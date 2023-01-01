Как подсчитать фильмы с 4 жанрами в MySQL: COUNT, GROUP BY

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы отфильтровать результаты группировки в MySQL, обратитесь к комбинации GROUP BY и HAVING . Взгляните на пример ниже:

SQL Скопировать код SELECT имя_столбца, COUNT(*) AS количество FROM имя_таблицы GROUP BY имя_столбца HAVING количество > ваш_лимит;

Здесь имя_столбца — это имя поля, по которому выполняется группировка, имя_таблицы — название вашей таблицы, а ваш_лимит — минимально необходимое количество. Запрос вернёт строки, в которых количество вхождений в имя_столбца превышает указанный ваш_лимит .

SQL Агрегация: GROUP BY и HAVING

Обзор

SQL предлагает использовать GROUP BY для агрегации данных и COUNT(*) для определения общего числа записей. В случае, когда не все группы данных нужны, приходит на помощь HAVING , действующий как "входной фильтр".

Пример: Расчет количества фильмов по жанрам

Допустим, у нас на руках база данных фильмов, и мы хотим выяснить, сколько фильмов относится к каждому из четырёх различных жанров. В этом случае весьма эффективными окажутся коррелированный подзапрос и оператор HAVING :

SQL Скопировать код SELECT COUNT(*) AS TotalMoviesWithFourGenres FROM ( SELECT movie_id FROM movie_genres GROUP BY movie_id HAVING COUNT(genre) = 4 -- Точное количество жанров: ровно четыре! ) AS SubGenres;

Внутренний запрос группирует фильмы по movie_id и выбирает те, у которых строго четыре жанра. Внешний запрос завершает операцию, подсчитывая количество фильмов, которые соответствуют заданному критерию. Блестящий трюк!

Преодоление сложных ситуаций

Сложные запросы, включающие несколько операторов GROUP BY , JOIN и разнообразные агрегации, требуют аккуратности. Важно грамотно и осмысленно использовать GROUP BY и HAVING .

Внимание: Считаем фильмы, а не жанры

Самое главное — не утерять фокус и не начать случайно подсчитывать свойства жанров вместо фильмов. Оградите себя от подобных ошибок.

"Один фильм — одна группа"

Для корректной обработки данных каждый movie_id следует группировать отдельно перед рассчётом итоговой статистики. В некоторых случаях для этого незаменимы подзапросы.

Продвинутые методы оптимизации

Для вас, любители скорости: Использование индексов

Как и в фильмах "Форсаж", индексирование придает скорость обработке данных. Индексы следует применять к столбцам, задействованным в операторах JOIN или в условиях WHERE .

Оконные функции: Это элитное вооружение

Оконные функции позволяют осуществлять агрегацию данных без использования подзапросов, что ведёт к написанию более эффективных и сжатых запросов. Обращайтесь к ним для реализации самых смелых SQL-стратегий.

Визуализация

Представим, у вас вечеринка, и вам нужно выявить самые шумные компании. Вы оцениваете уровень шума каждой группы, чтобы выделить наиболее громкие.

Markdown Скопировать код | Группа | Уровень шума | Комментарий | | -------|------------ |------------------------------| | A | 93 децибел | Громко | | B | 87 децибел | Приемлемо | | C | 101 децибел | *Риск для слуха!* | | D | 78 децибел | Тихо |

С помощью GROUP BY мы подсчитываем количество гостей в каждой группе, а HAVING отсеивает группы, уровень шума которых не превышает 90 децибел:

SQL Скопировать код SELECT group_id, COUNT(*) FROM party GROUP BY group_id HAVING COUNT(*) > 90; -- Группы с уровнем шума выше 90 децибел, считаются очень громкими!

Применяя HAVING , мы анализируем результаты группировки и оставляем только самые яркие и выраженные результаты.

Частые ошибки и путь к их избежанию

Запутаться в COUNT()

Важно понимать разницу между COUNT(*) , COUNT(1) и COUNT(column_name) . COUNT(column_name) не учитывает NULL -значения, что может существенно исказить результаты подсчета.

Подводные камни неунникальных идентификаторов

Использование недостаточно уникальных идентификаторов может привести к кривой группировке и искажению данных. Тщательно следите за выбором ключей для группировки.

Подзапросы требуют внимательности

Подзапросы могут сильно замедлить выполнение запроса, если их не оптимизировать. Правильное использование подзапросов поднимет эффективность вашего SQL-кода на новый уровень.

Полезные материалы