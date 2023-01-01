Как экспортировать SQL скрипт создания базы данных в pgAdmin

Быстрый ответ

Если вам требуется экспортировать скрипт создания базы данных в SQL Server, воспользуйтесь SSMS:

Нажмите правой кнопкой мыши на иконке базы данных, затем выберите в контекстном меню Задачи > Генерировать скрипты. Выберите пункт "Скрипт всей базы данных и всех объектов базы данных". Сохраните сформированный скriпт в файл, выбрав опцию "Скрипт в файл".

Для создания дампа структуры базы данных в MySQL, прибегните к команде mysqldump :

Bash Скопировать код mysqldump -u username -p --no-data dbname > schema.sql

А для проведения аналогичной операции в PostgreSQL, используйте pg_dump :

Bash Скопировать код pg_dump -U username -s dbname > schema.sql

При этом замените username и dbname на соответствующие вашим учетным данным. В результате вы получите файл, содержащий скрипты CREATE, которые воспроизводят структуру базы данных.

Как это выполнить в PostgreSQL с использованием pgAdmin

Для генерации скрипта создания в PostgreSQL через pgAdmin следует произвести следующие шаги:

Нажмите правой кнопкой на базе данных и выберите пункт Резервное копирование. В открывшемся окне Резервное копирование определите формат Plain. В разделе Параметры дампа #1 активируйте опцию "Только схема". Укажите Имя файла и сохраните его в выбранной директории. Файл будет ассоциирован с расширением .backup . Заметьте, что во время данного процесса pgAdmin использует pg_dump.

Погружение в особенности применения pgAdmin и pg_dump

С учётом нюансов работы с pgAdmin и pg_dump, учитывайте следующие сведения:

Чтобы более детально контролировать процесс, используйте pg_dump напрямую через командную строку с подходящими ключами.

напрямую через с подходящими ключами. Регулярное применение pg_dump с ключом --schema-only позволяет отслеживать версии схемы .

с ключом позволяет отслеживать . Для сравнения структур схем после их генерации воспользуйтесь инструментами вроде Apgdiff .

. Для управления базами данных через веб дайте предпочтение инструментам вроде phpPgAdmin.

Проверка созданного скрипта и восстановление данных

После экспорта схемы:

Проверьте работоспособность скрипта, запустив его на другом экземпляре PostgreSQL .

. Сформированный скрипт служит как документацией, так и представлением истории изменений структуры базы данных.

Генерация скриптов при помощи меню pgAdmin

В pgAdmin реализована возможность создания скриптов для отдельных объектов напрямую:

Найдите нужную таблицу, нажмите на неё правой кнопкой и выберите в меню Скрипты пункт "Создать скрипт".

Визуализация

Процесс экспорта скрипта CREATE метафорически можно сравнить с работой архитектора, проектирующего здание:

Рассмотрим архитектора 📐, делящегося своим проектом захватывающего здания 🏢, состоящего из множества конструктивных элементов.

text Скопировать код Чертеж (скрипт CREATE) Конструкция (База данных) ==========================================✍️ [Разметка комнаты] => [Структура таблиц] [Переходы и коридоры] => [Взаимосвязи внешних ключей] [Список материалов] => [Число полей и ограничения]

Скопированный чертёж – это как копия скрипта:

📐 -> 🏢: "Вот детальная схема для восстановления этой структуры." 📝: Скрипт CREATE подробно описывает каждый элемент для конструирования (СУБД).

Если все детали чертежа прописаны корректно, то структура может быть идеально воссоздана! 🏗️🔄🏢

Дополнительные советы и рекомендации: Обеспечение согласованности и исправление ошибок

Работа со связями внешних ключей

Для избежания проблем со связями необходимо правильно определить порядок создания объектов в скрипте.

Apgdiff поможет вам согласовать ограничения внешних ключей в различных средах.

Работа с пользовательскими типами и функциями

При создании резервной копии учтите пользовательские типы данных и функции, определённые пользователем .

и . pg_dump предоставляет возможность выборочного включения или исключения этих элементов.

Работа с большими базами данных

Для больших БД рациональнее разделить экспорт структуры и данных.

pg_dump поддерживает параллельную обработку для ускорения резервного копирования больших объемов данных.

