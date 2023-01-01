Как подсчитать записи по месяцам в SQL за 2012 год

Быстрый ответ

Для подсчёта количества записей по месяцам за определённый год в SQL примените команду GROUP BY вместе с функцией EXTRACT() . Это позволит группировать записи по месяцам и годам:

SQL Скопировать код SELECT EXTRACT(YEAR FROM date_column) AS Year, EXTRACT(MONTH FROM date_column) AS Month, COUNT(*) AS Total FROM table_name WHERE EXTRACT(YEAR FROM date_column) = 2023 GROUP BY Year, Month ORDER BY Month;

Замените date_column и table_name названиями своей датовой колонки и таблицы соответственно. В итоге вы получите количество записей для каждого месяца в 2023 году. При необходимости измените год.

Проверка качества данных: Отслеживание аномалий

Для подтверждения точности вашего агрегированного набора данных проверьте его полноту. Убедитесь, что суммарное количество записей за год соответствует ожидаемому и ежемесячные данные выглядят убедительно. Любые аномалии могут указывать на проблемы в данных или на их отсутствие.

Не поддерживается EXTRACT()? Нет проблем!

Если ваша система управления базами данных не поддерживает функцию EXTRACT() , вы всегда можете воспользоваться функциями YEAR() и MONTH() :

SQL Скопировать код SELECT YEAR(date_column) AS Year, MONTH(date_column) AS Month, COUNT(*) AS Total FROM table_name WHERE YEAR(date_column) = 2023 GROUP BY Year, Month ORDER BY Month;

Обработка особых случаев: Включаем всех в список

При обычном агрегировании месяцы, которые не содержат записей, не будут включены в вывод. Если же вы хотите представить каждый месяц независимо от наличия данных, воспользуйтесь следующим подходом:

Создайте список всех месяцев. Объедините его с вашими данными с помощью LEFT JOIN, что позволит учесть все месяцы.

SQL Скопировать код WITH Months (Month) AS ( SELECT 1 UNION ALL SELECT 2 UNION ALL ... UNION ALL SELECT 12 ) SELECT m.Month, COALESCE(t.Total, 0) AS Total FROM Months m LEFT JOIN ( SELECT MONTH(date_column) AS Month, COUNT(*) AS Total FROM table_name WHERE YEAR(date_column) = 2023 GROUP BY Month ) t ON m.Month = t.Month;

Визуализация

SQL-запросы используемые для подсчёта записей по месяцам, позволяют визуализировать результаты в виде календаря:

🗓️ Календарный год: [Янв, Фев, Мар, Апр, Май, Июн, Июл, Авг, Сен, Окт, Ноя, Дек]

Символы могут предсталять количество записей за каждый месяц:

Янв 📆: [🔵🔵] Фев 📆: [🔵] Мар 📆: [🔵🔵🔵] ... Дек 📆: [🔵🔵🔵🔵]

Такой подход упрощает сравнение активности по месяцам.

Двигаемся дальше: Различные сценарии

Записи за несколько лет? Продумайте подход

Если ваши данные охватывают несколько лет, не забудьте учесть это при подсчёте и группировке, чтобы месяцы разных лет не смешивались:

SQL Скопировать код GROUP BY Year, Month

Зачем использовать CASE, если можно суммировать?

Если требуется представить подсчеты по месяцам в отдельных столбцах, используйте обработку условий CASE с SUM() :

SQL Скопировать код SUM(CASE WHEN MONTH(date_column) = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS January, ...

Выберите свой диапазон дат

Используйте BETWEEN для выбора конкретного диапазона дат:

SQL Скопировать код WHERE date_column BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31'

