Как получить имя сервера и экземпляра в T-SQL: сценарии

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Вы можете получить имя текущего экземпляра SQL Server, используя функцию SERVERPROPERTY с параметром 'InstanceName' :

SQL Скопировать код SELECT SERVERPROPERTY('InstanceName') AS InstanceName;

Этот запрос возвращает имя экземпляра или NULL , если у вас установлен экземпляр по умолчанию.

Чтобы узнать полное имя сервера или экземпляра, примените переменную @@SERVERNAME :

SQL Скопировать код SELECT @@SERVERNAME AS FullInstanceName;

Если вам необходимо узнать имя службы сервера, воспользуйтесь @@SERVICENAME :

SQL Скопировать код SELECT @@SERVICENAME AS ServiceName;

Это может быть особенно полезным при настройке группы постоянной доступности Always On.

Практическое применение в различных конфигурациях

Экземпляры по умолчанию и именованные экземпляры

Часто различить экземпляры SQL Server по умолчанию от именованных может быть не так просто, как кажется:

Экземпляр по умолчанию : не имеет конкретного имени и работает на стандартном порту 1433.

: не имеет конкретного имени и работает на стандартном порту 1433. Именованный экземпляр: обладает своим уникальным именем.

Данный запрос позволяет определить, является ли перед вами именованный экземпляр или экземпляр по умолчанию:

Работа с кластерами и группами высокой доступности

В условиях работы с кластером или в среде высокой доступности значение @@SERVERNAME может не всегда соответствовать активному узлу. В контексте группы Always On Availability Group может быть полезно использовать @@SERVICENAME :

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN SERVERPROPERTY('IsClustered') = 1 THEN 'Кластеризованный экземпляр' WHEN SERVERPROPERTY('IsHadrEnabled') = 1 THEN 'Группа Always On Availability Group' ELSE SERVERPROPERTY('InstanceName') END AS InstanceType;

Аспекты работы с различными версиями и необходимость доступа

Важно учитывать следующее прежде чем приступать к работе с этими запросами:

Необходимо иметь соответствующие права доступа. Будте уверены, что ваши действия полностью законны. SQL Server постоянно обновляется, поэтому вам следует актуализировать свои скрипты с учетом новых версий.

Возможно, в будущем SQL Server будет предоставлять информацию об используемом порте:

SQL Скопировать код SELECT SERVERPROPERTY('InstanceName') AS InstanceName, SERVERPROPERTY('Port') AS InstancePort;

Визуализация

Представьте SQL Server как большой склад, наполненный коробками. Когда вы выполняете запрос:

SQL Скопировать код SELECT @@SERVERNAME AS InstanceName;

Вы получаете ответ, аналогичный тому, как если бы спросили своего коллегу на складе, куда поставить ту или иную коробку. Но здесь мы говорим о данных, а не о физических объектах.

Детальный обзор серверных деталей

Информация из реестра Windows

Имя экземпляра SQL Server хранится в реестре Windows:

SQL Скопировать код EXEC xp_regread 'HKEY_LOCAL_MACHINE', 'SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Setup', 'SQLPath';

Для выполнения этого запроса необходимы права системного администратора. Не забывайте, что большая власть предполагает большую ответственность.

Извлечение деталей экземпляра сервера

Чтобы получить более подробную информацию о конкретном экземпляре SQL Server, выполните следующую инструкцию:

SQL Скопировать код SELECT @@SERVERNAME AS ServerName, SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS ProductVersion, SERVERPROPERTY('Edition') AS Edition, SERVERPROPERTY('MachineName') AS MachineName, SERVERPROPERTY('IsClustered') AS IsClustered, SERVERPROPERTY('IsHadrEnabled') AS IsHadrEnabled, SERVERPROPERTY('ServerName') AS OriginalServerName;

Использование командной строки (sqlcmd)

Почему ограничиваться SQL Server Management Studio, если вы можете взаимодействовать с SQL Server напрямую из командной строки?

Bash Скопировать код sqlcmd -S servername\instancename

Параметр -S задает имя сервера или экземпляра, к которому осуществляется подключение.

