id);

Для поиска предыдущей записи:

SQL Скопировать код SELECT * FROM my_table WHERE id = (SELECT max(id) FROM my_table WHERE id < current_id);

Если в вашей таблице применяется столбец типа datetime , ваш запрос будет выглядеть так:

SQL Скопировать код SELECT * FROM my_table WHERE datetime_col > 'current_datetime' ORDER BY datetime_col ASC LIMIT 1; SELECT * FROM my_table WHERE datetime_col < 'current_datetime' ORDER BY datetime_col DESC LIMIT 1;

При использовании min(id) и max(id) в подзапросах вы определите ближайшую к текущей запись по ID, что повысит производительность и эффективность запроса.

Решаем крайние ситуации

В случае, когда следующая или предыдущая запись отсутствует, используйте функцию IFNULL :

SQL Скопировать код SELECT * FROM my_table WHERE id = IFNULL((SELECT min(id) FROM my_table WHERE id > current_id), current_id); SELECT * FROM my_table WHERE id = IFNULL((SELECT max(id) FROM my_table WHERE id < current_id), current_id);

Если следующая или предыдущая запись не найдены, функция IFNULL вернет текущий идентификатор вместо NULL .

Без страха перед ограничениями: применяем оптимизацию

Расмотрим ключевые моменты для оптимизации запросов:

Совместимость версий баз данных : Удостоверьтесь, что ваша версия MySQL поддерживает применяемые вами приемы.

: Удостоверьтесь, что ваша версия MySQL поддерживает применяемые вами приемы. Одновременный поиск следующей и предыдущей записей : Экономьте ресурсы, выполняя поиск обеих записей одним запросом.

: Экономьте ресурсы, выполняя поиск обеих записей одним запросом. Оптимизация столбцов : Используйте индексированные столбцы для быстрого извлечения данных.

: Используйте индексированные столбцы для быстрого извлечения данных. Корректное использование LIMIT: Излишние ограничения могут привести к неожиданным результатам.

Визуализация

Представьте себя на ж/д вокзале:

Запись Время отправления Текущий 🚆 13:00 Следующий 🡆 13:05 Предыдущий 🡄 12:55

SQL-запросы, как и поиск в расписании ж/д движения, служат вам для определения следующего или предыдущего времени отправления:

SQL Скопировать код SELECT * FROM schedule WHERE departure > '13:00' ORDER BY departure ASC LIMIT 1; -- 🡆 Следующий SELECT * FROM schedule WHERE departure < '13:00' ORDER BY departure DESC LIMIT 1; -- 🡄 Предыдущий

Эффективность запроса: бык в активном режиме

Оптимизация — это экономия на ресурсах, времени и усилиях разработчика:

Прерывайте полное сканирование таблиц : Запросы с индексированными столбцами позволяют MySQL использовать индексы, исключая затратные полных сканирований.

: Запросы с позволяют MySQL использовать индексы, исключая затратные полных сканирований. Стратегические фильтры : Если имеется большой объем данных, ограничивайте его перед сортировкой.

: Если имеется большой объем данных, ограничивайте его перед сортировкой. Меняйте стратегию выборки данных: На последующую навигацию кешируйте данные, а не делайте многократные запросы к базе.

Дата и время в мире сортировки

Не только ID, но и столбцы с датой и временем могут служить удобными инструментами для сортировки:

SQL Скопировать код SELECT * FROM log_entries WHERE timestamp > current_timestamp ORDER BY timestamp ASC LIMIT 1; SELECT * FROM log_entries WHERE timestamp < current_timestamp ORDER BY timestamp DESC LIMIT 1;

Столбцы datetime добавят временную хронологию для корректной обработки ситуаций, когда записи с одинаковыми ID добавляются одновременно.

Полезные материалы