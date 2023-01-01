logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Как подсчитать записи по месяцам в SQL за 2012 год
Перейти

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для подсчёта количества записей по месяцам за определённый год в SQL примените команду GROUP BY вместе с функцией EXTRACT(). Это позволит группировать записи по месяцам и годам:

SQL
Скопировать код
SELECT
  EXTRACT(YEAR FROM date_column) AS Year,
  EXTRACT(MONTH FROM date_column) AS Month,
  COUNT(*) AS Total
FROM
  table_name
WHERE
  EXTRACT(YEAR FROM date_column) = 2023
GROUP BY
  Year, Month
ORDER BY
  Month;

Замените date_column и table_name названиями своей датовой колонки и таблицы соответственно. В итоге вы получите количество записей для каждого месяца в 2023 году. При необходимости измените год.

Пошаговый план для смены профессии

Проверка качества данных: Отслеживание аномалий

Для подтверждения точности вашего агрегированного набора данных проверьте его полноту. Убедитесь, что суммарное количество записей за год соответствует ожидаемому и ежемесячные данные выглядят убедительно. Любые аномалии могут указывать на проблемы в данных или на их отсутствие.

Не поддерживается EXTRACT()? Нет проблем!

Если ваша система управления базами данных не поддерживает функцию EXTRACT(), вы всегда можете воспользоваться функциями YEAR() и MONTH():

SQL
Скопировать код
SELECT
  YEAR(date_column) AS Year,
  MONTH(date_column) AS Month,
  COUNT(*) AS Total
FROM
  table_name
WHERE
  YEAR(date_column) = 2023
GROUP BY
  Year, Month
ORDER BY
  Month;

Обработка особых случаев: Включаем всех в список

При обычном агрегировании месяцы, которые не содержат записей, не будут включены в вывод. Если же вы хотите представить каждый месяц независимо от наличия данных, воспользуйтесь следующим подходом:

  1. Создайте список всех месяцев.
  2. Объедините его с вашими данными с помощью LEFT JOIN, что позволит учесть все месяцы.
SQL
Скопировать код
WITH Months (Month) AS (
  SELECT 1 UNION ALL SELECT 2 UNION ALL ... UNION ALL SELECT 12
)
SELECT
  m.Month,
  COALESCE(t.Total, 0) AS Total
FROM
  Months m
LEFT JOIN (
  SELECT
    MONTH(date_column) AS Month,
    COUNT(*) AS Total
  FROM
    table_name
  WHERE
    YEAR(date_column) = 2023
  GROUP BY
    Month
) t ON m.Month = t.Month;

Визуализация

SQL-запросы используемые для подсчёта записей по месяцам, позволяют визуализировать результаты в виде календаря:

🗓️ Календарный год: [Янв, Фев, Мар, Апр, Май, Июн, Июл, Авг, Сен, Окт, Ноя, Дек]

Символы могут предсталять количество записей за каждый месяц:

Янв 📆: [🔵🔵] Фев 📆: [🔵] Мар 📆: [🔵🔵🔵] ... Дек 📆: [🔵🔵🔵🔵]

Такой подход упрощает сравнение активности по месяцам.

Двигаемся дальше: Различные сценарии

Записи за несколько лет? Продумайте подход

Если ваши данные охватывают несколько лет, не забудьте учесть это при подсчёте и группировке, чтобы месяцы разных лет не смешивались:

SQL
Скопировать код
GROUP BY Year, Month

Зачем использовать CASE, если можно суммировать?

Если требуется представить подсчеты по месяцам в отдельных столбцах, используйте обработку условий CASE с SUM():

SQL
Скопировать код
SUM(CASE WHEN MONTH(date_column) = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS January,
...

Выберите свой диапазон дат

Используйте BETWEEN для выбора конкретного диапазона дат:

SQL
Скопировать код
WHERE date_column BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-12-31'

Полезные материалы

  1. Функции дат и времени MySQL 8.0 — документация MySQL по работе с датой и временем.
  2. Функции дат и времени SQLite — подробное руководство SQLite по манипуляциям с датами и временем.
  3. SQL server – Получение списка дат между двумя датами с использованием функции — советы со StackOverflow по работе с диапазонами дат.
  4. Документация IBM — обширная документация по базам данных IBM DB2.
  5. Практические задания на SQL с базой данных Employees — отточите свои навыки SQL на реальных примерах.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL-запрос используется для подсчёта количества записей по месяцам за год?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

