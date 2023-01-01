Как подсчитать уникальные записи с group by в SQL Server

Быстрый ответ

Для подсчёта количества уникальных записей в определённом столбце можно использовать следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(DISTINCT column_name) FROM table_name;

При использовании данного запроса будет получено число уникальных значений в столбце column_name таблицы table_name , при этом дублирующиеся значения игнорируются.

Счёт уникальных значений без применения символа звёздочки

Не стоит использовать COUNT(DISTINCT *) . DISTINCT предназначен для применения к конкретным столбцам с целью получения точных результатов. В различных ситуациях корректный запрос может выглядеть так:

SQL Скопировать код -- До свидания, дубликаты. Здравствуй, точность! SELECT program_type, COUNT(DISTINCT program_name) AS Count FROM cm_production WHERE push_number = @push_number GROUP BY program_type;

В данном запросе проводится выборка с фильтрацией по push_number , группировкой по program_type и подсчётом уникальных значений program_name .

Чёткость результатов благодаря использованию псевдонимов и фильтрации

Псевдонимы упрощают восприятие результатов запроса: используйте, например, AS Count для подсчитанных уникальных значений или AS [Type] для удобного отображения полей. Применение переменных, таких как @push_number , облегчает фильтрацию:

SQL Скопировать код -- Переменные облегчают формулировку запросов. Попробуйте их! DECLARE @push_number INT = 1234; SELECT program_type AS [Type], COUNT(DISTINCT program_name) AS Count FROM cm_production WHERE push_number = @push_number GROUP BY program_type ORDER BY Count DESC, [Type];

В данном запросе результаты сортируются вначале по количеству, затем по типу программы. Приоритет отдаётся информационному содержимому запрашиваемых данных.

Использование подзапросов для повышения точности данных

Применяйте подзапросы или производные таблицы для подсчёта уникальных значений в случае сложных запросов:

SQL Скопировать код -- Подзапросы — потому что насчитывание вручную занимает слишком много времени! SELECT COUNT(*) FROM ( SELECT DISTINCT program_name FROM cm_production WHERE push_number = @push_number ) AS unique_programs;

С помощью этого запроса можно аккуратно подсчитать уникальные program_name , связанные с push_number , используя подзапрос.

Визуализация

Для более наглядного понимания рассмотрим практический пример с использованием SELECT COUNT(*) WITH DISTINCT . Допустим, мы считаем различные виды деревьев в лесу:

Markdown Скопировать код 🌳🌳🌲🌲🌴🌴🌴🌲🌳🌲🌴🌲🌳🌲

Нас интересуют только разные виды деревьев:

Markdown Скопировать код Различные виды: 🌳, 🌲, 🌴.

Теперь подсчитаем их количество:

Markdown Скопировать код Количество различных видов: 3

Именно это и делает COUNT(DISTINCT column) — ищет уникальные значения и количество таких.

SQL Скопировать код SELECT COUNT(DISTINCT species) FROM forest;

В нашем SQL-примере лес — это табличные данные, а деревья — отдельные записи.

Устранение значений NULL

Для игнорирования значений NULL в подсчёте используйте условие WHERE column_name IS NOT NULL :

SQL Скопировать код SELECT COUNT(DISTINCT column_name) FROM table_name WHERE column_name IS NOT NULL;

Такой подход позволит исключить "фантомные" записи из подсчёта.

Адаптация SQL-скриптов

Для подсчёта уникальных регионов и типов программ вам может пригодиться универсальный SQL-скрипт:

SQL Скопировать код -- Конкатенация — ключевой элемент для определения уникальности! SELECT COUNT(DISTINCT CONCAT(region, program_type)) AS UniqueRegionTypes FROM cm_production WHERE push_number = @push_number;

Применяя функцию CONCAT , мы создаём уникальный идентификатор, что позволяет решить задачу.

Совместимость с устаревшими версиями SQL

Если вы работаете в SQL Server 2005, некоторые конструкции могут не поддерживаться. Вместо CONCAT используйте оператор + , а для значений NULL применяйте ISNULL .

