Извлечение числа после запятой в SQL: функция, запросы

Быстрый ответ

Для извлечения десятичной части числа используйте следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT (YourColumn % 1) AS DecimalPart FROM YourTable;

Для значения YourColumn = 123.456 на выходе получите 0.456 . Нуль перед запятой не учитывается. Чтобы преобразовать полученное значение в целое, умножьте его и выполните явное приведение типа:

SQL Скопировать код SELECT CAST((YourColumn % 1) * 1000 AS INT) AS DecimalDigits FROM YourTable;

Значение 123.456 преобразуется в 456 . Подставьте нужное вам значение вместо 1000 , чтобы получить нужное количество знаков после запятой. Рассмотрим подробнее механизм этой операции в SQL.

Способы извлечения десятичной части: многообразие подходов

PARSENAME: Разделение строки

Воспользуйтесь функцией PARSENAME для работы со строковым представлением числа:

SQL Скопировать код SELECT PARSENAME(CONVERT(varchar, YourColumn), 1) AS DecimalDigits FROM YourTable;

Обработка исключений: отрицательные числа

Используйте функцию ABS для корректной работы с отрицательными числами:

SQL Скопировать код SELECT ABS(YourColumn) – FLOOR(ABS(YourColumn)) AS DecimalPart FROM YourTable;

Высокая точность: использование SUBSTRING

В случае необходимости высокой точности преобразуйте число в varchar и примените функцию SUBSTRING :

SQL Скопировать код SELECT SUBSTRING(CONVERT(varchar, YourColumn), CHARINDEX('.', YourColumn) + 1, LEN(YourColumn)) AS DecimalDigits FROM YourTable;

Визуализация

Вообразите шоколадку, с линией между целой и дробной частями:

Markdown Скопировать код Представьте себе шоколадку 🍫 с линией раздела: Целые числа [🔢] | Дробные числа [🔣]

SQL-запросы, как нож, которым можно отделить дробную часть:

SQL Скопировать код SELECT CAST(MY_NUMBER AS INT) -- Сохраняем целую часть [🔢] FROM MY_TABLE; // Не упустите это! SELECT MY_NUMBER – CAST(MY_NUMBER AS INT) -- Отбрасываем целую часть [🔢] FROM MY_TABLE; // И получаем дробную часть [🔣].

И вуаля! У вас только дробная часть числа:

Markdown Скопировать код Было: [🔢|🔣] (8.76) Стало: [🔣] (0.76)

В точку, мы извлекли именно дробную часть! 🍫➡️🔣

Учет особенностей и исключений

Масштаб и точность: ключевые аспекты данных

Ваше решение должно учитывать масштаб и точность данных для их корректной обработки:

SQL Скопировать код SELECT CONVERT(DECIMAL(10,2), YourColumn % 1) FROM YourTable;

Работа с нулями: избегаем лишних

Стартовые и конечные нули также требуют особого обращения. Убираем лишние с конца:

SQL Скопировать код SELECT TRIM(TRAILING '0' FROM CONVERT(VARCHAR, YourColumn % 1)) FROM YourTable;

Проверка и тестирование

Осуществление тестирования для разнообразных входных данных, включая отрицательные числа, обязательно для гарантии надежности вашего решения.

Детали работы с CHARINDEX и LEN

Функции CHARINDEX и LEN в SQL — ваши надежные помощники при выполнении сложных операций извлечения данных. Их использование жизненно необходимо.

