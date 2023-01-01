Изменение типа данных колонки на Serial в PostgreSQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Желаете преобразовать столбец в тип serial , пользуясь sequence в PostgreSQL? Вот как это сделать:

SQL Скопировать код -- Подгатавливаем столбец к трансформации в serial CREATE SEQUENCE your_table_col_seq OWNED BY your_table.your_column; -- Устанавливаем автоинкремент для столбца по последовательности ALTER TABLE your_table ALTER COLUMN your_column SET DEFAULT nextval('your_table_col_seq'); -- Настраиваем начальное значение последовательности SELECT setval('your_table_col_seq', COALESCE(MAX(your_column), 0) + 1) FROM your_table;

Такие манипуляции преобразуют ваш обычный столбец your_table.your_column в функциональный автоинкрементный столбец SERIAL .

Объясняем работу PostgreSQL serial

В PostgreSQL, тип данных SERIAL не является самостоятельной сущностью, а представляет собой удобную обёртку для автоматического приращения целочисленного столбца.

При создании новой таблицы и определении столбца как SERIAL , PostgreSQL автоматически генерирует последовательность ( sequence ), обеспечивающую автоинкремент значения. Однако, чтобы превратить уже существующий столбец в SERIAL , потребуется создать последовательность и настроить её значение. И ваше волшебство готово!

Краткое напоминание

При работе с PostgreSQL учтите следующее:

После создания последовательности обязательно выполните команду setval для установки начального значения последовательности. Если вы удаляете столбец или таблицу, убедитесь в удалении связанной последовательности, чтобы избежать проблем с "осиротевшими" последовательностями. Команда OWNED BY будет в этом полезной. Внимательно подходите к изменениям в последовательностях, чтобы избежать конфликтов, вызванных одновременным доступом к данным.

Дополнительные магические инструменты

Задание владельца последовательности

SQL Скопировать код -- Назначаем владельца для последовательности ALTER SEQUENCE your_table_col_seq OWNED BY your_table.your_column;

Использование bigserial

Если нужен более широкий диапазон значений, используйте bigserial :

SQL Скопировать код -- Переходим на новый уровень масштабности! CREATE SEQUENCE your_table_col_bigseq OWNED BY your_table.your_bigint_column; ALTER TABLE your_table ALTER COLUMN your_bigint_column SET DEFAULT nextval('your_table_col_bigseq'); SELECT setval('your_table_col_bigseq', COALESCE(MAX(your_bigint_column), 0) + 1) FROM your_table;

Реинициализация последовательности

Для перезапуска последовательности с нового значения:

SQL Скопировать код -- Начинаем заново SELECT setval('your_table_col_seq', 100);

Визуализация

Преобразование типа данных столбца на serial можно сравнить с модернизацией системы полива: от ручного полива (🌱💧) к автоматизированной системе орошения (🚰⏲️). Целью является сохранение регулярности полива, исключая при этом необходимость ручного вмешательства:

До: Растения поливаются вручную [🌱💧] После: Система полива самостоятельно ухаживает за растениями [🚰🌱⏲️]

Таким образом, преобразование столбца в serial визуализируется следующим образом:

Ручной ввод ID ↔️ Автоинкремент ID = непрерывный рост данных!

Продвинутое управление последовательностями

Serial или sequence

Выбор между использованием SERIAL и созданием собственной последовательности зависит от специфических требований. Если требуется контролируемый инкремент, общая последовательность для нескольких таблиц или специфичные правила увеличения, рекомендуется применять CREATE SEQUENCE .

Создание пользовательской последовательности

Вы можете создать последовательность с различными параметрами, такими как INCREMENT BY , MINVALUE , MAXVALUE :

SQL Скопировать код -- Переводим индивидуализацию на новый уровень CREATE SEQUENCE your_table_col_custom_seq INCREMENT BY 10 START WITH 100 MINVALUE 100;

Совместное использование последовательностей

Если требуется общая последовательность для нескольких таблиц:

SQL Скопировать код -- Единая последовательность для всех CREATE SEQUENCE shared_seq; ALTER TABLE table_one ALTER COLUMN one_id SET DEFAULT nextval('shared_seq'); ALTER TABLE table_two ALTER COLUMN two_id SET DEFAULT nextval('shared_seq');

Выравнивание последовательности

Регулярный мониторинг и корректировка последовательностей помогут избежать возможных проблем и пропусков значений.

Полезные материалы