Как экспортировать SQL скрипт создания базы данных в pgAdmin#Основы SQL #PostgreSQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Если вам требуется экспортировать скрипт создания базы данных в SQL Server, воспользуйтесь SSMS:
- Нажмите правой кнопкой мыши на иконке базы данных, затем выберите в контекстном меню Задачи > Генерировать скрипты.
- Выберите пункт "Скрипт всей базы данных и всех объектов базы данных".
- Сохраните сформированный скriпт в файл, выбрав опцию "Скрипт в файл".
Для создания дампа структуры базы данных в MySQL, прибегните к команде
mysqldump:
mysqldump -u username -p --no-data dbname > schema.sql
А для проведения аналогичной операции в PostgreSQL, используйте
pg_dump:
pg_dump -U username -s dbname > schema.sql
При этом замените
username и
dbname на соответствующие вашим учетным данным. В результате вы получите файл, содержащий скрипты CREATE, которые воспроизводят структуру базы данных.
Как это выполнить в PostgreSQL с использованием pgAdmin
Для генерации скрипта создания в PostgreSQL через pgAdmin следует произвести следующие шаги:
- Нажмите правой кнопкой на базе данных и выберите пункт Резервное копирование.
- В открывшемся окне Резервное копирование определите формат Plain.
- В разделе Параметры дампа #1 активируйте опцию "Только схема".
- Укажите Имя файла и сохраните его в выбранной директории. Файл будет ассоциирован с расширением
.backup.
- Заметьте, что во время данного процесса pgAdmin использует pg_dump.
Погружение в особенности применения pgAdmin и pg_dump
С учётом нюансов работы с pgAdmin и pg_dump, учитывайте следующие сведения:
- Чтобы более детально контролировать процесс, используйте pg_dump напрямую через командную строку с подходящими ключами.
- Регулярное применение
pg_dumpс ключом
--schema-onlyпозволяет отслеживать версии схемы.
- Для сравнения структур схем после их генерации воспользуйтесь инструментами вроде Apgdiff.
- Для управления базами данных через веб дайте предпочтение инструментам вроде phpPgAdmin.
Проверка созданного скрипта и восстановление данных
После экспорта схемы:
- Проверьте работоспособность скрипта, запустив его на другом экземпляре PostgreSQL.
- Сформированный скрипт служит как документацией, так и представлением истории изменений структуры базы данных.
Генерация скриптов при помощи меню pgAdmin
В pgAdmin реализована возможность создания скриптов для отдельных объектов напрямую:
- Найдите нужную таблицу, нажмите на неё правой кнопкой и выберите в меню Скрипты пункт "Создать скрипт".
Визуализация
Процесс экспорта скрипта CREATE метафорически можно сравнить с работой архитектора, проектирующего здание:
Рассмотрим архитектора 📐, делящегося своим проектом захватывающего здания 🏢, состоящего из множества конструктивных элементов.
Чертеж (скрипт CREATE) Конструкция (База данных)
==========================================✍️
[Разметка комнаты] => [Структура таблиц]
[Переходы и коридоры] => [Взаимосвязи внешних ключей]
[Список материалов] => [Число полей и ограничения]
Скопированный чертёж – это как копия скрипта:
📐 -> 🏢: "Вот детальная схема для восстановления этой структуры." 📝: Скрипт CREATE подробно описывает каждый элемент для конструирования (СУБД).
Если все детали чертежа прописаны корректно, то структура может быть идеально воссоздана! 🏗️🔄🏢
Дополнительные советы и рекомендации: Обеспечение согласованности и исправление ошибок
Работа со связями внешних ключей
- Для избежания проблем со связями необходимо правильно определить порядок создания объектов в скрипте.
- Apgdiff поможет вам согласовать ограничения внешних ключей в различных средах.
Работа с пользовательскими типами и функциями
- При создании резервной копии учтите пользовательские типы данных и функции, определённые пользователем.
pg_dumpпредоставляет возможность выборочного включения или исключения этих элементов.
Работа с большими базами данных
- Для больших БД рациональнее разделить экспорт структуры и данных.
pg_dumpподдерживает параллельную обработку для ускорения резервного копирования больших объемов данных.
Полезные материалы
- Generate Scripts – SQL Server Management Studio (SSMS) | Microsoft Learn — Инструкция по созданию скриптов при помощи SSMS, предоставленная Microsoft.
- Should I create an attribute to make camel-cased table names, spaced? – Stack Overflow — Обсуждение использования скриптов в объектах SQL Server на Stack Overflow.
- SQL Server 2008 R2 Generate Scripts Wizard with Database Schema and Data — Обстоятельное руководство по использованию мастера генерации скриптов в SQL Server 2008 R2.
- Command Line Shell For SQLite — Описание процесса экспорта базы данных в текстовый формат в документации SQLite.
- MySQL :: MySQL Workbench Manual :: 6.5.2 SQL Data Export and Import Wizard — Руководство по экспорту и импорту SQL-данных в MySQL Workbench.
- PostgreSQL: Documentation: 16: pg_dump — Раздел документации PostgreSQL о
pg_dump, который пригодится при выполнении резервного копирования и экспорте данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик