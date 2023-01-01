Как определить статус транзакции Tx в Go: Commit, Rollback#Основы SQL #Транзакции (ACID)
Быстрый ответ
Чтобы определить, были ли совершены операции
Commit или
Rollback в Go
database/sql, можно воспользоваться пользовательской структурой со флагами состояния. Создайте вокруг методов обертку, которая будет устанавливать эти флаги:
type TxStatus struct {
*sql.Tx
Committed, RolledBack bool
}
func (ts *TxStatus) Commit() error {
ts.Committed = ts.Tx.Commit() == nil
return nil
}
func (ts *TxStatus) Rollback() error {
ts.RolledBack = ts.Tx.Rollback() == nil
return nil
}
// Использование: ts := &TxStatus{Tx: tx}
// Проверка: ts.Committed или ts.RolledBack после выполнения ts.Commit() или ts.Rollback()
Разберем подробнее, какие особенности определения выполнения операций транзакций
Commit и
Rollback существуют.
Управление ошибками и паникой – важный аспект!
При работе с транзакциями, важным является правильное управление ошибками и
panic:
- Используйте
deferкак гарантию выполнения
tx.Rollback()и
tx.Commit()и устранимость неожиданных ситуаций.
recover()внутри
deferпоможет перехватить панику и немедленно начать процесс отката транзакции.
- Выполняйте проверку ошибок после каждого вызова
Commit()и
Rollback().
Пошаговые инструкции по Commit и Rollback – точная хореография
- Установите
deferна
Rollbackс самого начала, но предусмотрите пропуск
Rollback, если
Commitвыполнился успешно.
- Защитите операцию
tx.Commit()от возникающих ошибок. Если ошибок нет, тогда
Commitсчитается выполненным.
defer func() {
if err != nil {
if rbErr := ts.Rollback(); rbErr != nil {
log.Fatalf("Ошибка отката tx.Rollback: %v", rbErr)
}
}
}()
// Непростая часть кода...
if err = tx.Commit(); err != nil {
// Обработка ошибки
}
- Оставайтесь настороже, не допускайте замещения исходной ошибки
errошибкой
Rollbackпосле неудачного
Commit.
if err = tx.Commit(); err != nil {
log.Printf("Не удалось совершить Commit: %v", err)
if rbErr := tx.Rollback(); rbErr != nil && err == nil {
err = rbErr
}
}
- Можете перестать беспокоиться; незавершенные транзакции система управления базой данных откатит при закрытии объекта
Tx.
Упрощение управления транзакциями – функция-помощник
Для того, чтобы упростить процесс управления
Commit и
Rollback, рекомендуется инкапсулируйте эти операции в функцию "обработчик транзакций":
func withTransaction(db *sql.DB, fn func(*TxStatus) error) error {
tx, err := db.Begin()
if err != nil {
return err
}
ts := &TxStatus{Tx: tx}
err = fn(ts)
if err != nil {
ts.Rollback() // В случае наличия ошибки
return err
}
return ts.Commit() // Транзакция была успешной!
}
Таким образом, вы задействуете операции в контексте транзакции, не забивая голову рутинной обработкой своих
Commit и
Rollback.
Визуализация
Попробуйте себя в роли режиссера фильма, где главные роли играют
Commit и
Rollback:
🎬 – Ваша `Транзакция`
| Акт 1: Commit | Акт 2: Rollback |
| --------------------- | --------------------- |
| 🏁 Счастливый финал | 🚧 Неожиданный поворот |
В начале транзакция – это сценарий:
Commit– это конец с хэппи-эндом (успешная транзакция 🏁).
Rollback– это неожиданный сюжетный поворот (провальная транзакция 🚧).
🎥 Камера! Мотор!
|
|--- Акт 1: (🔄 Прошла ли транзакция?)
| ИЛИ
|--- Акт 2: (↩️ Нужны ли меры?)
|
🏁 / 🚧 Какой будет вердикт зрителей? Посмотрим!
Точно так же, как аплодисменты или свист зрителей определяют успех фильма, так и результат исхода транзакции (
Commit или
Rollback) указывает на успешность операции с базой данных.
Распространенные ошибки – область рисков
Чтобы ваши навыки управления транзакциями были высоко оценены, старайтесь избегать следующих ошибок:
Излишне сложный условный Rollback
Перегруженность
defer инструкциями, связанными с откатом транзакции, может вызвать путаницу. Стремитесь к простоте.
Скрытая ошибка – тень исходной ошибки
Не позволяйте замещению одной ошибки другой в ходе обработки ошибок внутри
defer. Будьте внимательны!
Скрытые утечки транзакций
Утечки транзакций возможны, если функция, управляющая транзакцией, завершается до того, как
Commit или
Rollback будут совершены. Это может привести к излишним затратам ресурсов базы данных.
Игнорирование ошибок в процессе Rollback
Игнорирование ошибок, возникающих при выполнении
Rollback(), может иметь серьезные последствия, поскольку они могут сигнализировать о проблемах с освобождением ресурсов, или даже о возможном повреждении данных. Важно контролировать их выполнение!
Павел Усов
администратор баз данных