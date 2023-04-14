Извлечение времени из DateTime в SQL: фильтрация до 5 PM
Быстрый ответ
Если вам требуется извлечь временную часть из поля DateTime в SQL Server, делается это следующим образом:
SELECT CAST(YourDateTimeField AS TIME) AS TimeOnly FROM YourTable; -- И вот перед вами только время.
Для MySQL подходит функция TIME:
SELECT TIME(YourDateTimeField) FROM YourTable; -- Просто и эффективно! Результат – время, а всё остальное откинуто.
Методика действий при извлечении времени в SQL
Преобразование и сравнение: стиль SQL Server
Функция CONVERT пригодится для операций с датой и временем в SQL Server:
SELECT CONVERT(VARCHAR(8), YourDateTimeField, 108) AS TimeOnly FROM YourTable; -- Запомните, 108 – это код формата HH:MM:SS.
Если требуется отобрать записи, события в которых произошли в конкретное время, используйте:
SELECT YourDateTimeField FROM YourTable
WHERE CONVERT(VARCHAR(5), YourDateTimeField, 108) = '17:00'; -- Вуаля, обрабатываем записи за 17:00!
DATEPART и CAST: инструменты для работы со временем
Функции DATEPART и CAST помогают при фильтрации записей по времени:
SELECT YourDateTimeField FROM YourTable
WHERE DATEPART(hour, YourDateTimeField) = 17; -- Отбираем записи за 17:00, точно в час чаепития!
CAST пригодится для сравнения времени в более современных версиях SQL Server:
SELECT YourDateTimeField FROM YourTable
WHERE CAST(YourDateTimeField AS TIME) >= '17:00:00'; -- Начинаем только после 17:00, не минутой раньше.
Манипуляции с датами: управление временем как искусство
Функции
DATEADD и
DATEDIFF упрощают работу со временем:
SELECT DATEADD(day, DATEDIFF(day, 0, YourDateTimeField), 0) FROM YourTable; -- Сбрасываем дату до начала дня.
А установить время на конкретный час тоже на удивление просто:
SELECT DATEADD(hour, 17, DATEADD(day, DATEDIFF(day, 0, YourDateTimeField), 0))
FROM YourTable; -- Переходим к 17:00 следующего дня.
Визуализация
Имеем поле DateTime со следующим значением:
DateTime Field: 2023-04-14 08:30:00
Применяем SQL и оставляем там только время:
SELECT CAST(myDateTimeField AS TIME) FROM myTable;
И вуаля, вот это и есть извлечённое время:
Временная часть (⏳): 08:30:00
Руководство по работе с SQL-запросами по времени
Усовершенствование SQL-запросов с использованием переменных
Введение переменных в SQL раскроет новые горизонты:
DECLARE @myDateTime DATETIME = '2023-04-14 17:00:00'; -- Определяем переменную @myDateTime.
SELECT @myDateTime – CAST(@myDateTime AS DATE) AS TimeOnly; -- Отсеиваем всё, кроме времени. Да простит нас дата.
Внимательность к особенностям и возможным проблемам
Помните о следующем при работе со временем:
- Часы и минуты всегда должны отображаться в формате из двух цифр. Используйте
RIGHT('0' + CAST(... AS VARCHAR), 2)для добавления нуля, если необходимо.
- Учитывайте часовой пояс при выполнении операций со временем.
- При работе с датами и временем в SQL придерживайтесь форматов ISO.
Отличительные особенности разных диалектов SQL
Разные СУБД предлагают свои инструменты для работы со временем:
- В PostgreSQL функция
EXTRACT(HOUR FROM YourDateTimeField)позволит вычленить час из времени.
- Oracle использует
TO_CHAR(YourDateTimeField, 'HH24:MI:SS')для преобразования времени в строку.
Практическая работа с SQL на SQLFiddle!
Сервис SQLFiddle позволяет экспериментировать с SQL-запросами в режиме реального времени и видеть, как функции CAST и CONVERT превращают ваши желания в реальные результаты. Практикуйтесь в работе со временем и станьте настоящим профессионалом SQL!
Виктор Ермаков
SQL-разработчик