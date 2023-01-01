Как поддерживать соединение в MySQL Workbench активными

Быстрый ответ

Чтобы предотвратить разрыв соединения с MySQL, настройте параметры wait_timeout и interactive_timeout . Можно внести изменения в эти параметры при помощи консоли MySQL:

SQL Скопировать код SET @@global.wait_timeout = 28800; -- Соединение будет активным 8 часов! 🥳 SET @@global.interactive_timeout = 28800; -- Ваша SQL-сессия останется активной всю ночь! 🤖

Для сохранения этих параметров после перезапуска сервера, внесите их в конфигурационный файл MySQL:

[mysqld] wait_timeout = 28800 interactive_timeout = 28800

Затем необходимо перезапустить службу MySQL, чтобы изменения вступили в силу.

Углубляемся в настройки MySQL Workbench

Настройка предпочтений SQL-редактора

В MySQL Workbench перейдите в раздел Инструменты -> Настройки -> SQL редактор и задайте значение параметра Тайм-аут чтения соединения с СУБД исходя из ожидаемой длительности выполнения ваших запросов или установите 0 для отключения ограничения по времени.

Markdown Скопировать код Плюсы: будут предотвращены неожиданные разрывы SQL-сессий. 💔🚫 Минусы: запросы могут выполняться бесконечно долго. ⌛

Такие настройки помогут избежать неожиданного отключения при выполнении долгих запросов.

Гарантируем бессмертность SSH-соединений

Для обеспечения устойчивости работы используйте SSH-туннель с опцией Standard TCP/IP over SSH . В настройках активируйте параметр SSH KeepAlive для предотвращения разрывов SSH-соединений. Увеличьте интервал KeepAlive для стабильной работы через SQL.

Фиксируем изменения

После того как вы закончили работу с долгими запросами, перезапустите MySQL Workbench для применения новых настроек. Эти настройки должны помочь поддержать активность вашего соединения. Если возникают проблемы, попробуйте еще раз перезапустить Workbench.

Стратегии для стабильного соединения

Создание высоконадежной сетевой защиты

Установите тайм-аут таким образом, чтобы он соответствовал продолжительности выполнения ваших самых долгих запросов. Это позволит вам не беспокоиться о риске разрыва связи.

SSH: Ваш союзник в обеспечении безопасности и долговечности

Для ночных обработок данных или обработки больших объемов закрытой информации используйте SSH-соединения с настройками keep-alive. Это повышает безопасность и стабильность вашего соединения.

При возникновении сомнений обратитесь к истории

Воспользуйтесь архивными ресурсами, такими как web.archive.org, чтобы найти ответы на распространенные вопросы, связанные с поддержанием соединения и настройкой MySQL Workbench.

Визуализация

Чтобы поддерживать соединение с MySQL Workbench, настраивайте его как мониторинг сердечного ритма, гарантируя, что ваш SQL-сеанс находится в рабочем состоянии:

Markdown Скопировать код Поддержание соединения с MySQL: [❤️––❤️––❤️––] Без Keep-Alive: [❤️--------------💔]

Устанавливайте ритм вашего соединения через Сервер -> Управление соединениями -> Дополнительно -> Интервал Keep Alive :

Markdown Скопировать код Настройка по умолчанию: 💤 (Отсутствует) Новая настройка: ⏱️ Каждые **60** секунд

Поздравляем, ваше соединение активно и способно реагировать на команды.

Как сделать ваш рабочий процесс надёжным

Учитывайте все факторы

Будьте внимательны при настройке интервалов поддержания активности соединения с базой данных. Настройте их сразу при создании или изменении соединений.

Управление пакетной обработкой

Когда у вас запланирована пакетная обработка данных, обратите особое внимание на настройки MySQL. Проверьте, настроена ли ваша система для выполнения задачи установленной длительности. Правильные настройки предотвратят разрывы из-за таймаута SSH и позволят вам спокойно отдыхать.

Важно знать свои слабости

После настройки таймаутов и интервалов KeepAlive оцените их влияние на производительность и стабильность соединения. Если результаты вас не устроят, не стесняйтесь продолжать эксперименты с настройками.

