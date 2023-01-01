Как получить название дня недели из даты в SQL Server

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Работа с датами и временем  
Быстрый ответ

Для того чтобы определить название дня недели на основе заданных значений год, месяц и день в SQL Server, применяйте функции DATENAME и DATEFROMPARTS:

SELECT DATENAME(weekday, DATEFROMPARTS(2023, 3, 14)) as WeekdayName
-- Результат: Вторник

Функция DATENAME возвращает название указанной части даты, в то время как DATEFROMPARTS формирует дату на основе заданных года, месяца и дня.

Пошаговый план для смены профессии

Исследование различных подходов

В SQL Server доступно несколько способов для определения названия дня недели, выбор метода зависит от версии сервера и нужд приложения. Можно сочетать использование DATEPART и DATENAME или применять CONVERT для предварительного форматирования даты, далее DATENAME выдаст название дня недели.

Визуализация

Можно представить процесс определения дня недели как открытие замка — вам требуется найти ключ к конкретному дню недели:

Ряд закрытых дверей, на каждой из которых написан день недели:

🚪🔒 Понедельник | 🚪🔒 Вторник | 🚪🔒 Среда | 🚪🔒 Четверг | 🚪🔒 Пятница | 🚪🔒 Суббота | 🚪🔒 Воскресенье

Дата (год, месяц, день) служит уникальным ключом:

-- Ваш уникальный ключ!
SELECT DATENAME(dw, '2023-01-01') AS WeekdayName;
-- Результат: Воскресенье

Использовав уникальный ключ, вы открываете нужный замок:

🔑 -> 🚪🔓

Вот и получено название соответствующего дня недели!

Превосходно! За открытой дверью находится желаемый день недели:

-- Перед вами открытая дверь:
['🚪🔓 Воскресенье']

Процесс решения различных сценариев

Адаптация под разные версии SQL Server

В разных версиях SQL Server методы работы с датами могут значительно отличаться. Функция DATEFROMPARTS поддерживается начиная с версии 2012, в более ранних версиях следует использовать CAST или CONVERT:

-- Для SQL Server 2008 и более ранних:
SELECT DATENAME(weekday, CAST(CONCAT('2023', '-', '03', '-', '14') AS datetime)) AS WeekdayName
-- Ожидаемый результат: Вторник

Решение проблем с форматированием дат

Правильный формат даты скорее всего избавит вас от ряда ошибок. Хорошей практикой будет использовать функцию CONVERT с установкой кода стиля, чтобы гарантировать корректное форматирование:

SELECT DATENAME(weekday, CONVERT(datetime, '03/14/2023', 101)) AS WeekdayName
-- Результат будет ожидаемым: Вторник!

Обработка ошибок и исключений

При работе с некорректными датами или разными типами данных полезно использовать TRY_CONVERT и TRY_CAST для предотвращения неожиданных ошибок:

SELECT DATENAME(weekday, TRY_CONVERT(datetime, CONCAT(month, '/', day, '/', year), 101)) AS WeekdayName
-- Снова получаем Вторник

Проверка результатов

Не забывайте проводить проверку своего кода, используя разные входные данные, учитывая високосные годы и разнообразие форматов дат.

Эффективные практики работы с датами для обеспечения высокой производительности и точности

Важно стремиться к лаконичности и читаемости кода, это облегчит работу вами или вашим коллегам в будущем. Дайте предпочтение использованию встроенных функций работы с датами, вместо ручной обработки строк, чтобы избежать ошибок, связанных с часовыми поясами и форматами. Также, по возможности, тестируйте свой код на разных версиях SQL Server для обеспечения совместимости. Избегайте устаревших функций, по максимуму используя возможности конкретной версии SQL Server.

Полезные материалы

  1. Функция SQL Server DATEPART() — изучение извлечения частей даты, включая день недели.
  2. Функция SQL Server DATENAME() — освоение получения названий частей даты.
  3. Приведение типов и функции (TRANSACT-SQL) — руководство по конвертации типов данных в SQL Server.
  4. Типы данных и функции для даты и времени — детальное описание работы с датой и временем.
  5. Установка SET DATEFIRST (TRANSACT-SQL) — настройка первого дня недели для корректной работы функций дней недели.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

