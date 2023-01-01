Изменение столбца на допускающий NULL в SQL: решение ошибки#DDL: CREATE / ALTER / DROP #NULL и обработка пропусков
Быстрый ответ
Если вам необходимо разрешить значения NULL в уже существующей колонке SQL, вы можете воспользоваться приведенным ниже скриптом:
ALTER TABLE ИмяТаблицы
ALTER COLUMN ИмяКолонки ТипДанных NULL;
Такое изменение позволит колонке
ИмяКолонки в таблице
ИмяТаблицы принимать значения NULL без потери текущих записанных данных. Не забудьте заменить обозначения на реальные названия таблицы и колонки.
Разбор синтаксиса для значений NULL
Возможность хранения значений NULL в колонках баз данных – однозначное достоинство, которое позволяет полю таблицы быть необязательным для заполнения. Важно запомнить:
- NULL: В SQL отражает отсутствие информации.
- NOT NULL: Это условие ограничивает поле от оставания без значения.
SQL Server
Если вы работаете с SQL Server, для изменения колонки воспользуйтесь командой
ALTER COLUMN:
ALTER TABLE ИмяТаблицы
ALTER COLUMN ИмяКолонки ТипДанных NULL;
Указанные
ИмяТаблицы и
ИмяКолонки замените на собственные, а вместо
ТипДанных укажите необходимый тип, например,
INT или
VARCHAR.
PostgreSQL
В PostgreSQL для отключения ограничения NOT NULL используйте такую структуру:
ALTER TABLE имя_таблицы
ALTER COLUMN имя_колонки DROP NOT NULL;
Внесите в текст реальные названия таблицы и колонки.
MySQL
Для работы с MySQL нам подойдет команда
MODIFY:
ALTER TABLE имя_таблицы
MODIFY имя_колонки тип_данных NULL;
Не забудьте заменить
имя_таблицы,
имя_колонки и
тип_данных на соответствующие значения.
Oracle
В Oracle тоже подходит вариант с командой
MODIFY:
ALTER TABLE имя_таблицы
MODIFY (имя_колонки NULL);
Подставьте текущие названия таблицы и колонки.
Важные моменты при работе с SQL
При манипуляциях с SQL обратите внимание на несколько нюансов:
- Перед любыми изменениями создайте резервную копию данных.
- Для проведения операций необходимы соответствующие права в базе данных.
- Проверьте зависимости, чтобы исключить возможные проблемы в работе БД после внесения изменений.
Визуализация
Столбец базы данных до изменения и после:
До: 🧨💥 | NON-NULL – мы работаем без остановок!
ALTER COLUMN: "Пора кое-что поменять..."
После: ☕🛀 | NULL – теперь мы можем как работать, так и отдыхать при необходимости.
SQL в действии:
ALTER TABLE ИмяТаблицы ALTER COLUMN ИмяКолонки ТипДанных DROP NOT NULL;
Вывод: Ваша колонка теперь адаптирована к любым значениям, включая NULL. 😎🎉
Основы работы с NULL значением
Значения NULL и целостность данных
Разрешение значений NULL в колонке – это углубление гибкости. Однако избыток NULL может превратить данные в что-то вроде швейцарского сыра – нестабильные и отверстые. Использование NULL должно быть согласовано со стандартами моделирования данных.
Производительность и использование индексов
Индексы, включающие только записи с NULL, не всегда могут быть эффективными. Разрабатывайте индексы как профессионал, с учетом или исключением значений NULL.
Значения по умолчанию
При изменении настроек колонки на прием значений NULL, не забывайте обеспечить совместимость с значениями по умолчанию:
ALTER TABLE ИмяТаблицы ADD CONSTRAINT DF_ИмяЗначенияПоУмолчанию DEFAULT ЗначениеПоУмолчанию FOR ИмяКолонки;
Запросы
Принятие значений NULL в колонке схоже с двусторонним движением на дороге; запросы могут идти в разные стороны. Используйте ключевые слова IS NULL и IS NOT NULL как путеводители по вашим данным.
Денис Сурков
архитектор данных