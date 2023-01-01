Извлечение названий городов SQL: начинающиеся и заканчивающиеся на гласные

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы определить, начинаются и заканчиваются ли имена в вашей таблице гласной буквой, используйте оператор LIKE с соответствующими паттернами, обозначающими гласные:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE name LIKE '[AEIOUaeiou]%' AND name LIKE '%[AEIOUaeiou]';

Этот запрос выстроит выборку строк, где имя начинается и заканчивается гласной буквой. Учтено различие между строчными и прописными буквами.

Обработка шаблона с регулярными выражениями

Для более сложных паттернов можно использовать регулярные выражения, доступные в таких системах управления базами данных, как MySQL и PostgreSQL. Ниже приведен пример запроса, используемый для поиска имен, которые начинаются и заканчиваются гласной:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT city FROM station WHERE city RLIKE '^[aeiouAEIOU].*[aeiouAEIOU]$';

Разберем проверку по элементам:

^ – обозначает начало строки;

– обозначает начало строки; [aeiouAEIOU] – означает любую гласную букву;

– означает любую гласную букву; .* – стоит для произвольного количества любых символов;

– стоит для произвольного количества любых символов; [aeiouAEIOU]$ – обозначает окончание строки гласной буквой;

– обозначает окончание строки гласной буквой; DISTINCT – используется для возвращения только уникальных названий городов.

Поиск в Oracle без учёта регистра

В Oracle, для регистронезависимого поиска используется функция REGEXP_LIKE , с модификатором 'i' :

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT CITY FROM STATION WHERE REGEXP_LIKE(CITY, '^[aeiou].*[aeiou]$', 'i');

Модификатор 'i' делает выражение регистронезависимым, что упрощает запрос.

Альтернативный подход без использования регулярных выражений

Если ваша среда не поддерживает регулярные выражения, обойтись можно при помощи функций SUBSTRING и IN :

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT city FROM station WHERE SUBSTRING(city, 1, 1) IN ('A', 'E', 'I', 'O', 'U', 'a', 'e', 'i', 'o', 'u') AND SUBSTRING(city, -1, 1) IN ('A', 'E', 'I', 'O', 'U', 'a', 'e', 'i', 'o', 'u');

Обратите внимание, что регулярные выражения могут быть менее производительными из-за необходимости полного сканирования таблиц, тогда как использование LIKE более эффективно воспользуется индексами.

Обеспечение однородности регистра с помощью функции LOWER

В случае, когда возможности регулярных выражений не предусматривают поиска без учёта регистра, можно применить LOWER :

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE LOWER(name) LIKE 'a%' AND LOWER(name) LIKE '%a';

В этом запросе все символы поля name приведены к нижнему регистру для последующего сопоставления с шаблоном.

О выборе подходящего инструмента

Прорабатывая задачи с различными СУБД, учитывайте их специфику и выбирайте подходящие инструменты, будь то LIKE , REGEXP или что-то другое. Каждый из этих инструментов имеет свои преимущества и недостатки, и вам предстоит выбрать наиболее подходящий для вашей конкретной задачи.

Визуализация

Для наглядности приведем таблицу с примерами имен и их соответствием условиям:

Markdown Скопировать код | Имя | Соответствие | | ------------| -------------| | Оливер | ✅ | | Алиса | ✅ | | Георгий | ❌ | | Ева | ✅ |

