Извлечение числа после запятой в SQL: функция, запросы
Быстрый ответ
Для извлечения десятичной части числа используйте следующий запрос:
SELECT (YourColumn % 1) AS DecimalPart FROM YourTable;
Для значения
YourColumn = 123.456 на выходе получите
0.456. Нуль перед запятой не учитывается. Чтобы преобразовать полученное значение в целое, умножьте его и выполните явное приведение типа:
SELECT CAST((YourColumn % 1) * 1000 AS INT) AS DecimalDigits FROM YourTable;
Значение
123.456 преобразуется в
456. Подставьте нужное вам значение вместо
1000, чтобы получить нужное количество знаков после запятой. Рассмотрим подробнее механизм этой операции в SQL.
Способы извлечения десятичной части: многообразие подходов
PARSENAME: Разделение строки
Воспользуйтесь функцией
PARSENAME для работы со строковым представлением числа:
SELECT PARSENAME(CONVERT(varchar, YourColumn), 1) AS DecimalDigits FROM YourTable;
Комментарий:
Обработка исключений: отрицательные числа
Используйте функцию
ABS для корректной работы с отрицательными числами:
SELECT ABS(YourColumn) – FLOOR(ABS(YourColumn)) AS DecimalPart FROM YourTable;
Комментарий:
Высокая точность: использование SUBSTRING
В случае необходимости высокой точности преобразуйте число в
varchar и примените функцию
SUBSTRING:
SELECT SUBSTRING(CONVERT(varchar, YourColumn), CHARINDEX('.', YourColumn) + 1, LEN(YourColumn)) AS DecimalDigits FROM YourTable;
Комментарий:
Визуализация
Вообразите шоколадку, с линией между целой и дробной частями:
Представьте себе шоколадку 🍫 с линией раздела:
Целые числа [🔢] | Дробные числа [🔣]
SQL-запросы, как нож, которым можно отделить дробную часть:
SELECT CAST(MY_NUMBER AS INT) -- Сохраняем целую часть [🔢]
FROM MY_TABLE; // Не упустите это!
SELECT MY_NUMBER – CAST(MY_NUMBER AS INT) -- Отбрасываем целую часть [🔢]
FROM MY_TABLE; // И получаем дробную часть [🔣].
И вуаля! У вас только дробная часть числа:
Было: [🔢|🔣] (8.76)
Стало: [🔣] (0.76)
В точку, мы извлекли именно дробную часть! 🍫➡️🔣
Учет особенностей и исключений
Масштаб и точность: ключевые аспекты данных
Ваше решение должно учитывать масштаб и точность данных для их корректной обработки:
SELECT CONVERT(DECIMAL(10,2), YourColumn % 1)
FROM YourTable;
Комментарий:
Работа с нулями: избегаем лишних
Стартовые и конечные нули также требуют особого обращения. Убираем лишние с конца:
SELECT TRIM(TRAILING '0' FROM CONVERT(VARCHAR, YourColumn % 1))
FROM YourTable;
Комментарий:
Проверка и тестирование
Осуществление тестирования для разнообразных входных данных, включая отрицательные числа, обязательно для гарантии надежности вашего решения.
Детали работы с
CHARINDEX и
LEN
Функции
CHARINDEX и
LEN в SQL — ваши надежные помощники при выполнении сложных операций извлечения данных. Их использование жизненно необходимо.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы