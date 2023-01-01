Как получить имя сервера и экземпляра в T-SQL: сценарии
Быстрый ответ
Вы можете получить имя текущего экземпляра SQL Server, используя функцию
SERVERPROPERTY с параметром
'InstanceName':
SELECT SERVERPROPERTY('InstanceName') AS InstanceName;
Этот запрос возвращает имя экземпляра или
NULL, если у вас установлен экземпляр по умолчанию.
Чтобы узнать полное имя сервера или экземпляра, примените переменную
@@SERVERNAME:
SELECT @@SERVERNAME AS FullInstanceName;
Если вам необходимо узнать имя службы сервера, воспользуйтесь
@@SERVICENAME:
SELECT @@SERVICENAME AS ServiceName;
Это может быть особенно полезным при настройке группы постоянной доступности Always On.
Практическое применение в различных конфигурациях
Экземпляры по умолчанию и именованные экземпляры
Часто различить экземпляры SQL Server по умолчанию от именованных может быть не так просто, как кажется:
- Экземпляр по умолчанию: не имеет конкретного имени и работает на стандартном порту 1433.
- Именованный экземпляр: обладает своим уникальным именем.
Данный запрос позволяет определить, является ли перед вами именованный экземпляр или экземпляр по умолчанию:
SELECT SERVERPROPERTY('InstanceName') AS InstanceName;
Работа с кластерами и группами высокой доступности
В условиях работы с кластером или в среде высокой доступности значение
@@SERVERNAME может не всегда соответствовать активному узлу. В контексте группы Always On Availability Group может быть полезно использовать
@@SERVICENAME:
SELECT
CASE
WHEN SERVERPROPERTY('IsClustered') = 1 THEN 'Кластеризованный экземпляр'
WHEN SERVERPROPERTY('IsHadrEnabled') = 1 THEN 'Группа Always On Availability Group'
ELSE SERVERPROPERTY('InstanceName')
END AS InstanceType;
Аспекты работы с различными версиями и необходимость доступа
Важно учитывать следующее прежде чем приступать к работе с этими запросами:
- Необходимо иметь соответствующие права доступа. Будте уверены, что ваши действия полностью законны.
- SQL Server постоянно обновляется, поэтому вам следует актуализировать свои скрипты с учетом новых версий.
Возможно, в будущем SQL Server будет предоставлять информацию об используемом порте:
SELECT
SERVERPROPERTY('InstanceName') AS InstanceName,
SERVERPROPERTY('Port') AS InstancePort;
Визуализация
Представьте SQL Server как большой склад, наполненный коробками. Когда вы выполняете запрос:
SELECT @@SERVERNAME AS InstanceName;
Вы получаете ответ, аналогичный тому, как если бы спросили своего коллегу на складе, куда поставить ту или иную коробку. Но здесь мы говорим о данных, а не о физических объектах.
Детальный обзор серверных деталей
Информация из реестра Windows
Имя экземпляра SQL Server хранится в реестре Windows:
EXEC xp_regread
'HKEY_LOCAL_MACHINE',
'SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Setup',
'SQLPath';
Для выполнения этого запроса необходимы права системного администратора. Не забывайте, что большая власть предполагает большую ответственность.
Извлечение деталей экземпляра сервера
Чтобы получить более подробную информацию о конкретном экземпляре SQL Server, выполните следующую инструкцию:
SELECT
@@SERVERNAME AS ServerName,
SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS ProductVersion,
SERVERPROPERTY('Edition') AS Edition,
SERVERPROPERTY('MachineName') AS MachineName,
SERVERPROPERTY('IsClustered') AS IsClustered,
SERVERPROPERTY('IsHadrEnabled') AS IsHadrEnabled,
SERVERPROPERTY('ServerName') AS OriginalServerName;
Использование командной строки (sqlcmd)
Почему ограничиваться SQL Server Management Studio, если вы можете взаимодействовать с SQL Server напрямую из командной строки?
sqlcmd -S servername\instancename
Параметр
-S задает имя сервера или экземпляра, к которому осуществляется подключение.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы