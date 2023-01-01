Как получить количество затронутых строк в PostgreSQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вам требуется определить количество строк, затронутых операциями INSERT или UPDATE в PostgreSQL, примените команду RETURNING после INSERT или UPDATE . Результат поместите в подзапрос для последующего подсчёта с использованием count(*) . Это эффективный метод, подобный набору инструментов Бэтмена!

Пример для INSERT :

SQL Скопировать код INSERT INTO table_name (column1, column2) VALUES (value1, value2) RETURNING null;

Оберните это в подзапрос с SELECT count(*) для получения результата:

SQL Скопировать код SELECT count(*) FROM ( INSERT INTO table_name (column1, column2) VALUES (value1, value2) RETURNING * ) as subquery;

Для UPDATE подход аналогичен.

В PL/pgSQL применяйте GET DIAGNOSTICS для определения количества измененных строк:

SQL Скопировать код DO $$ DECLARE rows_affected int; BEGIN UPDATE table_name SET column1 = value1 WHERE column2 = 'condition'; GET DIAGNOSTICS rows_affected = ROW_COUNT; RAISE NOTICE 'Rows affected: %', rows_affected; END $$;

Практическое руководство: Эффективный подсчёт записей

Управление транзакциями: Искусство безупречности

В процессе транзакции следите за целостностью данных и эффективностью, подобно осторожному акробату, бросающему в воздух множество бензопил. Если обновление или вставка не удалась, проведите откат:

SQL Скопировать код BEGIN; -- Insert or update ROLLBACK; -- Если возникает проблема.

Если всё идет гладко, подтвердите выполнение транзакции:

SQL Скопировать код COMMIT; -- Это знак успешного завершения.

Управление JDBC: Другой способ обеспечить безупречность

При использовании JDBC для подключения к PostgreSQL, количество затронутых записей определяется с помощью executeUpdate :

Java Скопировать код // Определение количества измененных строк int affectedRows = statement.executeUpdate();

Переменная affectedRows содержит количество строк, затронутых операцией.

Совместимость с драйвером: Важность обновления

Убедитесь, что ваш драйвер PostgreSQL поддерживает ключевое слово RETURNING . Возможно, вам стоит обновить драйвер до последней версии для эффективной работы с самыми последними возможностями PostgreSQL, включая подсчёт измененных записей.

Визуализация

Считайте запрос следующим образом:

До управления SQL: 🎫🎫🎫 (билеты выбраны)

Выполнение INSERT или UPDATE :

SQL Скопировать код INSERT INTO passengers (name, destination) VALUES ('Alice', 'Wonderland');

После управления SQL: 🎫🎫🎫🎫 (добавлен один билет)

Каждый билет — это запись, добавленная или измененная в вашей базе данных.

Скорость работы при использовании запросов WITH

Применение запросов WITH (Общих Табличных Выражений, CTE) увеличит скорость операций. В сочетании с RETURNING это раскрывает весь потенциал управления данными:

SQL Скопировать код WITH rows AS ( UPDATE table_name SET column1 = value1 WHERE column2 = 'condition' RETURNING * ) SELECT count(*) FROM rows;

Избегание ошибок при изменении данных: Массовое обновление строк

В случае массового UPDATE убедитесь, что RETURNING корректно подсчитывает измененные строки:

SQL Скопировать код UPDATE table_name SET column1 = 'new_value' WHERE column2 > 10 RETURNING *;

Предотвращение распространённых проблем

Будьте осторожны с длительными транзакциями при высокой нагрузке — это может привести к узким местам в производительности или блокировкам. Также следите за тем, чтобы синтаксис SQL соответствовал версии PostgreSQL.

