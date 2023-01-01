Как использовать вычисленное поле в Oracle SQL: подзапросы
Быстрый ответ
Используйте Общие Табличные Выражения (CTE, с использованием ключевого слова
WITH), чтобы создать промежуточный уровень вычислений. Либо выполните вычисление непосредственно в итоговом запросе
SELECT. Сначала вычислите первое вычисляемое поле, затем примените его для рассчёта второго:
WITH CTE AS (
SELECT
base_column,
(base_column * factor) AS first_calc -- Выполняем математические операции 🧮
FROM
table_name
)
SELECT
base_column,
first_calc,
(first_calc + offset) AS second_calc -- Продолжаем вычисления 🔄
FROM
CTE;
В этой конструкции first_calc вычисляется в CTE и затем используется в основном запросе для получения second_calc. Это обеспечивает соответствующую последовательность операций и повышает читаемость кода.
Как эффективно составлять запросы
Чтобы поддержать порядок в сложных SQL-вычислениях, используйте следующие инструменты:
Подзапросы
Для упрощения работы используйте подзапросы:
SELECT
outer_col,
(SELECT AVG(inner_col) FROM inner_table WHERE ...) AS avg_val -- Применяем подзапросы 🐣
FROM
outer_table;
CROSS APPLY в SQL Server
CROSS APPLY бывает полезным, когда возникают сложности с обычным соединением таблиц:
SELECT
base_column,
calc_column,
applied_calc.*
FROM
table_name
CROSS APPLY
(SELECT (base_column + calc_column) * factor AS new_calc) AS applied_calc; -- Просто применяем APPLY вместо JOIN 🤝
Правильное использование функций
Выбирайте функции, которые не замедляют выполнение запроса:
SELECT
col1,
expensive_function(col1) AS func_result, -- Не лучший выбор функции 🙈
func_result / factor AS final_result
FROM
table_name;
Искусство оптимизации производительности
Производительность играет ключевую роль в SQL-запросах, особенно при работе с вычисляемыми полями:
Повторение вычислений
Повторение простых вычислений, как правило, допустимо:
SELECT
(col1 + col2) AS calc1,
(calc1 / 2) + col3 AS calc2 --Снова выполняем расчёты 🕺💃
FROM
table_name;
Условные операции с CASE
В SQL вы можете использовать выражения CASE для задания условий вычисления:
SELECT
base_column,
CASE
WHEN base_column > 0 THEN (base_column * multiplier) -- Умножаем, если значение положительное 🧮
ELSE 0
END AS conditional_calc
FROM
table_name;
Продвинутые методы вычислений
Для нестандартных задач в SQL существуют все необходимые инструменты:
Использование APPLY в Oracle
В Oracle начиная с версии 12c LATERAL функционирует так же, как APPLY в SQL Server:
SELECT
t.column1,
v.calculated_column
FROM
table_name t,
LATERAL (SELECT (t.column1 * factor) AS calculated_column FROM dual) v; -- "Потерянный брат" APPLY – это LATERAL 👯♂️
CTE с OFFSET/FETCH для пагинации
Совместим Общие Табличные Выражения с OFFSET/FETCH для одновременного выполнения вычислений и пагинации:
WITH RankedItems AS (
SELECT
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY base_column) AS rn, -- Игра в музыкальные стулья в SQL-стиле 🪑
base_column,
computation(base_column) AS calc
FROM
table_name
)
SELECT *
FROM RankedItems
WHERE rn BETWEEN @startRow AND @endRow
ORDER BY rn;
Тестирование вычислений с тестовыми данными
Проверьте свои вычисления, вставив тестовые данные через INSERT INTO:
INSERT INTO table_name (base_column, ...)
VALUES (1, ...), (2, ...); -- Добавляем тестовые значения, а не просто играем с данными 😈
Визуализация
Упростите свое понимание, представив это как работу в электронной таблице, где формула в одной ячейке зависит от результата в другой:
| A | B (A*2) | C (B+10) |
|------------|------------|----------------|
| 5 | `=A1*2` | `=(B1+10)` |
| **Результат** | **10** | **20** |
Столбец B функционирует как промежуточный этап для вычисления Столбца C. 🧱🚶♂️🏁
**Шаг 1**: Вычисляем B
**Шаг 2**: Используем B для рассчёта C
Это как в игре домино: когда фишка B падает, за ней следует фишка C 🀄️➡️🀄️.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик