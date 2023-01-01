Извлечение последнего элемента из строки в Python

Быстрый ответ

Суть вопроса: Чтобы извлечь последний элемент из строки SQL, можно использовать функции SUBSTRING и CHARINDEX вот так:

SQL Скопировать код SELECT SUBSTRING(column_name, CHARINDEX(delimiter, REVERSE(column_name)) * -1) AS last_element FROM table_name;

В этом случае, column_name – это имя вашего столбца, table_name – название вашей таблицы, а delimiter – ваш разделитель.

Подробный разбор

Реверс строки

Функция REVERSE "отзеркаливает" строку. Так, например, из "Это восхитительно" получится "оьлетитихсов отЭ". Операция переворота строки, разумеется, выглядит действительно необычно!

SQL Скопировать код SELECT REVERSE(column_name) -- При помощи реверса строки FROM table_name;

Функция CHARINDEX помогает нам определить позицию последнего разделителя в перевернутой строке.

Получение правой части строки

С помощью функции RIGHT можно извлечь часть строки справа, как будто вы откраиваете конец "длинного" бутерброда:

SQL Скопировать код SELECT RIGHT(column_name, CHARINDEX(delimiter, REVERSE(column_name)) – 1) AS last_element -- Правая часть как завершающий штрих FROM table_name;

Визуализация

Вообразите последний кусок хлеба в упаковке (🍞) как искомый последний элемент строки после разделения:

Markdown Скопировать код Упаковка хлеба (🍞): [Кусок 1, Кусок 2, Кусок 3, ..., Последний кусок] Строка: "Первый|Второй|...|Последний"

Разбиение на элементы в SQL: = Извлечение последнего элемента

SQL Скопировать код SELECT RIGHT(string, CHARINDEX('|', REVERSE(string)) – 1) AS LastElement;

Результат:

Markdown Скопировать код До: [🍞, 🍞, 🍞, ..., 🍞] После: [🍞] // Последний кусочек пойман! 🍞

Всё гениальное – просто. Эффективность и простота залог доброго аппетита!

Обработка различных разделителей

Если вы столкнулись с непредсказуемым разделителем, можно использовать оператор CASE , чтобы выбрать подходящую логику разбиения строки:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN CHARINDEX('|', column_name) > 0 THEN RIGHT(column_name, CHARINDEX('|', REVERSE(column_name)) – 1) WHEN CHARINDEX('-', column_name) > 0 THEN RIGHT(column_name, CHARINDEX('-', REVERSE(column_name)) – 1) ELSE column_name -- рабочий|баланс <- баланс законов! END as last_element FROM table_name;

Работа со строками, имеющими особенности

Строки без разделителей или содержащие только один элемент, требуют особого подхода. Здесь нам на выручку придут условные проверки:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN CHARINDEX(delimiter, column_name) = 0 THEN column_name -- Когда элемент единственный ELSE RIGHT(column_name, CHARINDEX(delimiter, REVERSE(column_name)) – 1) END as last_element FROM table_name;

Применение за рамками SQL

Аналогичные методы можно успешно применять и в других языках программирования.

