Как подсчитать фильмы с 4 жанрами в MySQL: COUNT, GROUP BY#MySQL / MariaDB #GROUP BY и агрегации #Агрегатные функции
Быстрый ответ
Чтобы отфильтровать результаты группировки в MySQL, обратитесь к комбинации
GROUP BY и
HAVING. Взгляните на пример ниже:
SELECT имя_столбца, COUNT(*) AS количество
FROM имя_таблицы
GROUP BY имя_столбца
HAVING количество > ваш_лимит;
Здесь
имя_столбца — это имя поля, по которому выполняется группировка,
имя_таблицы — название вашей таблицы, а
ваш_лимит — минимально необходимое количество. Запрос вернёт строки, в которых количество вхождений в
имя_столбца превышает указанный
ваш_лимит.
SQL Агрегация: GROUP BY и HAVING
Обзор
SQL предлагает использовать
GROUP BY для агрегации данных и
COUNT(*) для определения общего числа записей. В случае, когда не все группы данных нужны, приходит на помощь
HAVING, действующий как "входной фильтр".
Пример: Расчет количества фильмов по жанрам
Допустим, у нас на руках база данных фильмов, и мы хотим выяснить, сколько фильмов относится к каждому из четырёх различных жанров. В этом случае весьма эффективными окажутся коррелированный подзапрос и оператор
HAVING:
SELECT COUNT(*) AS TotalMoviesWithFourGenres
FROM (
SELECT movie_id
FROM movie_genres
GROUP BY movie_id
HAVING COUNT(genre) = 4 -- Точное количество жанров: ровно четыре!
) AS SubGenres;
Внутренний запрос группирует фильмы по
movie_id и выбирает те, у которых строго четыре жанра. Внешний запрос завершает операцию, подсчитывая количество фильмов, которые соответствуют заданному критерию. Блестящий трюк!
Преодоление сложных ситуаций
Сложные запросы, включающие несколько операторов
GROUP BY,
JOIN и разнообразные агрегации, требуют аккуратности. Важно грамотно и осмысленно использовать
GROUP BY и
HAVING.
Внимание: Считаем фильмы, а не жанры
Самое главное — не утерять фокус и не начать случайно подсчитывать свойства жанров вместо фильмов. Оградите себя от подобных ошибок.
"Один фильм — одна группа"
Для корректной обработки данных каждый
movie_id следует группировать отдельно перед рассчётом итоговой статистики. В некоторых случаях для этого незаменимы подзапросы.
Продвинутые методы оптимизации
Для вас, любители скорости: Использование индексов
Как и в фильмах "Форсаж", индексирование придает скорость обработке данных. Индексы следует применять к столбцам, задействованным в операторах
JOIN или в условиях
WHERE.
Оконные функции: Это элитное вооружение
Оконные функции позволяют осуществлять агрегацию данных без использования подзапросов, что ведёт к написанию более эффективных и сжатых запросов. Обращайтесь к ним для реализации самых смелых SQL-стратегий.
Визуализация
Представим, у вас вечеринка, и вам нужно выявить самые шумные компании. Вы оцениваете уровень шума каждой группы, чтобы выделить наиболее громкие.
| Группа | Уровень шума | Комментарий |
| -------|------------ |------------------------------|
| A | 93 децибел | Громко |
| B | 87 децибел | Приемлемо |
| C | 101 децибел | *Риск для слуха!* |
| D | 78 децибел | Тихо |
С помощью
GROUP BY мы подсчитываем количество гостей в каждой группе, а
HAVING отсеивает группы, уровень шума которых не превышает 90 децибел:
SELECT group_id, COUNT(*)
FROM party
GROUP BY group_id
HAVING COUNT(*) > 90; -- Группы с уровнем шума выше 90 децибел, считаются очень громкими!
Применяя
HAVING, мы анализируем результаты группировки и оставляем только самые яркие и выраженные результаты.
Частые ошибки и путь к их избежанию
Запутаться в COUNT()
Важно понимать разницу между
COUNT(*),
COUNT(1) и
COUNT(column_name).
COUNT(column_name) не учитывает
NULL-значения, что может существенно исказить результаты подсчета.
Подводные камни неунникальных идентификаторов
Использование недостаточно уникальных идентификаторов может привести к кривой группировке и искажению данных. Тщательно следите за выбором ключей для группировки.
Подзапросы требуют внимательности
Подзапросы могут сильно замедлить выполнение запроса, если их не оптимизировать. Правильное использование подзапросов поднимет эффективность вашего SQL-кода на новый уровень.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик