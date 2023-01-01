Как найти все таблицы с определённым столбцом в SQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вы хотите получить список всех таблиц, в которых есть столбец с определённым названием, используйте следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE COLUMN_NAME = 'Название_столбца';

Вместо 'Название_столбца' укажите нужное вам название столбца. Этот запрос подойдёт для всех SQL-баз данных, которые следуют стандартам.

Разбираемся с INFORMATION_SCHEMA

INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS является ключевой составляющей SQL-баз данных, предоставляя метаданные по всем возможным столбцам. С его помощью мы можем обращаться к информации о схемах напрямую, минуя сложности в работе с системными таблицами.

Учет повторения названий: делаем запрос масштабируемым

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE COLUMN_NAME = 'Название_столбца' ORDER BY TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME;

Этот запрос возвращает таблицы, сопоставляя их со схемами и названиями, выводя списком и исключая дубликаты. Это особенно полезно, когда однотипные таблицы находятся в разных схемах.

Кроссплатформенность: один запрос для всех систем

Подобный подход работает независимо от специфики базы данных и совместим с MySQL, PostgreSQL, SQL Server и многими другими. Он идеально подходит для аудита, анализа моделей данных или при подготовке миграции.

Специфика баз данных: обращайте внимание на исключения

Для баз данных Oracle вместо INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS используется ALL_TAB_COLUMNS . Для SQL Server иногда требуется соединение sys.tables и sys.columns для полного представления об устройстве данных.

Поиск по шаблону: если знаете только часть названия

Если вы знаете не полное название столбца или вам нужен поиск по схожим названиям, используйте шаблон:

SQL Скопировать код SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE COLUMN_NAME LIKE 'ЧастьИмени%';

Поиск ошибок и устранение проблем в SQL-запросах

Рассмотрим работу с исключениями и отладкой в сложных контекстах.

Работа с синонимами в SQL

При работе с синонимами столбцов стоит учитывать, что INFORMATION_SCHEMA их не "видит". В данном случае потребуются специфичные методы, применимые в определённой базе данных, или изучение соответствующей документации.

Важность учёта регистра

Учитывая, что SQL может быть чувствителен к регистру, целесообразно использовать нижний регистр:

SQL Скопировать код SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE lower(COLUMN_NAME) = lower('Название_столбца');

Зарезервированные слова в названиях столбцов

Если название столбца совпадает с одним из зарезервированных слов SQL, вами требуется следующий подход:

SQL Скопировать код SELECT `TABLE_NAME` -- в MySQL FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE `COLUMN_NAME` = `ReservedWord`;

Визуализация

Рассмотрите каждую таблицу базы данных как книгу с оглавлением, в котором вы ищете название интересующего вас столбца.

Markdown Скопировать код 📚 База данных как библиотека: [Таблица А, Таблица Б, Таблица В, ...] 🔍 Название интересующего столбца: "ценная_находка"

Как только вы обнаруживаете нужную информацию в списке:

Markdown Скопировать код Оглавление (Таблица А): - "ценная_находка" найдена на странице 42

Получается своего рода "карта сокровищ":

Markdown Скопировать код 🗺️ Карта обнаружения данных: - 🔍 "ценная_находка": [📖 Таблица А, 📖 Таблица В]

Советы по оптимизации поиска в базе данных

Индексация : Позволяет увеличить скорость поиска, особенно в больших базах данных.

: Позволяет увеличить скорость поиска, особенно в больших базах данных. Автоматизация : Упростите рутинные задачи с помощью скриптов.

: Упростите рутинные задачи с помощью скриптов. Регулярные проверки: Поддерживайте базу данных в актуальном состоянии, проводя периодическую проверку структур данных.

