Извлечение времени из DateTime в SQL: фильтрация до 5 PM

#SQL для аналитиков  #WHERE и фильтрация  #Работа с датами и временем  
Быстрый ответ

Если вам требуется извлечь временную часть из поля DateTime в SQL Server, делается это следующим образом:

SELECT CAST(YourDateTimeField AS TIME) AS TimeOnly FROM YourTable;  -- И вот перед вами только время.

Для MySQL подходит функция TIME:

SELECT TIME(YourDateTimeField) FROM YourTable; -- Просто и эффективно! Результат – время, а всё остальное откинуто.
Методика действий при извлечении времени в SQL

Преобразование и сравнение: стиль SQL Server

Функция CONVERT пригодится для операций с датой и временем в SQL Server:

SELECT CONVERT(VARCHAR(8), YourDateTimeField, 108) AS TimeOnly FROM YourTable;  -- Запомните, 108 – это код формата HH:MM:SS.

Если требуется отобрать записи, события в которых произошли в конкретное время, используйте:

SELECT YourDateTimeField FROM YourTable
WHERE CONVERT(VARCHAR(5), YourDateTimeField, 108) = '17:00';  -- Вуаля, обрабатываем записи за 17:00!

DATEPART и CAST: инструменты для работы со временем

Функции DATEPART и CAST помогают при фильтрации записей по времени:

SELECT YourDateTimeField FROM YourTable
WHERE DATEPART(hour, YourDateTimeField) = 17;  -- Отбираем записи за 17:00, точно в час чаепития!

CAST пригодится для сравнения времени в более современных версиях SQL Server:

SELECT YourDateTimeField FROM YourTable
WHERE CAST(YourDateTimeField AS TIME) >= '17:00:00';  -- Начинаем только после 17:00, не минутой раньше.

Манипуляции с датами: управление временем как искусство

Функции DATEADD и DATEDIFF упрощают работу со временем:

SELECT DATEADD(day, DATEDIFF(day, 0, YourDateTimeField), 0) FROM YourTable;  -- Сбрасываем дату до начала дня.

А установить время на конкретный час тоже на удивление просто:

SELECT DATEADD(hour, 17, DATEADD(day, DATEDIFF(day, 0, YourDateTimeField), 0))
FROM YourTable;  -- Переходим к 17:00 следующего дня.

Визуализация

Имеем поле DateTime со следующим значением:

DateTime Field: 2023-04-14 08:30:00

Применяем SQL и оставляем там только время:

SELECT CAST(myDateTimeField AS TIME) FROM myTable;

И вуаля, вот это и есть извлечённое время:

Временная часть (⏳): 08:30:00

Руководство по работе с SQL-запросами по времени

Усовершенствование SQL-запросов с использованием переменных

Введение переменных в SQL раскроет новые горизонты:

DECLARE @myDateTime DATETIME = '2023-04-14 17:00:00';  -- Определяем переменную @myDateTime.
SELECT @myDateTime – CAST(@myDateTime AS DATE) AS TimeOnly;  -- Отсеиваем всё, кроме времени. Да простит нас дата.

Внимательность к особенностям и возможным проблемам

Помните о следующем при работе со временем:

  • Часы и минуты всегда должны отображаться в формате из двух цифр. Используйте RIGHT('0' + CAST(... AS VARCHAR), 2) для добавления нуля, если необходимо.
  • Учитывайте часовой пояс при выполнении операций со временем.
  • При работе с датами и временем в SQL придерживайтесь форматов ISO.

Отличительные особенности разных диалектов SQL

Разные СУБД предлагают свои инструменты для работы со временем:

  • В PostgreSQL функция EXTRACT(HOUR FROM YourDateTimeField) позволит вычленить час из времени.
  • Oracle использует TO_CHAR(YourDateTimeField, 'HH24:MI:SS') для преобразования времени в строку.

Практическая работа с SQL на SQLFiddle!

Сервис SQLFiddle позволяет экспериментировать с SQL-запросами в режиме реального времени и видеть, как функции CAST и CONVERT превращают ваши желания в реальные результаты. Практикуйтесь в работе со временем и станьте настоящим профессионалом SQL!

Полезные материалы

  1. Типы данных даты и времени и функции – Документация Microsoft SQL Server — Рекомендации по функциям даты и времени от создателей SQL.
  2. DATEPART (Transact-SQL) – Microsoft Learn — Анализ даты с использованием функции DATEPART.
  3. Как получить текущее время в SQL Server – Обсуждение на Stack Overflow — Здесь собраны ответы на вопрос о том, как получить текущее время в SQL Server.
  4. Перемещение данных SQL Server между файлами данных в одной файловой группе — Тут вы найдёте советы по управлению данными и полезные заметки по работе с датами и временем.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Различия между HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024
Вставка и редактирование изображений в Google Презентациях
6 сентября 2024

Загрузка...