Изменение столбца на допускающий NULL в SQL: решение ошибки

Быстрый ответ

Если вам необходимо разрешить значения NULL в уже существующей колонке SQL, вы можете воспользоваться приведенным ниже скриптом:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ИмяТаблицы ALTER COLUMN ИмяКолонки ТипДанных NULL;

Такое изменение позволит колонке ИмяКолонки в таблице ИмяТаблицы принимать значения NULL без потери текущих записанных данных. Не забудьте заменить обозначения на реальные названия таблицы и колонки.

Разбор синтаксиса для значений NULL

Возможность хранения значений NULL в колонках баз данных – однозначное достоинство, которое позволяет полю таблицы быть необязательным для заполнения. Важно запомнить:

NULL : В SQL отражает отсутствие информации.

: В SQL отражает отсутствие информации. NOT NULL: Это условие ограничивает поле от оставания без значения.

SQL Server

Если вы работаете с SQL Server, для изменения колонки воспользуйтесь командой ALTER COLUMN :

SQL Скопировать код ALTER TABLE ИмяТаблицы ALTER COLUMN ИмяКолонки ТипДанных NULL;

Указанные ИмяТаблицы и ИмяКолонки замените на собственные, а вместо ТипДанных укажите необходимый тип, например, INT или VARCHAR .

PostgreSQL

В PostgreSQL для отключения ограничения NOT NULL используйте такую структуру:

SQL Скопировать код ALTER TABLE имя_таблицы ALTER COLUMN имя_колонки DROP NOT NULL;

Внесите в текст реальные названия таблицы и колонки.

MySQL

Для работы с MySQL нам подойдет команда MODIFY :

SQL Скопировать код ALTER TABLE имя_таблицы MODIFY имя_колонки тип_данных NULL;

Не забудьте заменить имя_таблицы , имя_колонки и тип_данных на соответствующие значения.

Oracle

В Oracle тоже подходит вариант с командой MODIFY :

SQL Скопировать код ALTER TABLE имя_таблицы MODIFY (имя_колонки NULL);

Подставьте текущие названия таблицы и колонки.

Важные моменты при работе с SQL

При манипуляциях с SQL обратите внимание на несколько нюансов:

Перед любыми изменениями создайте резервную копию данных .

. Для проведения операций необходимы соответствующие права в базе данных .

. Проверьте зависимости, чтобы исключить возможные проблемы в работе БД после внесения изменений.

Визуализация

Столбец базы данных до изменения и после:

До: NON-NULL

ALTER COLUMN: "Пора кое-что поменять..."

После: NULL – теперь мы можем как работать, так и отдыхать при необходимости.

SQL в действии:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ИмяТаблицы ALTER COLUMN ИмяКолонки ТипДанных DROP NOT NULL;

Вывод: Ваша колонка теперь адаптирована к любым значениям, включая NULL.

Основы работы с NULL значением

Значения NULL и целостность данных

Разрешение значений NULL в колонке – это углубление гибкости. Однако избыток NULL может превратить данные в что-то вроде швейцарского сыра – нестабильные и отверстые. Использование NULL должно быть согласовано со стандартами моделирования данных.

Производительность и использование индексов

Индексы, включающие только записи с NULL, не всегда могут быть эффективными. Разрабатывайте индексы как профессионал, с учетом или исключением значений NULL.

Значения по умолчанию

При изменении настроек колонки на прием значений NULL, не забывайте обеспечить совместимость с значениями по умолчанию:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ИмяТаблицы ADD CONSTRAINT DF_ИмяЗначенияПоУмолчанию DEFAULT ЗначениеПоУмолчанию FOR ИмяКолонки;

Запросы

Принятие значений NULL в колонке схоже с двусторонним движением на дороге; запросы могут идти в разные стороны. Используйте ключевые слова IS NULL и IS NOT NULL как путеводители по вашим данным.

