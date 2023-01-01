Изменение стандартного схемы Entity Framework: решение проблем#Разное
Быстрый ответ
Чтобы изменить схему по умолчанию в Entity Framework 4.3, примените метод
modelBuilder.HasDefaultSchema внутри метода
OnModelCreating вашего
DbContext класса:
modelBuilder.HasDefaultSchema("customSchema");
В итоге, "customSchema" станет новой схемой по умолчанию для всех сущностей в базе данных взамен старой схемы "dbo".
Тонкая настройка конфигурации схем
Иногда возникает необходимость в специфических настройках схемы для отдельных сущностей.
Настройка схемы для конкретной сущности с использованием Fluent API
Применяйте метод
ToTable для определения схемы конкретного объекта:
modelBuilder.Entity<MyEntity>().ToTable("MyTable", "MySchema");
Использование констант для наименования схем
С целью избежать повторения и сократить вероятность ошибок, задайте имя схемы как константу:
public const string SchemaName = "customSchema";
modelBuilder.Entity<MyEntity>().ToTable("MyTable", SchemaName);
Явное обозначение схемы с помощью атрибута
Указывайте схему в классе объекта с помощью атрибута
Table:
[Table("MyTable", Schema = "MySchema")]
public class MyEntity { }
Эффективное управление конфигурацией и миграциями
Тщательно настроенные объекты упростят процесс миграции и минимизируют вероятные проблемы, связанные с ручными корректировками в миграционных сценариях.
Автоматические миграции: Все изменения схемы следует вносить с помощью метода
OnModelCreating, чтобы автоматически генерированные скрипты миграции Entity Framework корректно отражали их.
Учет доступов и настроек окружения: Не забывайте, что при работе с многопользовательскими системами следует учитывать особенности и ограничения хостинговых платформ.
Визуализация
Схема данных может быть представлена аналогично настройкам телефона:
Текущая схема по умолчанию: dbo
Новая схема по умолчанию: custom_schema
`
Как вы настраиваете новый телефон, отвечая своим предпочтениям, так же и установка новой схемы по умолчанию позволяет адаптировать окружение базы данных.
Упрощение процесса развертывания
Аккуратное управление схемами значительно упростит процесс развертывания:
Автоматизация: Включение настройки схемы непосредственно в код приложения обеспечивает более плавное развертывание.
Гибкость: Минимальные правки кода при переходе между различными окружениями разработки.
Преодоление трудностей миграции
Существуют способы решения проблем при развертывании на различных платформах:
Специфика хостинга: Изучите возможности вашей хостинг-платформы в отношении создания схем и проведения миграций.
Предварительное тестирование: Проводите тестирование в условиях, максимально приближенных к продуктивной среде, чтобы минимизировать проблемы после миграции.
Интеграция процесса CI/CD: Обеспечьте постоянство и целостность развертываний, интегрируя CI/CD с автоматизированным выполнением миграций.
