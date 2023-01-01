Как получить количество строк от SELECT в Python: метод execute

Быстрый ответ

Для определения количества строк после выполнения запроса SELECT воспользуйтесь атрибутом cursor.rowcount , следующим прямо за вызовом cursor.execute() . Код будет выглядеть следующим образом:

Python Скопировать код cursor.execute("SELECT * FROM table") print(f"Выбрано строк: {cursor.rowcount}")

Важная деталь: если cursor.rowcount возвращает -1 или None , это указывает на то, что информация о количестве строк недоступна. В поведении этого атрибута есть определённая специфика, связанная напрямую с используемым драйвером базы данных.

Безопасность запроса

Выполняя запросы SELECT , важно помнить об обеспечении их безопасности. Также как вы надеваете шлем, когда выходите на улицу, важно защитить вашу программу от угрозы SQL-инъекций. Для этого используйте параметризованные запросы, как показано ниже:

Python Скопировать код query = "SELECT * FROM users WHERE username = %s" cursor.execute(query, ('example_user',)) # Это наш надежный аналог шлема для SQL-запросов

Руководствуйтесь заполнителями вида %s или %(key)s и доверьте процесс экранирования и квотирования адаптеру базы данных.

Эффективное определение количества строк

Если вам необходимо лишь узнать количество строк, не тратя ресурсы на извлечение всех данных, вы можете использовать метод fetchone() вместе с запросом COUNT :

Python Скопировать код cursor.execute("SELECT COUNT(*) FROM table") print(f"Подсчёт строк: {cursor.fetchone()[0]}") # Быстрое определение количества строк без лишних затруднений

Для получения нескольких результатов используйте fetchall() или fetchmany(size) , а количество элементов можно определить с помощью функции len() .

Адаптация к вашей среде

Важно правильно оформить синтаксис параметризованных запросов, учитывая вашу Python/DB среду. Пример для sqlite3:

Python Скопировать код query = "SELECT * FROM users WHERE username = ?" cursor.execute(query, ('example_user',)) # Это как приготовление коктейля: всё зависит от ингредиентов

Визуализация

Представим результат запроса SELECT в виде сцены рыбалки:

Markdown Скопировать код 🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟 🐠🐟🎣 -> [cursor.execute("SELECT ...")]

Теперь посчитаем наш улов:

Python Скопировать код rows = cursor.fetchall() num_rows = len(rows) # Подсчитываем улов 🐠🐟 !

И в итоге получим:

Markdown Скопировать код Всего поймано: **num_rows** рыб 🐟 из моря запросов!

Считайте cursor.execute("SELECT...") за заброс сети, fetchall() — за извлечение сети с рыбой, а len() — за подсчёт добычи.

Переходим на путь разрешения распространённых проблем

Доверяй, но проверяй rowcount

При использовании cursor.rowcount нужно знать, что его поведение не гарантировано стандартами DB API. Всегда сверяйтесь с документацией вашего драйвера для получения точной информации.

Управление большими объёмами данных

При работе с большими наборами данных использование метода fetchall() может создать большую нагрузку на систему. Имея в виду сохранность памяти и производительности, используйте fetchone() или fetchmany() для обработки данных порциями:

Python Скопировать код while True: row = cursor.fetchone() if row is None: break process_row(row) # Это оптимальный подход как к расходу памяти, так и к нагрузке на сервер

Знайте свои инструменты

Существуют различные типы курсоров для разных баз данных, в частности, серверные и клиентские. Ваш выбор напрямую повлияет на результаты rowcount .

Будьте в курсе последних обновлений

Следите за последующими обновлениями DB API. Изменения могут оказывать влияние на работу rowcount , аналогично влиянию изменений налогового законодательства на налогообложение.

Готовимся к новым знаниям

Изучаем особенности rowcount

Различные драйверы баз данных могут по-разному интерпретировать rowcount , особенно после выполнения запроса SELECT . Будьте готовы ко всему и не забывайте проверять соответствующую документацию.

Создаем безопасные SQL-запросы

Крайне важно быть осторожными при использовании конкатенации строк: на этом пути легко оставить пролом для SQL-инъекций. Для предотвращения такой ситуации стоит применять параметризованные запросы.

Выбираем правильную стратегию извлечения данных

В зависимости от ваших задач и ресурсов, выбирайте с умом между fetchone() , fetchmany() и fetchall() – подходы заметно отличаются друг от друга, так же как и породы лошадей в скачках.

