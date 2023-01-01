Как подсчитать количество объединенных строк в SQL#SQL для аналитиков #JOIN (соединения таблиц) #Агрегатные функции
Быстрый ответ
Для подсчета строк в конструкции
LEFT JOIN примените функцию
COUNT к уникальному столбцу присоединяемой таблицы и сгруппируйте данные по идентификатору основной таблицы. В качестве примера рассмотрим следующий SQL-запрос:
SELECT u.id, COUNT(p.id) AS post_count
FROM users u
LEFT JOIN posts p ON u.id = p.user_id
GROUP BY u.id;
Такой запрос подсчитывает количество постов для каждого пользователя, включая тех у кого постов нет. Рекомендуется использовать уникальное поле присоединяемой таблицы (
p.id) для подсчета и группировать результат по уникальному поле основной таблицы (
u.id) для корректности полученной информации.
Применение функций COALESCE и SUM (CASE)
Функция
COALESCE позволяет заменить
NULL на 0. Вот как её можно применить на практике:
SELECT u.id, COALESCE(COUNT(p.id), 0) AS post_count
FROM users u
LEFT JOIN posts p ON u.id = p.user_id
GROUP BY u.id;
Если необходимо провести подсчет событий, выполняющих определенное условие, полезной окажется конструкция
SUM(CASE):
SELECT u.id, SUM(CASE WHEN p.published = 'true' THEN 1 ELSE 0 END) AS post_count
FROM users u
LEFT JOIN posts p ON u.id = p.user_id
GROUP BY u.id;
Тактики работы с JOIN в сложных ситуациях
Улучшение производительности с помощью предварительной агрегации
При работе с
большими объемами данных рекомендуется применять подзапросы для предварительной агрегации данных до выполнения операции JOIN:
SELECT u.id, COALESCE(p.post_count, 0)
FROM users u
LEFT JOIN (
SELECT user_id, COUNT(*) AS post_count
FROM posts
GROUP BY user_id
) p ON u.id = p.user_id;
Избегание повторного подсчета
Применяйте
COUNT(DISTINCT), чтобы исключить учет повторяющихся записей в подсчете:
SELECT u.id, COUNT(DISTINCT p.id) AS post_count
FROM users u
LEFT JOIN posts p ON u.id = p.user_id
GROUP BY u.id;
Включение первичных ключей в оператор SELECT
Для повышения точности результатов включайте первичные ключи в
SELECT при группировке:
SELECT u.id, COUNT(p.id) AS post_count
FROM users u
LEFT JOIN posts p ON u.id = p.user_id
GROUP BY u.id;
Как правильно создавать JOIN в SQL
При формировании JOIN-ов всегда:
- Ясно определите связь между таблицами через условие
ON.
- Применяйте
алиасыдля названий таблиц с целью упрощения кода и повышения его читаемости:
uдля users и
pдля posts.
- Будьте внимательны при размещении условий в
WHERE, так как это может влиять на конечный результат операции соединения таблиц.
Визуализация
Можно представить левую таблицу как главную звезду концерта и правую таблицу как передзвездного исполнителя:
|Главный исполнитель (🔈 Левая таблица):
|Звезда 1, Звезда 2, Звезда 3
|Передзвездный исполнитель (🎤 Правая таблица):
|Группа А, Группа А, Группа B, Группа C, Группа C, Группа C
Если посчитать бисы (сколько раз каждая группа выступала до или после главных звезд):
|Передзвездный исполнитель
|Количество бисов
|Группа А
|🎸🎸
|Группа B
|🎸
|Группа С
|🎸🎸🎸
Каждая иконка 🎸 символизирует выступление группы в роли передзвездного исполнителя.
Опасности при работе с JOIN в SQL
Убедитесь, что вы:
- Правильно обрабатываете
совпадения с NULL.
- Осторожно применяете нестандартные условия соединения, чтобы избежать ошибок.
- Не злоупотребляете соединением таблиц, поскольку это может привести к снижению производительности и усложнению интерпретации результатов.
Полезные материалы
- Понимание LEFT JOIN в SQL – StackOverflow
- SQL LEFT JOIN — W3Schools
- Обработка NULL в SQL COUNT — StackExchange
- Продвинутый SQL: COUNT с CASE — Mode Analytics
- Реляционные базы данных: Понимание JOIN-ов — IBM
- Различие между SQL DISTINCT и GROUP BY — SQLShack
- Настройка производительности SQL для JOIN-ов — Brent Ozar
Екатерина Громова
аналитик данных