Извлечение последнего элемента из строки в Python
Быстрый ответ
Суть вопроса: Чтобы извлечь последний элемент из строки SQL, можно использовать функции
SUBSTRING и
CHARINDEX вот так:
SELECT SUBSTRING(column_name, CHARINDEX(delimiter, REVERSE(column_name)) * -1) AS last_element
FROM table_name;
В этом случае,
column_name – это имя вашего столбца,
table_name – название вашей таблицы, а
delimiter – ваш разделитель.
Подробный разбор
Реверс строки
Функция
REVERSE "отзеркаливает" строку. Так, например, из "Это восхитительно" получится "оьлетитихсов отЭ". Операция переворота строки, разумеется, выглядит действительно необычно!
SELECT REVERSE(column_name) -- При помощи реверса строки
FROM table_name;
Функция
CHARINDEX помогает нам определить позицию последнего разделителя в перевернутой строке.
Получение правой части строки
С помощью функции
RIGHT можно извлечь часть строки справа, как будто вы откраиваете конец "длинного" бутерброда:
SELECT RIGHT(column_name, CHARINDEX(delimiter, REVERSE(column_name)) – 1) AS last_element -- Правая часть как завершающий штрих
FROM table_name;
Визуализация
Вообразите последний кусок хлеба в упаковке (🍞) как искомый последний элемент строки после разделения:
Упаковка хлеба (🍞): [Кусок 1, Кусок 2, Кусок 3, ..., Последний кусок]
Строка: "Первый|Второй|...|Последний"
Разбиение на элементы в SQL: = Извлечение последнего элемента
SELECT RIGHT(string, CHARINDEX('|', REVERSE(string)) – 1) AS LastElement;
Результат:
До: [🍞, 🍞, 🍞, ..., 🍞]
После: [🍞] // Последний кусочек пойман! 🍞
Всё гениальное – просто. Эффективность и простота залог доброго аппетита!
Обработка различных разделителей
Если вы столкнулись с непредсказуемым разделителем, можно использовать оператор
CASE, чтобы выбрать подходящую логику разбиения строки:
SELECT CASE
WHEN CHARINDEX('|', column_name) > 0 THEN RIGHT(column_name, CHARINDEX('|', REVERSE(column_name)) – 1)
WHEN CHARINDEX('-', column_name) > 0 THEN RIGHT(column_name, CHARINDEX('-', REVERSE(column_name)) – 1)
ELSE column_name -- рабочий|баланс <- баланс законов!
END as last_element
FROM table_name;
Работа со строками, имеющими особенности
Строки без разделителей или содержащие только один элемент, требуют особого подхода. Здесь нам на выручку придут условные проверки:
SELECT CASE
WHEN CHARINDEX(delimiter, column_name) = 0 THEN column_name -- Когда элемент единственный
ELSE RIGHT(column_name, CHARINDEX(delimiter, REVERSE(column_name)) – 1)
END as last_element
FROM table_name;
Применение за рамками SQL
Аналогичные методы можно успешно применять и в других языках программирования.
