Извлечение двух первых символов строки в Oracle SQL
Быстрый ответ
Для выделения первых двух символов строки в Oracle SQL следует использовать функцию
SUBSTR:
SELECT SUBSTR(your_column, 1, 2) FROM your_table;
Функция вернёт два начальных символа из указанной колонки
your_column таблицы
your_table.
Практическая демонстрация и нюансы использования SUBSTR
Выделение подстроки и выборка других столбцов
SUBSTR эффективно сочетается с другими столбцами:
SELECT id, SUBSTR(name, 1, 2) AS initials FROM users;
Запрос вернёт идентификатор пользователя и первые две буквы его имени.
Переименование результирующего столбца для ясности
Можно назначить алиас для выделенной подстроки:
SELECT SUBSTR(column_name, 1, 2) AS first_two_letters FROM your_table;
Такой запрос упрощает понимание результата, называя столбец как
first_two_letters.
Обработка строк длиной меньше двух символов
Если строка содержит меньше двух символов, в результате будет возвращена эта строка:
SELECT SUBSTR('A', 1, 2) FROM DUAL; -- Вернет 'A'
Раскрываем истинный потенциал SUBSTR
Использование параметра длины
Параметр длины позволяет определить количество символов для выделения, и даже если строка короче, ошибка не возникнет.
Тестирование с использованием таблицы DUAL
Таблица
DUAL отлично подходит для тестирования:
SELECT SUBSTR('Hello World', 1, 2) FROM DUAL; -- Вернет 'He'
Функция
SUBSTR является специфичной для Oracle, а её аналоги в других SQL-диалектах могут быть названы как
LEFT,
RIGHT или
SUBSTRING.
Визуализация
Допустим, у вас есть гирлянда из цветных светодиодов (🔴🟡🔵🟢🟣), но вам нужны только первые два:
|Полная гирлянда светодиодов
|Нужные светодиоды
|🔴🟡🔵🟢🟣
|🔴🟡
Используя
SUBSTR(LED_string, 1, 2), получим:
SUBSTR('🔴🟡🔵🟢🟣', 1, 2) ➡️ '🔴🟡'
Это как подготовка гирлянды светодиодов к отсечению!✂️🔌
Продвинутое применение SUBSTR
Извлечение символов из середины строки
SUBSTR можно применить для выделения символов с любого места в строке:
SELECT SUBSTR('OracleSQL', 3, 2) FROM DUAL; -- Вернет 'ac'
Комбинация с другими функциями
SUBSTR прекрасно совмещается с другими функциями, например, для получения последних двух символов:
SELECT SUBSTR(your_column, -2) FROM your_table;
Условное выделение подстроки
Сочетание
SUBSTR с конструкцией
CASE для условного выделения:
SELECT CASE WHEN LENGTH(column_name) > 2 THEN SUBSTR(column_name, 1, 2)
ELSE column_name END AS result
FROM your_table;
Обработка значений NULL
Для строк со значением
NULL следует использовать
NVL:
SELECT SUBSTR(NVL(your_column, 'Default'), 1, 2) FROM your_table;
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы