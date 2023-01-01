Изменение типа данных колонки на Serial в PostgreSQL#PostgreSQL #Типы данных SQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Желаете преобразовать столбец в тип
serial, пользуясь
sequence в PostgreSQL? Вот как это сделать:
-- Подгатавливаем столбец к трансформации в serial
CREATE SEQUENCE your_table_col_seq OWNED BY your_table.your_column;
-- Устанавливаем автоинкремент для столбца по последовательности
ALTER TABLE your_table ALTER COLUMN your_column SET DEFAULT nextval('your_table_col_seq');
-- Настраиваем начальное значение последовательности
SELECT setval('your_table_col_seq', COALESCE(MAX(your_column), 0) + 1) FROM your_table;
Такие манипуляции преобразуют ваш обычный столбец
your_table.your_column в функциональный автоинкрементный столбец
SERIAL.
Объясняем работу PostgreSQL serial
В PostgreSQL, тип данных
SERIAL не является самостоятельной сущностью, а представляет собой удобную обёртку для автоматического приращения целочисленного столбца.
При создании новой таблицы и определении столбца как
SERIAL, PostgreSQL автоматически генерирует последовательность (
sequence), обеспечивающую автоинкремент значения. Однако, чтобы превратить уже существующий столбец в
SERIAL, потребуется создать последовательность и настроить её значение. И ваше волшебство готово!
Краткое напоминание
При работе с PostgreSQL учтите следующее:
- После создания последовательности обязательно выполните команду
setvalдля установки начального значения последовательности.
- Если вы удаляете столбец или таблицу, убедитесь в удалении связанной последовательности, чтобы избежать проблем с "осиротевшими" последовательностями. Команда
OWNED BYбудет в этом полезной.
- Внимательно подходите к изменениям в последовательностях, чтобы избежать конфликтов, вызванных одновременным доступом к данным.
Дополнительные магические инструменты
Задание владельца последовательности
-- Назначаем владельца для последовательности
ALTER SEQUENCE your_table_col_seq OWNED BY your_table.your_column;
Использование
bigserial
Если нужен более широкий диапазон значений, используйте
bigserial:
-- Переходим на новый уровень масштабности!
CREATE SEQUENCE your_table_col_bigseq OWNED BY your_table.your_bigint_column;
ALTER TABLE your_table ALTER COLUMN your_bigint_column SET DEFAULT nextval('your_table_col_bigseq');
SELECT setval('your_table_col_bigseq', COALESCE(MAX(your_bigint_column), 0) + 1) FROM your_table;
Реинициализация последовательности
Для перезапуска последовательности с нового значения:
-- Начинаем заново
SELECT setval('your_table_col_seq', 100);
Визуализация
Преобразование типа данных столбца на
serial можно сравнить с модернизацией системы полива: от ручного полива (🌱💧) к автоматизированной системе орошения (🚰⏲️). Целью является сохранение регулярности полива, исключая при этом необходимость ручного вмешательства:
До: Растения поливаются вручную [🌱💧] После: Система полива самостоятельно ухаживает за растениями [🚰🌱⏲️]
Таким образом, преобразование столбца в
serial визуализируется следующим образом:
💾🔄📈
Ручной ввод ID ↔️ Автоинкремент ID = непрерывный рост данных!
Продвинутое управление последовательностями
Serial или sequence
Выбор между использованием
SERIAL и созданием собственной последовательности зависит от специфических требований. Если требуется контролируемый инкремент, общая последовательность для нескольких таблиц или специфичные правила увеличения, рекомендуется применять
CREATE SEQUENCE.
Создание пользовательской последовательности
Вы можете создать последовательность с различными параметрами, такими как
INCREMENT BY,
MINVALUE,
MAXVALUE:
-- Переводим индивидуализацию на новый уровень
CREATE SEQUENCE your_table_col_custom_seq INCREMENT BY 10 START WITH 100 MINVALUE 100;
Совместное использование последовательностей
Если требуется общая последовательность для нескольких таблиц:
-- Единая последовательность для всех
CREATE SEQUENCE shared_seq;
ALTER TABLE table_one ALTER COLUMN one_id SET DEFAULT nextval('shared_seq');
ALTER TABLE table_two ALTER COLUMN two_id SET DEFAULT nextval('shared_seq');
Выравнивание последовательности
Регулярный мониторинг и корректировка последовательностей помогут избежать возможных проблем и пропусков значений.
Алина Карпова
инженер по данным