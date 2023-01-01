Как экспортировать SQL скрипт создания базы данных в pgAdmin

#Основы SQL  #PostgreSQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

Если вам требуется экспортировать скрипт создания базы данных в SQL Server, воспользуйтесь SSMS:

  1. Нажмите правой кнопкой мыши на иконке базы данных, затем выберите в контекстном меню Задачи > Генерировать скрипты.
  2. Выберите пункт "Скрипт всей базы данных и всех объектов базы данных".
  3. Сохраните сформированный скriпт в файл, выбрав опцию "Скрипт в файл".

Для создания дампа структуры базы данных в MySQL, прибегните к команде mysqldump:

Bash
Скопировать код
mysqldump -u username -p --no-data dbname > schema.sql

А для проведения аналогичной операции в PostgreSQL, используйте pg_dump:

Bash
Скопировать код
pg_dump -U username -s dbname > schema.sql

При этом замените username и dbname на соответствующие вашим учетным данным. В результате вы получите файл, содержащий скрипты CREATE, которые воспроизводят структуру базы данных.

Как это выполнить в PostgreSQL с использованием pgAdmin

Для генерации скрипта создания в PostgreSQL через pgAdmin следует произвести следующие шаги:

  1. Нажмите правой кнопкой на базе данных и выберите пункт Резервное копирование.
  2. В открывшемся окне Резервное копирование определите формат Plain.
  3. В разделе Параметры дампа #1 активируйте опцию "Только схема".
  4. Укажите Имя файла и сохраните его в выбранной директории. Файл будет ассоциирован с расширением .backup.
  5. Заметьте, что во время данного процесса pgAdmin использует pg_dump.

Погружение в особенности применения pgAdmin и pg_dump

С учётом нюансов работы с pgAdmin и pg_dump, учитывайте следующие сведения:

  • Чтобы более детально контролировать процесс, используйте pg_dump напрямую через командную строку с подходящими ключами.
  • Регулярное применение pg_dump с ключом --schema-only позволяет отслеживать версии схемы.
  • Для сравнения структур схем после их генерации воспользуйтесь инструментами вроде Apgdiff.
  • Для управления базами данных через веб дайте предпочтение инструментам вроде phpPgAdmin.

Проверка созданного скрипта и восстановление данных

После экспорта схемы:

  • Проверьте работоспособность скрипта, запустив его на другом экземпляре PostgreSQL.
  • Сформированный скрипт служит как документацией, так и представлением истории изменений структуры базы данных.

Генерация скриптов при помощи меню pgAdmin

В pgAdmin реализована возможность создания скриптов для отдельных объектов напрямую:

  • Найдите нужную таблицу, нажмите на неё правой кнопкой и выберите в меню Скрипты пункт "Создать скрипт".

Визуализация

Процесс экспорта скрипта CREATE метафорически можно сравнить с работой архитектора, проектирующего здание:

Рассмотрим архитектора 📐, делящегося своим проектом захватывающего здания 🏢, состоящего из множества конструктивных элементов.

text
Скопировать код
Чертеж (скрипт CREATE)    Конструкция (База данных)
==========================================✍️
[Разметка комнаты]     =>     [Структура таблиц]
[Переходы и коридоры]  =>     [Взаимосвязи внешних ключей]
[Список материалов]    =>     [Число полей и ограничения]

Скопированный чертёж – это как копия скрипта:

📐 -> 🏢: "Вот детальная схема для восстановления этой структуры." 📝: Скрипт CREATE подробно описывает каждый элемент для конструирования (СУБД).

Если все детали чертежа прописаны корректно, то структура может быть идеально воссоздана! 🏗️🔄🏢

Дополнительные советы и рекомендации: Обеспечение согласованности и исправление ошибок

Работа со связями внешних ключей

  • Для избежания проблем со связями необходимо правильно определить порядок создания объектов в скрипте.
  • Apgdiff поможет вам согласовать ограничения внешних ключей в различных средах.

Работа с пользовательскими типами и функциями

  • При создании резервной копии учтите пользовательские типы данных и функции, определённые пользователем.
  • pg_dump предоставляет возможность выборочного включения или исключения этих элементов.

Работа с большими базами данных

  • Для больших БД рациональнее разделить экспорт структуры и данных.
  • pg_dump поддерживает параллельную обработку для ускорения резервного копирования больших объемов данных.

Полезные материалы

  1. Generate Scripts – SQL Server Management Studio (SSMS) | Microsoft Learn — Инструкция по созданию скриптов при помощи SSMS, предоставленная Microsoft.
  2. Should I create an attribute to make camel-cased table names, spaced? – Stack Overflow — Обсуждение использования скриптов в объектах SQL Server на Stack Overflow.
  3. SQL Server 2008 R2 Generate Scripts Wizard with Database Schema and Data — Обстоятельное руководство по использованию мастера генерации скриптов в SQL Server 2008 R2.
  4. Command Line Shell For SQLite — Описание процесса экспорта базы данных в текстовый формат в документации SQLite.
  5. MySQL :: MySQL Workbench Manual :: 6.5.2 SQL Data Export and Import Wizard — Руководство по экспорту и импорту SQL-данных в MySQL Workbench.
  6. PostgreSQL: Documentation: 16: pg_dump — Раздел документации PostgreSQL о pg_dump, который пригодится при выполнении резервного копирования и экспорте данных.
