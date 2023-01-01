Извлечение года и месяца из даты в PostgreSQL без to_char()

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для простого извлечения числовых значений года и месяца из даты в PostgreSQL используйте функцию EXTRACT():

SQL Скопировать код SELECT EXTRACT(YEAR FROM date_column) AS year, EXTRACT(MONTH FROM date_column) AS month FROM table_name;

Альтернатива: использование date_trunc()

Вместо этого можно воспользоваться функцией date_trunc , которая позволяет обрезать дату до необходимого уровня точности:

SQL Скопировать код SELECT date_trunc('month', date_column)::date AS first_day_of_month FROM table_name;

Для формата "ГГГГ-ММ" можно сочетать функции extract и LPAD() :

SQL Скопировать код SELECT extract(year FROM date_column)::text || '-' || LPAD(extract(month FROM date_column)::text, 2, '0') AS year_month FROM table_name;

Функция LPAD() здесь обеспечивает двузначное представление месяца.

Правильная сортировка по датам

Для гарантирования корректной хронологической последовательности при сортировке вы можете использовать date_trunc , сохраняющий необходимую часть даты:

SQL Скопировать код SELECT date_trunc('month', date_column) AS month_start, COUNT(*) FROM table_name GROUP BY month_start ORDER BY month_start;

Чтобы избежать путаницы в хронологическом порядке, убедитесь, что выражение в ORDER BY соответствует используемому методу обрезания или извлечения даты.

Экспертное использование функции date_part

Функция date_part предоставляет большую гибкость при работе с разделами дат, временными зонами и интервалами:

SQL Скопировать код SELECT date_part('year', date_column) AS year, date_part('month', date_column) AS month FROM table_name;

Визуализация

Процесс извлечения года и месяца можно визуализировать следующим образом:

Дата: 📅 2023-03-15 (Год: 👑, Месяц: 🍎, День: 🍇)

Применяем функции PostgreSQL для работы с датами:

SQL Скопировать код SELECT EXTRACT(YEAR FROM 📅)::integer AS "Год 👑", EXTRACT(MONTH FROM 📅)::integer AS "Месяц 🍎"

Результаты будут представлены в виде таблицы:

Markdown Скопировать код | Дата | Год 👑 | Месяц 🍎 | | ------------ | ------- | -------- | | 2023-03-15 📅| 2023 | 03 |

Освоение продвинутых операций с датами

Для группировки транзакций по месяцам можно использовать функцию date_trunc() :

SQL Скопировать код SELECT date_trunc('month', date_column)::date AS month_start FROM table_name;

Для определения даты начала года, воспользуйтесь следующим методом:

SQL Скопировать код SELECT date_trunc('year', date_column)::date AS year_start FROM table_name;

Работа с интервалами, как профи

Можно сравнивать временные интервалы с помощью интервальной арифметики:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN (current_date – date_column) < INTERVAL '1 year' THEN 'Меньше года' ELSE 'Больше года' END AS time_comparison FROM table_name;

Извлечение данных без дополнительного форматирования

В некоторых случаях анализ данных требует извлечения значений без дополнительного форматирования:

SQL Скопировать код SELECT EXTRACT(YEAR FROM date_column) AS year, COUNT(*) AS count FROM table_name GROUP BY year ORDER BY year;

