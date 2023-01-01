Как копировать данные таблицы между базами SQL Server

Быстрый ответ

Копирование данных между базами данных можно осуществить точно и эффективно, используя команду INSERT INTO... SELECT на одном и том же SQL-сервере. Вам нужно лишь указать источник и получатель:

SQL Скопировать код INSERT INTO TargetDB.dbo.TargetTable (Col1, Col2) SELECT Col1, Col2 FROM SourceDB.dbo.SourceTable

Вот и всё! Вы успешно перенесли данные из SourceTable в TargetTable при помощи этого изящного кода. Это как переезд на новую квартиру, но без нервов и хлопот!

План действий для надежной миграции данных

Прежде всего: готовы ли все к старту?

Перед началом миграции проведите детальную проверку:

Убедитесь , что у вас есть права доступа к обеим базам данных. От вас требуется право на ЧТЕНИЕ из исходной и ЗАПИСЬ в целевую базу данных.

Проверьте, нет ли ограничений , вроде внешних ключей или индексов, в целевой таблице. Пропуск этого этапа сравним с забытым парашютом!

Удостоверьтесь , что целевая таблица готова принять данные. Если нет, создайте её, ориентируясь на структуру исходной таблицы, для обеспечения успешной миграции.

Проведите тестирование процесса на небольшом объёме данных. Это можно рассматривать как репетицию проведения миграции.

Создайте резервные копии обеих баз данных перед началом миграции – ваше конкретное и надёжное страхование.

Начинаем: настало время для серьёзных дел

Теперь вы готовы к миграции, имейте в виду важность целостности данных:

Используйте транзакции для сохранения данных во время их передачи. Если возникнут ошибки, вы сможете отменить все внесённые изменения.

SQL Скопировать код BEGIN TRANSACTION; -- Добавьте инструкции здесь, чтобы в случае непредвиденных событий можно было выполнить откат. COMMIT TRANSACTION;

Если в ваших таблицах есть столбцы с идентификаторами, учтите их уникальность, включив IDENTITY_INSERT для целевой таблицы.

SQL Скопировать код SET IDENTITY_INSERT TargetDB.dbo.TargetTable ON; -- Вставьте инструкции здесь. То, как Гугл хранит информацию о вас, поможет сохранить идентичность вашей таблицы! SET IDENTITY_INSERT TargetDB.dbo.TargetTable OFF;

Для ясности используйте четырёхуровневое именование. Это словно полный почтовый адрес – никакой путаницы не возникнет!

SQL Скопировать код [ServerName].[DatabaseName].[Schema].[Table]

Финальные проверки: Удачная посадка?

После миграции удостоверьтесь в том, что:

Все данные были перенесены правильно. Тщательно проверьте таблицы.

Включите обратно все отключённые триггеры и ограничения , чтобы восстановить функционирование базы данных.

Проанализируйте метрики производительности – вполне возможно, что некоторые процессы потребуют оптимизации.

Дополнительные меры: на случай трудностей

Если вы работаете с огромными объёмами данных , разумным решением будет использование массовых операций , таких как BULK INSERT .

Если вам регулярно приходится переносить данные, рассмотрите вопрос автоматизации процесса при помощи заданий SQL Server Agent .

Для решения сложных задач ETL или нелегких сценариев подойдут инструменты вроде SQL Server Integration Services (SSIS).

Визуализация

Представьте процесс так, словно вы перевозите мебель между двумя домами:

Markdown Скопировать код Дом А (🏠1 – База данных 1): [🛏️, 🚪, 🛋️] – Исходная обстановка Дом Б (🏠2 – База данных 2): [🪑, 🖼️] – Начальное обстановка

Python Скопировать код move_furniture('🛏️', 🏠1, 🏠2); # Переносим кровать в Дом Б move_furniture('🚪', 🏠1, 🏠2); # Переносим дверь в Дом Б

После переезда:

Markdown Скопировать код Дом А (🏠1): [🛋️] – Остался только диван Дом Б (🏠2): [🪑, 🖼️, 🛏️, 🚪] – Новая обстановка!

Идея: Перенос данных – это словно перемещение избранных предметов из одного дома в другой, обновляя и обогащая новое место уже привычными вещами!

Распространенные проблемы и их решения

Ниже приведены несколько рекомендаций по решению типичных проблем, связанных с передачей данных – в любой проблеме скрыто решение!

Отказ доступа!

Если возникает ошибка доступа, проверьте, есть ли у вас правильные права на чтение и запись для обеих баз данных. Если вы чувствуете себя в тупике, обратитесь за помощью к администратору базы данных.

Ограничения препятствуют?

Если ограничения целостности стали преградой, изучите схему данных. Соблюдение всех правил упростит миграцию данных, точно так же как аккуратное обращение с печеньем с шоколадной крошкой!

Перенос неэффективен?

Если вам кажется, что INSERT INTO... SELECT работает медленно из-за размера и сложности данных, воспользуйтесь массовыми операциями или пакетами SSIS.

Снижение производительности?

Будьте осторожны, весомая передача данных может замедлить работу системы. Работайте в часы низкой активности или используйте пакетную обработку, это может помочь. И помните, SQL Server – это не Супермен!

