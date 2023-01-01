Как использовать вычисленное поле в Oracle SQL: подзапросы

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Подзапросы  
Быстрый ответ

Используйте Общие Табличные Выражения (CTE, с использованием ключевого слова WITH), чтобы создать промежуточный уровень вычислений. Либо выполните вычисление непосредственно в итоговом запросе SELECT. Сначала вычислите первое вычисляемое поле, затем примените его для рассчёта второго:

WITH CTE AS (
  SELECT
    base_column,
    (base_column * factor) AS first_calc  -- Выполняем математические операции 🧮
  FROM
    table_name
)
SELECT
  base_column,
  first_calc,
  (first_calc + offset) AS second_calc  -- Продолжаем вычисления 🔄
FROM
  CTE;

В этой конструкции first_calc вычисляется в CTE и затем используется в основном запросе для получения second_calc. Это обеспечивает соответствующую последовательность операций и повышает читаемость кода.

Как эффективно составлять запросы

Чтобы поддержать порядок в сложных SQL-вычислениях, используйте следующие инструменты:

Подзапросы

Для упрощения работы используйте подзапросы:

SELECT
  outer_col,
  (SELECT AVG(inner_col) FROM inner_table WHERE ...) AS avg_val -- Применяем подзапросы 🐣
FROM
  outer_table;

CROSS APPLY в SQL Server

CROSS APPLY бывает полезным, когда возникают сложности с обычным соединением таблиц:

SELECT
  base_column,
  calc_column,
  applied_calc.*
FROM
  table_name
CROSS APPLY
  (SELECT (base_column + calc_column) * factor AS new_calc) AS applied_calc; -- Просто применяем APPLY вместо JOIN 🤝

Правильное использование функций

Выбирайте функции, которые не замедляют выполнение запроса:

SELECT
  col1,
  expensive_function(col1) AS func_result,  -- Не лучший выбор функции 🙈
  func_result / factor AS final_result
FROM
  table_name;

Искусство оптимизации производительности

Производительность играет ключевую роль в SQL-запросах, особенно при работе с вычисляемыми полями:

Повторение вычислений

Повторение простых вычислений, как правило, допустимо:

SELECT
  (col1 + col2) AS calc1,
  (calc1 / 2) + col3 AS calc2   --Снова выполняем расчёты 🕺💃
FROM
  table_name;

Условные операции с CASE

В SQL вы можете использовать выражения CASE для задания условий вычисления:

SELECT
  base_column,
  CASE
    WHEN base_column > 0 THEN (base_column * multiplier)   -- Умножаем, если значение положительное 🧮
    ELSE 0
  END AS conditional_calc
FROM
  table_name;

Продвинутые методы вычислений

Для нестандартных задач в SQL существуют все необходимые инструменты:

Использование APPLY в Oracle

В Oracle начиная с версии 12c LATERAL функционирует так же, как APPLY в SQL Server:

SELECT
  t.column1,
  v.calculated_column
FROM
  table_name t,
  LATERAL (SELECT (t.column1 * factor) AS calculated_column FROM dual) v;  -- "Потерянный брат" APPLY – это LATERAL 👯‍♂️

CTE с OFFSET/FETCH для пагинации

Совместим Общие Табличные Выражения с OFFSET/FETCH для одновременного выполнения вычислений и пагинации:

WITH RankedItems AS (
  SELECT
    ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY base_column) AS rn,   -- Игра в музыкальные стулья в SQL-стиле 🪑
    base_column,
    computation(base_column) AS calc
  FROM
    table_name
)
SELECT *
FROM RankedItems
WHERE rn BETWEEN @startRow AND @endRow
ORDER BY rn;

Тестирование вычислений с тестовыми данными

Проверьте свои вычисления, вставив тестовые данные через INSERT INTO:

INSERT INTO table_name (base_column, ...)
VALUES (1, ...), (2, ...);  -- Добавляем тестовые значения, а не просто играем с данными 😈

Визуализация

Упростите свое понимание, представив это как работу в электронной таблице, где формула в одной ячейке зависит от результата в другой:

| A          | B (A*2)    | C (B+10)       |
|------------|------------|----------------|
| 5          | `=A1*2`   | `=(B1+10)`     |
| **Результат** | **10**  | **20** |

Столбец B функционирует как промежуточный этап для вычисления Столбца C. 🧱🚶‍♂️🏁

**Шаг 1**: Вычисляем B
**Шаг 2**: Используем B для рассчёта C

Это как в игре домино: когда фишка B падает, за ней следует фишка C 🀄️➡️🀄️.

Полезные материалы

  1. MSDN – CREATE VIEW (Transact-SQL) — подробное руководство Microsoft по созданию представлений в SQL Server.
  2. SQL Server Views – The Basics — основы использования представлений в SQL Server.
  3. SQL Server Performance and Computed Columns — изучение улучшения производительности запросов с помощью вычисляемых столбцов в больших таблицах.
  4. Common Table Expressions (CTE) for Temporary Calculations — использование Общих Табличных Выражений для временных вычислений в запросах.
