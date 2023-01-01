Извлечение последних символов из строки в T-SQL

Быстрый ответ

Если нужно извлечь последние три символа из строки, используйте следующий SQL-запрос:

SQL Скопировать код SELECT RIGHT(column_name, 3) FROM table_name; -- SQL прекрасно решит эту задачу!

Просто замените column_name и table_name на названия вашего столбца и таблицы, чтобы получить последние три символа из каждой записи.

Учет строк разной длины и значений NULL

Работая с данными разной длины или с NULL-значениями, обратите внимание на следующие методы:

Проверьте длину строки, чтобы предотвратить ошибки: SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN LEN(column_name) >= 3 THEN RIGHT(column_name, 3) ELSE column_name END FROM table_name; -- Длина имеет значение!

Для работы с NULL используйте функцию COALESCE : SQL Скопировать код SELECT RIGHT(COALESCE(column_name, ''), 3) FROM table_name; -- NULL значения под контролем!

Визуализация

Представим каждый символ в виде вагона поезда (🚂):

Markdown Скопировать код Строка-поезд: [🅰, 🅱, 🅲, 🅳, 🅴, 🅵, 🅶, 🅷, 🅸]

Нам нужно отсоединить последние три вагона. В SQL это выглядит так:

SQL Скопировать код SELECT RIGHT(columnName, 3) FROM tableName;

И вот у нас хвост поезда:

Markdown Скопировать код Последние 3 вагона: [🅵, 🅶, 🅷] // Функция RIGHT() выступает в роли сцепщика.

Дополнительные приёмы

Углубимся в дополнительные функции SQL, которые могут быть полезны в разных ситуациях:

Сочетание функций SUBSTRING и LEN

Эта комбинация позволяет контролировать процесс извлечения и повысить производительность:

SQL Скопировать код SELECT SUBSTRING(column_name, LEN(column_name) – 2, 3) FROM table_name; -- SUBSTRING может быть очень полезен!

Комбинация функций REVERSE и SUBSTRING

Функция REVERSE() может оказать помощь в сложных случаях:

SQL Скопировать код SELECT REVERSE(SUBSTRING(REVERSE(column_name), 1, 3)) FROM table_name; -- SQL позволяет легко выполнять обратный ход!

Использование CHARINDEX для поиска символов

CHARINDEX поможет найти символ, начиная с конца строки:

SQL Скопировать код SELECT SUBSTRING(column_name, CHARINDEX('x', REVERSE(column_name)), 3) FROM table_name; -- CHARINDEX приходит на помощь!

Обратите внимание, 'x' следует заменить на символ, который вам нужно извлечь.

Путь к совершенству в SQL

Соблюдайте следующие рекомендации, чтобы совершенствовать свои навыки:

Избегайте ошибок при работе с фиксированными позициями из-за возможной непредсказуемости символов подстановки.

Функции для работы со строками могут отличаться в разных СУБД, поэтому тестирование – ключ к успеху.

Обратите внимание на производительность: для простых операций RIGHT работает быстрее, а для сложных манипуляций лучше использовать SUBSTRING .

