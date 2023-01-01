Как отследить количество SQL запросов в Django shell#Основы SQL #Оптимизация запросов #Web-разработка (Django)
Быстрый ответ
Если хотите отследить количество SQL-запросов, используйте
connection.queries. Убедитесь, что включен режим отладки, то есть,
settings.DEBUG = True. Пример применения:
from django.conf import settings
from django.db import connection
# Убеждаемся, что режим отладки включен
settings.DEBUG = True
# Место для вашего кода
print(f"Количество запросов: {len(connection.queries)}")
Этот метод особенно полезен в режиме разработки, не рекомендуется использовать его в продакшн-среде из-за возможного отрицательного эффекта на производительность.
Анализ SQL-запросов
Важно понимать количество и характер SQL-запросов, которые выполняет ваше приложение, особенно если вы желаете максимизировать производительность. Рассмотрим средства Django для отслеживания запросов.
Изучаем connection.queries
Для просмотра каждого SQL-запроса, выполните следующее:
for query in connection.queries:
print(query['sql'])
Такой подход позволяет детально увидеть, какие запросы и с какой частотой выполняет ваше приложение.
Сброс запросов: начинаем с чистого листа
Используйте
reset_queries() для очистки списка запросов и предотвращения ухудшения производительности:
from django.db import reset_queries
reset_queries() # Начнем с нуля!
Это поможет контролировать использование памяти.
Управление несколькими базами данных
Если ваше приложение работает с несколькими базами данных, учитывайте запросы для каждой из них:
from django.db import connections
for conn in connections.all():
print(f"База данных: {conn.alias}. Запросов: {len(conn.queries)}")
Таким образом, вы сможете мониторить запросы ко всем используемым базам данных.
Django Extensions: улучшение оболочки
Пакет
django_extensions может расширить функциональность вашей оболочки.
shell_plus автоматизирует импорт моделей и вывод запросов:
python manage.py shell_plus --print-sql
Теперь при запуске оболочки происходит автоматический импорт моделей.
Создание функции подсчета запросов
При написании функции подсчета запросов ее использование станет проще:
def count_queries():
print(f'Общее число запросов: {len(connection.queries)}')
Вызывайте эту функцию в соответствии с потребностью.
Особенности различных версий Python
Пользователи Python 3 могут загрузить скрипты в оболочку так:
exec(open('extra_imports.py').read())
А для Python 2 потребуется:
execfile('extra_imports.py')
Так можно использовать автоматические импорты независимо от версии Python.
Визуализация
Представьте каждый SQL-запрос в оболочке Django как след на поверхности снега:
- Сессия начинается: свежий покров снега, следов нет.
- Во время сессии: следы формируются по мере вашего движения.
- После завершения сессии: повернитесь и подсчитайте оставленные следы.
Этот подход наглядно демонстрирует значение отслеживания SQL-запросов с целью оптимизации производительности и выявления проблем.
Поддержание высокой точности с помощью лучших практик
Точное отслеживание запросов требует соблюдения ряда правил:
Последовательность настроек разработки
Будьте внимательны при переключении
settings.DEBUG, так как изменения могут влиять на кеширование запросов и искажать статистику.
Учет автоматизированных запросов
Обратите внимание на запросы, которые генерируются Django и сторонними инструментами. Это поможет фокусироваться на запросах от вашего приложения:
relevant_queries = [q for q in connection.queries if 'FROM relevant_table' in q['sql']]
print(f'Запросы от приложения: {len(relevant_queries)}')
Осторожность при работе в продакшене
В окружении продакшена предпочтительно использовать специализированные инструменты мониторинга, например, Datadog.
Заключение
Мониторинг запросов помогает улучшать производительность, масштабировать приложения и оптимизировать затраты на сервера. Информация о запросах необходима для выявления проблем производительности и для построения оптимальной архитектуры вашего приложения.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик