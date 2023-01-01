Изменение MySQL столбца на AUTO_INCREMENT: возможности и синтаксис

#Основы SQL  #MySQL / MariaDB  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

Чтобы присвоить колонке MySQL атрибут AUTO_INCREMENT, она должна быть либо уникальной, либо являться первичным ключом. Затем выполните следующую команду:

ALTER TABLE имя_таблицы MODIFY имя_колонки INT AUTO_INCREMENT;

Этот запрос настроит имя_колонки так, что она будет автоматически присваивать уникальные идентификаторы новым записям. Убедитесь, что тип колонки – INT и ни одна из других колонок не использует атрибут AUTO_INCREMENT.

Создание резервных копий? Обязательно! Всегда делайте резервные копии перед внесением изменений в базу данных. Помните: лучше быть перебдительным.

Не забывайте создавать резервные копии

Изменение таблиц без предварительного создания резервных копий — рискованное занятие. Создайте копию своих данных:

mysqldump -u имя_пользователя -p имя_базы_данных > backup.sql
# backup.sql это ваша сеть безопасности ⚓

Учтите взаимосвязи таблиц

Задумайтесь о текущем состоянии таблицы. Если колонка, которую Вы хотите сделать AUTO_INCREMENT, связана с другими таблицами с помощью внешних ключей, временно отключите проверку foreign_key_checks:

SET foreign_key_checks = 0;
# До внесения изменений в таблицу 😎
SET foreign_key_checks = 1;
# Включаем обратно после всех изменений, всё просто 😉

NOT NULL для AUTO_INCREMENT

Колонка с атрибутом AUTO_INCREMENT не должна принимать значения NULL:

ALTER TABLE имя_таблицы MODIFY имя_колонки INT NOT NULL;
# Прости, Null, но AUTO_INCREMENT не разрешает наши отношения 🙃

Визуализация

Представим поезд, где каждому новому пассажиру выдают персональный номер места:

До: [🚃 Обычный вагон, 🚃 Обычный вагон, 🚂 Локомотив]
После: [🚃 Обычный вагон, 🚃 Вагон с автоматической нумерацией, 🚂 Локомотив]

Введение AUTO_INCREMENT подобно добавлению в поезд вагона, где места пронумерованы автоматически:

ALTER TABLE пассажиры ADD COLUMN номер_места INT AUTO_INCREMENT;

Таким образом, в колонке AUTO_INCREMENT каждому месту уникально и автоматически присваивается номер. Причём данный номер всегда остаётся уникальным и, став частью истории поезда, остаётся в нём навсегда.

За кадром

Синтаксис – ключ к успеху

В команде MODIFY COLUMN атрибут AUTO_INCREMENT должен следовать сразу за типом данных. Любое отклонение может привести к ошибке, поэтому ваш запрос должен быть строго сформулирован:

ALTER TABLE имя_таблицы MODIFY COLUMN имя_колонки INT AUTO_INCREMENT;

Соответствие версий

Функции в разных версиях MySQL могут немного отличаться. Обязательно ознакомьтесь с документацией MySQL для своей версии, чтобы убедиться, что ваш синтаксис актуален. На момент написания статьи, функционал для MySQL версии 5.0.75-0ubuntu10.2 работает стабильно.

Избегайте ошибок

Осторожное отношение к возможным синтаксическим ошибкам и внимание к правам пользователя помогут вам избежать проблем при исполнении команд.

Немножко больше, чем можно ожидать

Мультиколоночный ключ? Установите первичный правильно

Если в мультиколоночном первичном ключе потребуется наличие AUTO_INCREMENT в одной из колонок, MySQL потребует, чтобы эта колонка была первой в списке.

Больше не нужен AUTO_INCREMENT

Для удаления атрибута AUTO_INCREMENT просто уберите его из запроса MODIFY COLUMN:

ALTER TABLE имя_таблицы MODIFY имя_колонки INT;
# AUTO_INCREMENT, ты исполнил свою роль, но пришло время двигаться дальше! 😔

Ручное присвоение значений в AUTO_INCREMENT

При необходимости вы можете вводить значения в колонку AUTO_INCREMENT вручную. MySQL продолжит автоинкрементацию начиная с максимального имеющегося значения.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

