Извлечение времени из DateTime в SQL: фильтрация до 5 PM

Быстрый ответ

Если вам требуется извлечь временную часть из поля DateTime в SQL Server, делается это следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT CAST(YourDateTimeField AS TIME) AS TimeOnly FROM YourTable; -- И вот перед вами только время.

Для MySQL подходит функция TIME:

SQL Скопировать код SELECT TIME(YourDateTimeField) FROM YourTable; -- Просто и эффективно! Результат – время, а всё остальное откинуто.

Методика действий при извлечении времени в SQL

Преобразование и сравнение: стиль SQL Server

Функция CONVERT пригодится для операций с датой и временем в SQL Server:

SQL Скопировать код SELECT CONVERT(VARCHAR(8), YourDateTimeField, 108) AS TimeOnly FROM YourTable; -- Запомните, 108 – это код формата HH:MM:SS.

Если требуется отобрать записи, события в которых произошли в конкретное время, используйте:

SQL Скопировать код SELECT YourDateTimeField FROM YourTable WHERE CONVERT(VARCHAR(5), YourDateTimeField, 108) = '17:00'; -- Вуаля, обрабатываем записи за 17:00!

Функции DATEPART и CAST помогают при фильтрации записей по времени:

SQL Скопировать код SELECT YourDateTimeField FROM YourTable WHERE DATEPART(hour, YourDateTimeField) = 17; -- Отбираем записи за 17:00, точно в час чаепития!

CAST пригодится для сравнения времени в более современных версиях SQL Server:

SQL Скопировать код SELECT YourDateTimeField FROM YourTable WHERE CAST(YourDateTimeField AS TIME) >= '17:00:00'; -- Начинаем только после 17:00, не минутой раньше.

Манипуляции с датами: управление временем как искусство

Функции DATEADD и DATEDIFF упрощают работу со временем:

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(day, DATEDIFF(day, 0, YourDateTimeField), 0) FROM YourTable; -- Сбрасываем дату до начала дня.

А установить время на конкретный час тоже на удивление просто:

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(hour, 17, DATEADD(day, DATEDIFF(day, 0, YourDateTimeField), 0)) FROM YourTable; -- Переходим к 17:00 следующего дня.

Визуализация

Имеем поле DateTime со следующим значением:

Markdown Скопировать код DateTime Field: 2023-04-14 08:30:00

Применяем SQL и оставляем там только время:

SQL Скопировать код SELECT CAST(myDateTimeField AS TIME) FROM myTable;

И вуаля, вот это и есть извлечённое время:

Markdown Скопировать код Временная часть (⏳): 08:30:00

Руководство по работе с SQL-запросами по времени

Усовершенствование SQL-запросов с использованием переменных

Введение переменных в SQL раскроет новые горизонты:

SQL Скопировать код DECLARE @myDateTime DATETIME = '2023-04-14 17:00:00'; -- Определяем переменную @myDateTime. SELECT @myDateTime – CAST(@myDateTime AS DATE) AS TimeOnly; -- Отсеиваем всё, кроме времени. Да простит нас дата.

Внимательность к особенностям и возможным проблемам

Помните о следующем при работе со временем:

Часы и минуты всегда должны отображаться в формате из двух цифр. Используйте RIGHT('0' + CAST(... AS VARCHAR), 2) для добавления нуля, если необходимо.

и всегда должны отображаться в формате из двух цифр. Используйте для добавления нуля, если необходимо. Учитывайте часовой пояс при выполнении операций со временем.

при выполнении операций со временем. При работе с датами и временем в SQL придерживайтесь форматов ISO.

Отличительные особенности разных диалектов SQL

Разные СУБД предлагают свои инструменты для работы со временем:

В PostgreSQL функция EXTRACT(HOUR FROM YourDateTimeField) позволит вычленить час из времени.

позволит вычленить час из времени. Oracle использует TO_CHAR(YourDateTimeField, 'HH24:MI:SS') для преобразования времени в строку.

Практическая работа с SQL на SQLFiddle!

Сервис SQLFiddle позволяет экспериментировать с SQL-запросами в режиме реального времени и видеть, как функции CAST и CONVERT превращают ваши желания в реальные результаты. Практикуйтесь в работе со временем и станьте настоящим профессионалом SQL!

