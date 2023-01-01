Как получить следующую/предыдущую запись в MySQL без выборки

#MySQL / MariaDB  #SELECT и выборка данных  #Оптимизация запросов  
Быстрый ответ

Чтобы из таблицы MySQL получить следующую или предыдущую запись, вам нужно сравнить идентификаторы id и установить порядок сортировки с помощью ORDER BY.

Чтобы получить следующую запись:

SQL
SELECT * FROM my_table WHERE id > current_id ORDER BY id ASC LIMIT 1;

Чтобы найти предыдущую запись:

SQL
SELECT * FROM my_table WHERE id < current_id ORDER BY id DESC LIMIT 1;

Замените my_table наименованием вашей таблицы и current_id — идентификатором записи, которая вас интересует. Обратите внимание: в таблице должен присутствовать уникальный идентификатор (первичный ключ) для корректной сортировки.

Продвинутый уровень: использование подзапросов

Чтобы увеличить точность поиска следующей или предыдущей записи и уменьшить сканирование в таблице, используйте подзапросы:

Для поиска следующей записи:

SQL
SELECT * FROM my_table WHERE id = (SELECT min(id) FROM my_table WHERE id > current_id);

Для поиска предыдущей записи:

SQL
SELECT * FROM my_table WHERE id = (SELECT max(id) FROM my_table WHERE id < current_id);

Если в вашей таблице применяется столбец типа datetime, ваш запрос будет выглядеть так:

SQL
SELECT * FROM my_table WHERE datetime_col > 'current_datetime' ORDER BY datetime_col ASC LIMIT 1;
SELECT * FROM my_table WHERE datetime_col < 'current_datetime' ORDER BY datetime_col DESC LIMIT 1;

При использовании min(id) и max(id) в подзапросах вы определите ближайшую к текущей запись по ID, что повысит производительность и эффективность запроса.

Решаем крайние ситуации

В случае, когда следующая или предыдущая запись отсутствует, используйте функцию IFNULL:

SQL
SELECT * FROM my_table WHERE id = IFNULL((SELECT min(id) FROM my_table WHERE id > current_id), current_id);
SELECT * FROM my_table WHERE id = IFNULL((SELECT max(id) FROM my_table WHERE id < current_id), current_id);

Если следующая или предыдущая запись не найдены, функция IFNULL вернет текущий идентификатор вместо NULL.

Без страха перед ограничениями: применяем оптимизацию

Расмотрим ключевые моменты для оптимизации запросов:

  • Совместимость версий баз данных: Удостоверьтесь, что ваша версия MySQL поддерживает применяемые вами приемы.
  • Одновременный поиск следующей и предыдущей записей: Экономьте ресурсы, выполняя поиск обеих записей одним запросом.
  • Оптимизация столбцов: Используйте индексированные столбцы для быстрого извлечения данных.
  • Корректное использование LIMIT: Излишние ограничения могут привести к неожиданным результатам.

Визуализация

Представьте себя на ж/д вокзале:

Запись Время отправления
Текущий 🚆 13:00
Следующий 🡆 13:05
Предыдущий 🡄 12:55

SQL-запросы, как и поиск в расписании ж/д движения, служат вам для определения следующего или предыдущего времени отправления:

SQL
SELECT * FROM schedule WHERE departure > '13:00' ORDER BY departure ASC LIMIT 1; -- 🡆 Следующий
SELECT * FROM schedule WHERE departure < '13:00' ORDER BY departure DESC LIMIT 1; -- 🡄 Предыдущий

Эффективность запроса: бык в активном режиме

Оптимизация — это экономия на ресурсах, времени и усилиях разработчика:

  • Прерывайте полное сканирование таблиц: Запросы с индексированными столбцами позволяют MySQL использовать индексы, исключая затратные полных сканирований.
  • Стратегические фильтры: Если имеется большой объем данных, ограничивайте его перед сортировкой.
  • Меняйте стратегию выборки данных: На последующую навигацию кешируйте данные, а не делайте многократные запросы к базе.

Дата и время в мире сортировки

Не только ID, но и столбцы с датой и временем могут служить удобными инструментами для сортировки:

SQL
SELECT * FROM log_entries WHERE timestamp > current_timestamp ORDER BY timestamp ASC LIMIT 1;
SELECT * FROM log_entries WHERE timestamp < current_timestamp ORDER BY timestamp DESC LIMIT 1;

Столбцы datetime добавят временную хронологию для корректной обработки ситуаций, когда записи с одинаковыми ID добавляются одновременно.

Полезные материалы

  1. MySQL :: Руководство по ссылке MySQL 8.0 :: 3.3.4.4 Сортировка строк — официальная документация по сортировке строк в MySQL.
  2. sql – MySQL offset infinite rows – Stack Overflow — дискуссия на тему получения следующей или предыдущей строки в SQL на форуме Stack Overflow.
  3. Введение в оконные функции T-SQL – Simple Talk — статья об оконных функциях T-SQL, таких как LAG() и LEAD().
  4. SQL Window Functions | Advanced SQL – Mode — руководство по использованию оконных функций в SQL.
  5. SQL – Присоединения (Joins) — основы работы с присоединениями в SQL, которые помогут вам выбирать связанные данные.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

