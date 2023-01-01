Как использовать вычисленное поле в Oracle SQL: подзапросы

Быстрый ответ

Используйте Общие Табличные Выражения (CTE, с использованием ключевого слова WITH ), чтобы создать промежуточный уровень вычислений. Либо выполните вычисление непосредственно в итоговом запросе SELECT . Сначала вычислите первое вычисляемое поле, затем примените его для рассчёта второго:

SQL Скопировать код WITH CTE AS ( SELECT base_column, (base_column * factor) AS first_calc -- Выполняем математические операции 🧮 FROM table_name ) SELECT base_column, first_calc, (first_calc + offset) AS second_calc -- Продолжаем вычисления 🔄 FROM CTE;

В этой конструкции first_calc вычисляется в CTE и затем используется в основном запросе для получения second_calc. Это обеспечивает соответствующую последовательность операций и повышает читаемость кода.

Как эффективно составлять запросы

Чтобы поддержать порядок в сложных SQL-вычислениях, используйте следующие инструменты:

Подзапросы

Для упрощения работы используйте подзапросы:

SQL Скопировать код SELECT outer_col, (SELECT AVG(inner_col) FROM inner_table WHERE ...) AS avg_val -- Применяем подзапросы 🐣 FROM outer_table;

CROSS APPLY в SQL Server

CROSS APPLY бывает полезным, когда возникают сложности с обычным соединением таблиц:

SQL Скопировать код SELECT base_column, calc_column, applied_calc.* FROM table_name CROSS APPLY (SELECT (base_column + calc_column) * factor AS new_calc) AS applied_calc; -- Просто применяем APPLY вместо JOIN 🤝

Правильное использование функций

Выбирайте функции, которые не замедляют выполнение запроса:

SQL Скопировать код SELECT col1, expensive_function(col1) AS func_result, -- Не лучший выбор функции 🙈 func_result / factor AS final_result FROM table_name;

Искусство оптимизации производительности

Производительность играет ключевую роль в SQL-запросах, особенно при работе с вычисляемыми полями:

Повторение вычислений

Повторение простых вычислений, как правило, допустимо:

SQL Скопировать код SELECT (col1 + col2) AS calc1, (calc1 / 2) + col3 AS calc2 --Снова выполняем расчёты 🕺💃 FROM table_name;

Условные операции с CASE

В SQL вы можете использовать выражения CASE для задания условий вычисления:

SQL Скопировать код SELECT base_column, CASE WHEN base_column > 0 THEN (base_column * multiplier) -- Умножаем, если значение положительное 🧮 ELSE 0 END AS conditional_calc FROM table_name;

Продвинутые методы вычислений

Для нестандартных задач в SQL существуют все необходимые инструменты:

Использование APPLY в Oracle

В Oracle начиная с версии 12c LATERAL функционирует так же, как APPLY в SQL Server:

SQL Скопировать код SELECT t.column1, v.calculated_column FROM table_name t, LATERAL (SELECT (t.column1 * factor) AS calculated_column FROM dual) v; -- "Потерянный брат" APPLY – это LATERAL 👯‍♂️

CTE с OFFSET/FETCH для пагинации

Совместим Общие Табличные Выражения с OFFSET/FETCH для одновременного выполнения вычислений и пагинации:

SQL Скопировать код WITH RankedItems AS ( SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY base_column) AS rn, -- Игра в музыкальные стулья в SQL-стиле 🪑 base_column, computation(base_column) AS calc FROM table_name ) SELECT * FROM RankedItems WHERE rn BETWEEN @startRow AND @endRow ORDER BY rn;

Тестирование вычислений с тестовыми данными

Проверьте свои вычисления, вставив тестовые данные через INSERT INTO:

SQL Скопировать код INSERT INTO table_name (base_column, ...) VALUES (1, ...), (2, ...); -- Добавляем тестовые значения, а не просто играем с данными 😈

Визуализация

Упростите свое понимание, представив это как работу в электронной таблице, где формула в одной ячейке зависит от результата в другой:

Markdown Скопировать код | A | B (A*2) | C (B+10) | |------------|------------|----------------| | 5 | `=A1*2` | `=(B1+10)` | | **Результат** | **10** | **20** |

Столбец B функционирует как промежуточный этап для вычисления Столбца C. 🧱🚶‍♂️🏁

Markdown Скопировать код **Шаг 1**: Вычисляем B **Шаг 2**: Используем B для рассчёта C

Это как в игре домино: когда фишка B падает, за ней следует фишка C 🀄️➡️🀄️.

