logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Извлечение месяца и года из поля DATE в SQL Server
Перейти

#SQL для аналитиков  #Типы данных SQL  #Работа с датами и временем  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если вам необходимо извлечь Месяц и Год из даты в SQL, вы можете использовать следующие функции:

В SQL Server для этого подойдёт функция FORMAT:

SQL

SELECT FORMAT(your_date_column, 'MM-yyyy') AS MonthYear 
FROM your_table;

В MySQL используется функция DATE_FORMAT:

SQL

SELECT DATE_FORMAT(your_date_column, '%m-%Y') AS MonthYear 
FROM your_table;

В PostgreSQL и Oracle следует применить функцию EXTRACT:

SQL

SELECT EXTRACT(MONTH FROM your_date_column) AS Month,
       EXTRACT(YEAR FROM your_date_column) AS Year
FROM your_table;

Все эти способы позволяют извлекать данные о Месяце и Годе без дополнительной информации о дне.

Пошаговый план для смены профессии

Извлечение с точностью до месяца и года

Несмотря на то, что стандартные методы отлично работают, SQL всегда предлагает варианты для креативного подхода! Исследуем более тонкие и изощрённые методы обработки дат.

Подход с DATEADD/DATEDIFF

Комбинация функций DATEADD и DATEDIFF позволяет сосредоточиться только на месяце и годе:

SQL

SELECT DATEADD(month, DATEDIFF(month, 0, your_date_column), 0) AS MonthYear 
FROM your_table;

Традиционные функции извлечения

Применим простые функции извлечения года и месяца в SQL Server:

SQL

SELECT YEAR(your_date_column) AS Year, 
       MONTH(your_date_column) AS Month 
FROM your_table;

Если вам ближе текстовые названия месяцев, вы можете использовать функцию DATENAME:

SQL

SELECT DATENAME(month, your_date_column) AS MonthName
FROM your_table;

Использование DATEPART

Для тщательной категоризации данных используют функцию DATEPART:

SQL

SELECT DATEPART(yy, your_date_column) AS Year, 
       DATEPART(mm, your_date_column) AS Month 
FROM your_table;

Варианты форматирования

Существуют случаи, когда на первый план выходит "визуальность" данных:

SQL

SELECT CONVERT(VARCHAR(7), your_date_column, 126) AS MonthYearHyphen
FROM your_table;

Учет специфических сценариев и корректировка формата

В SQL каждая задача уникальна и требует особого подхода.

Учёт локализации

Учитывайте особенности локализации, когда используете функции FORMAT или DATENAME() для извлечения названия месяцев.

Совместимость со старыми версиями

В версиях SQL Server до 2012 года рекомендуется использовать CONVERT или DATEPART(), так как функция FORMAT там отсутствует.

Баланс между скоростью и читаемостью

Функция DATEPART() станет оптимальным выбором, когда важна производительность, так как эта функция эффективно работает с индексами.

Визуализация

Наглядное отображение данных с помощью календаря:

Markdown

📆 Вид в формате календаря
| Полная дата              | 📅 1 января 2023 |
| Извлечённый Месяц и Год | 🗓️ Январь 2023 |

SQL Удаление лишних данных✂️ работает аккуратно:

SQL

SELECT FORMAT(your_date_column, 'MMMM yyyy') AS MonthYear
FROM your_table;

Результат выглядит структурированно и читаемо.

Markdown

До применения SQL Удаления лишних данных✂️: [📅 1 января 2023, 📅 2 февраля 2023, ...]
После применения SQL Удаления лишних данных✂️:   [🗓️ Январь 2023, 🗓️ Февраль 2023, ...]

Борьба с сложностью задач

Продвинутые функции форматирования дат позволяют погрузиться в творческий процесс программирования!

Группировка данных и агрегация результатов

Представим, что вам необходимо сгруппировать данные о продажах по месяцам:

SQL

SELECT FORMAT(SUM(sales), 'N2') AS TotalSales,
       FORMAT(sales_date, 'MM-yyyy') AS MonthYearGroup
FROM sales_table
GROUP BY FORMAT(sales_date, 'MM-yyyy');

Особенности группировки данных

Использование функции FORMAT в GROUP BY может привести к неочевидным результатам, которые могут повлиять на локализацию и использование индексов.

Создание понятных выражений данных

Иногда очень важна простота восприятия данных:

SQL

SELECT 'Месяц ' + DATENAME(mm, your_date_column) + ', ' + CAST(YEAR(your_date_column) AS VARCHAR(4)) AS VerboseMonthYear
FROM your_table;

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как извлечь только месяц и год из даты в SQL Server?
1 / 5

Алина Карпова

инженер по данным

