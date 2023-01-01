logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Извлечение года и месяца из даты в PostgreSQL без to_char()
Перейти

Извлечение года и месяца из даты в PostgreSQL без to_char()

#SQL для аналитиков  #PostgreSQL  #Работа с датами и временем  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для простого извлечения числовых значений года и месяца из даты в PostgreSQL используйте функцию EXTRACT():

SQL
Скопировать код
SELECT EXTRACT(YEAR FROM date_column) AS year, EXTRACT(MONTH FROM date_column) AS month FROM table_name;
Пошаговый план для смены профессии

Альтернатива: использование date_trunc()

Вместо этого можно воспользоваться функцией date_trunc, которая позволяет обрезать дату до необходимого уровня точности:

SQL
Скопировать код
SELECT date_trunc('month', date_column)::date AS first_day_of_month 
FROM table_name;

Для формата "ГГГГ-ММ" можно сочетать функции extract и LPAD():

SQL
Скопировать код
SELECT 
  extract(year FROM date_column)::text || '-' ||
  LPAD(extract(month FROM date_column)::text, 2, '0') AS year_month
FROM table_name;

Функция LPAD() здесь обеспечивает двузначное представление месяца.

Правильная сортировка по датам

Для гарантирования корректной хронологической последовательности при сортировке вы можете использовать date_trunc, сохраняющий необходимую часть даты:

SQL
Скопировать код
SELECT date_trunc('month', date_column) AS month_start, COUNT(*)
FROM table_name
GROUP BY month_start
ORDER BY month_start;

Чтобы избежать путаницы в хронологическом порядке, убедитесь, что выражение в ORDER BY соответствует используемому методу обрезания или извлечения даты.

Экспертное использование функции date_part

Функция date_part предоставляет большую гибкость при работе с разделами дат, временными зонами и интервалами:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  date_part('year', date_column) AS year, 
  date_part('month', date_column) AS month
FROM table_name;

Визуализация

Процесс извлечения года и месяца можно визуализировать следующим образом:

Дата: 📅 2023-03-15 (Год: 👑, Месяц: 🍎, День: 🍇)

Применяем функции PostgreSQL для работы с датами:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  EXTRACT(YEAR FROM 📅)::integer AS "Год 👑",
  EXTRACT(MONTH FROM 📅)::integer AS "Месяц 🍎"

Результаты будут представлены в виде таблицы:

Markdown
Скопировать код
| Дата         | Год 👑  | Месяц 🍎 |
| ------------ | -------  | -------- |
| 2023-03-15 📅| 2023     | 03       |

Освоение продвинутых операций с датами

Начало месяца с помощью date_trunc()

Для группировки транзакций по месяцам можно использовать функцию date_trunc():

SQL
Скопировать код
SELECT date_trunc('month', date_column)::date AS month_start
FROM table_name;

Получение начала года с помощью date_trunc()

Для определения даты начала года, воспользуйтесь следующим методом:

SQL
Скопировать код
SELECT date_trunc('year', date_column)::date AS year_start
FROM table_name;

Работа с интервалами, как профи

Можно сравнивать временные интервалы с помощью интервальной арифметики:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  CASE 
    WHEN (current_date – date_column) < INTERVAL '1 year' THEN 'Меньше года'
    ELSE 'Больше года'
  END AS time_comparison
FROM table_name;

Извлечение данных без дополнительного форматирования

В некоторых случаях анализ данных требует извлечения значений без дополнительного форматирования:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  EXTRACT(YEAR FROM date_column) AS year, 
  COUNT(*) AS count
FROM table_name
GROUP BY year
ORDER BY year;

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: 9.9. Функции и операторы для работы с датой/временем — здесь вы найдете полезные сведения о работе с датой и временем в PostgreSQL.
  2. Искусство PostgreSQL: Современная книга по PostgreSQL в 2022 году — этот ресурс поможет вам развить навыки написания качественного SQL с акцентом на PostgreSQL.
  3. Продвинутое форматирование даты и времени в SQL — это руководство поможет вам в форматировании дат и времени в SQL.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL-код используется для извлечения года и месяца из даты в PostgreSQL?
1 / 5

Екатерина Громова

аналитик данных

