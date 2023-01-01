Изменение MySQL столбца на AUTO_INCREMENT: возможности и синтаксис#Основы SQL #MySQL / MariaDB #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Чтобы присвоить колонке MySQL атрибут
AUTO_INCREMENT, она должна быть либо
уникальной, либо являться
первичным ключом. Затем выполните следующую команду:
ALTER TABLE имя_таблицы MODIFY имя_колонки INT AUTO_INCREMENT;
Этот запрос настроит
имя_колонки так, что она будет автоматически присваивать уникальные идентификаторы новым записям. Убедитесь, что тип колонки –
INT и ни одна из других колонок не использует атрибут
AUTO_INCREMENT.
Создание резервных копий? Обязательно! Всегда делайте резервные копии перед внесением изменений в базу данных. Помните: лучше быть перебдительным.
Всё готово к изменениям?
Не забывайте создавать резервные копии
Изменение таблиц без предварительного создания резервных копий — рискованное занятие. Создайте копию своих данных:
mysqldump -u имя_пользователя -p имя_базы_данных > backup.sql
# backup.sql это ваша сеть безопасности ⚓
Учтите взаимосвязи таблиц
Задумайтесь о текущем состоянии таблицы. Если колонка, которую Вы хотите сделать
AUTO_INCREMENT, связана с другими таблицами с помощью внешних ключей, временно отключите проверку
foreign_key_checks:
SET foreign_key_checks = 0;
# До внесения изменений в таблицу 😎
SET foreign_key_checks = 1;
# Включаем обратно после всех изменений, всё просто 😉
NOT NULL для AUTO_INCREMENT
Колонка с атрибутом
AUTO_INCREMENT не должна принимать значения NULL:
ALTER TABLE имя_таблицы MODIFY имя_колонки INT NOT NULL;
# Прости, Null, но AUTO_INCREMENT не разрешает наши отношения 🙃
Визуализация
Представим поезд, где каждому новому пассажиру выдают персональный номер места:
До: [🚃 Обычный вагон, 🚃 Обычный вагон, 🚂 Локомотив]
После: [🚃 Обычный вагон, 🚃 Вагон с автоматической нумерацией, 🚂 Локомотив]
Введение
AUTO_INCREMENT подобно добавлению в поезд вагона, где места пронумерованы автоматически:
ALTER TABLE пассажиры ADD COLUMN номер_места INT AUTO_INCREMENT;
Таким образом, в колонке AUTO_INCREMENT каждому месту уникально и автоматически присваивается номер. Причём данный номер всегда остаётся уникальным и, став частью истории поезда, остаётся в нём навсегда.
За кадром
Синтаксис – ключ к успеху
В команде
MODIFY COLUMN атрибут
AUTO_INCREMENT должен следовать сразу за типом данных. Любое отклонение может привести к ошибке, поэтому ваш запрос должен быть строго сформулирован:
ALTER TABLE имя_таблицы MODIFY COLUMN имя_колонки INT AUTO_INCREMENT;
Соответствие версий
Функции в разных версиях MySQL могут немного отличаться. Обязательно ознакомьтесь с документацией MySQL для своей версии, чтобы убедиться, что ваш синтаксис актуален. На момент написания статьи, функционал для
MySQL версии 5.0.75-0ubuntu10.2 работает стабильно.
Избегайте ошибок
Осторожное отношение к возможным синтаксическим ошибкам и внимание к правам пользователя помогут вам избежать проблем при исполнении команд.
Немножко больше, чем можно ожидать
Мультиколоночный ключ? Установите первичный правильно
Если в мультиколоночном первичном ключе потребуется наличие
AUTO_INCREMENT в одной из колонок, MySQL потребует, чтобы эта колонка была первой в списке.
Больше не нужен AUTO_INCREMENT
Для удаления атрибута
AUTO_INCREMENT просто уберите его из запроса
MODIFY COLUMN:
ALTER TABLE имя_таблицы MODIFY имя_колонки INT;
# AUTO_INCREMENT, ты исполнил свою роль, но пришло время двигаться дальше! 😔
Ручное присвоение значений в AUTO_INCREMENT
При необходимости вы можете вводить значения в колонку
AUTO_INCREMENT вручную. MySQL продолжит автоинкрементацию начиная с максимального имеющегося значения.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик