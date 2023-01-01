Как получить следующую/предыдущую запись в MySQL без выборки#MySQL / MariaDB #SELECT и выборка данных #Оптимизация запросов
Быстрый ответ
Чтобы из таблицы MySQL получить следующую или предыдущую запись, вам нужно сравнить идентификаторы
id и установить порядок сортировки с помощью
ORDER BY.
Чтобы получить следующую запись:
SELECT * FROM my_table WHERE id > current_id ORDER BY id ASC LIMIT 1;
Чтобы найти предыдущую запись:
SELECT * FROM my_table WHERE id < current_id ORDER BY id DESC LIMIT 1;
Замените
my_table наименованием вашей таблицы и
current_id — идентификатором записи, которая вас интересует. Обратите внимание: в таблице должен присутствовать уникальный идентификатор (первичный ключ) для корректной сортировки.
Продвинутый уровень: использование подзапросов
Чтобы увеличить точность поиска следующей или предыдущей записи и уменьшить сканирование в таблице, используйте подзапросы:
Для поиска следующей записи:
SELECT * FROM my_table WHERE id = (SELECT min(id) FROM my_table WHERE id > current_id);
Для поиска предыдущей записи:
SELECT * FROM my_table WHERE id = (SELECT max(id) FROM my_table WHERE id < current_id);
Если в вашей таблице применяется столбец типа
datetime, ваш запрос будет выглядеть так:
SELECT * FROM my_table WHERE datetime_col > 'current_datetime' ORDER BY datetime_col ASC LIMIT 1;
SELECT * FROM my_table WHERE datetime_col < 'current_datetime' ORDER BY datetime_col DESC LIMIT 1;
При использовании
min(id) и
max(id) в подзапросах вы определите ближайшую к текущей запись по ID, что повысит производительность и эффективность запроса.
Решаем крайние ситуации
В случае, когда следующая или предыдущая запись отсутствует, используйте функцию
IFNULL:
SELECT * FROM my_table WHERE id = IFNULL((SELECT min(id) FROM my_table WHERE id > current_id), current_id);
SELECT * FROM my_table WHERE id = IFNULL((SELECT max(id) FROM my_table WHERE id < current_id), current_id);
Если следующая или предыдущая запись не найдены, функция
IFNULL вернет текущий идентификатор вместо
NULL.
Без страха перед ограничениями: применяем оптимизацию
Расмотрим ключевые моменты для оптимизации запросов:
- Совместимость версий баз данных: Удостоверьтесь, что ваша версия MySQL поддерживает применяемые вами приемы.
- Одновременный поиск следующей и предыдущей записей: Экономьте ресурсы, выполняя поиск обеих записей одним запросом.
- Оптимизация столбцов: Используйте индексированные столбцы для быстрого извлечения данных.
- Корректное использование LIMIT: Излишние ограничения могут привести к неожиданным результатам.
Визуализация
Представьте себя на ж/д вокзале:
|Запись
|Время отправления
|Текущий 🚆
|13:00
|Следующий 🡆
|13:05
|Предыдущий 🡄
|12:55
SQL-запросы, как и поиск в расписании ж/д движения, служат вам для определения следующего или предыдущего времени отправления:
SELECT * FROM schedule WHERE departure > '13:00' ORDER BY departure ASC LIMIT 1; -- 🡆 Следующий
SELECT * FROM schedule WHERE departure < '13:00' ORDER BY departure DESC LIMIT 1; -- 🡄 Предыдущий
Эффективность запроса: бык в активном режиме
Оптимизация — это экономия на ресурсах, времени и усилиях разработчика:
- Прерывайте полное сканирование таблиц: Запросы с индексированными столбцами позволяют MySQL использовать индексы, исключая затратные полных сканирований.
- Стратегические фильтры: Если имеется большой объем данных, ограничивайте его перед сортировкой.
- Меняйте стратегию выборки данных: На последующую навигацию кешируйте данные, а не делайте многократные запросы к базе.
Дата и время в мире сортировки
Не только ID, но и столбцы с датой и временем могут служить удобными инструментами для сортировки:
SELECT * FROM log_entries WHERE timestamp > current_timestamp ORDER BY timestamp ASC LIMIT 1;
SELECT * FROM log_entries WHERE timestamp < current_timestamp ORDER BY timestamp DESC LIMIT 1;
Столбцы
datetime добавят временную хронологию для корректной обработки ситуаций, когда записи с одинаковыми ID добавляются одновременно.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик