Изменение размера и типа колонки в SQL Server: numeric

Быстрый ответ

Если вам необходимо изменить размер столбца, можно воспользоваться следующим запросом:

SQL Скопировать код ALTER TABLE tbl ALTER COLUMN col VARCHAR(new_size);

Замените tbl на имя вашей таблицы, col — это имя столбца, а new_size представляет собой новый размер. Обратите внимание, что увеличение размера столбца не представляет напряжения, однако при его уменьшении вполне возможна потеря данных. Поэтому всегда необходимо создавать резервную копию перед проведением каких-либо изменений. Для поддержки Unicode используйте тип данных NVARCHAR .

Подумайте перед изменением размера

Лучшие практики обеспечения целостности данных

Прежде чем менять размер или тип столбца, убедитесь в том, что данные будут соответствовать новым требованиям. Если вы хотите изменить тип данных на NUMERIC(22, 5) , проконтролируйте, что точность и масштаб соответствуют уже существующим данным. Желательно, чтобы данные были надежными и целостными, вместо создания дополнительной сложности для системы.

Допустимость значения NULL в столбцах

При внесении изменений в столбцы необходимо учитывать NULL-допустимость столбцов, как вы бы удостоверились в наличии билетов на концерт. Если в столбце допускаются значения NULL, включите определение NULL или NOT NULL в запрос ALTER COLUMN , но сначала проверьте текущее состояние с помощью COLUMNPROPERTY .

SQL Скопировать код IF COLUMNPROPERTY(OBJECT_ID('dbo.tbl'), 'col', 'AllowsNull') = 1 ALTER TABLE dbo.tbl ALTER COLUMN col NUMERIC(22, 5) NULL; ELSE ALTER TABLE dbo.tbl ALTER COLUMN col NUMERIC(22, 5) NOT NULL;

Минимизация времени простоя

Обычная операция ALTER TABLE может привести к временным блокировкам. Чтобы минимизировать простаивание вашего приложения, запланируйте эту операцию на время обслуживания или используйте методы, которые позволяют выполнить изменения без остановки системы.

Сжатие строк — ваш друг

Если вы рассматриваете возможность сжатия строк перед изменением типа данных, у вас все идет по правильному пути. Это может помочь избежать перезаписи данных:

SQL Скопировать код ALTER TABLE dbo.tbl REBUILD WITH (DATA_COMPRESSION = ROW);

Визуализация

Представьте себе, что база данных — это как парковочное место, где каждое место исполняет роль размера столбца. Внесение изменений можно уподобить освобождению дополнительного места на парковке:

SQL Скопировать код ALTER TABLE Транспорт ALTER COLUMN МестоДляВелосипеда VARCHAR(10);

Это лишь основы, однако в SQL Server есть много нюансов и особенностей. Важно изучать документацию и не бояться экспериментировать.

Использование NUMERIC и его настройки

Тип данных NUMERIC(precision, scale) обеспечивает точное представление числовых данных: точность показывает общее количество цифр, а масштаб указывает на количество цифр после запятой.

Изучение синтаксических аспектов

Синтаксис SQL имеет свои особенности, но он дает возможность выполнять широкий спектр задач: от манипулирования данными до контроля за запросами. Однако непродуманное изменение может привести к ошибкам, поэтому всегда соотнесите свой запрос с документацией SQL Server.

Глубокая оптимизация: Запускаемся!

При работе с большими базами данных стоит учитывать возможность пакетного выполнения изменений или операций с онлайн-индексацией. Это поможет поддержать высокий уровень доступности базы данных.

