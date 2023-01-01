Изменение COLLATION и восстановление символов в MySQL

Быстрый ответ

Для того чтобы в короткий срок изменить набор символов и сортировочные правила всей базы данных, можно применить следующий скрипт с инструкциями ALTER TABLE . Он выполнит конвертацию в utf8mb4 и utf8mb4_unicode_ci :

SQL Скопировать код SELECT CONCAT('ALTER TABLE `', table_schema, '`.`', table_name, '` CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;') FROM information_schema.TABLES WHERE table_schema = 'your_db_name';

Скопируйте результат данного запроса и выполните его в SQL-клиенте, не забыв заменить 'your_db_name' на название вашей базы данных. Помните о безопасности: обязательно создайте бэкап базы данных перед началом процесса.

Введение в набор символов и сортировочные правила

utf8mb4 представляет собой полностью поддерживаемый набор возможностей UTF-8, включая эмодзи и разнообразные азиатские языки. Этот набор символов представляет существенное улучшение по сравнению с ограниченным тремя байтами набором символов utf8 .

Сортировка utf8mb4_0900_ai_ci обеспечивает регистронезависимое и игнорирующее акценты сравнение текста, устанавливая правила сопоставления для текстовых данных. Эта сортировка отличается от своих предшественников, таких как utf8_general_ci и utf8_unicode_ci .

Переход на utf8mb4 может повлечь увеличение размера данных. В связи с этим, важно повторно оценить и откорректировать длину столбцов таблиц до начала процесса миграции.

Подготовка к переходу

Массовое изменение таблиц и столбцов

Для того чтобы изменить каждый столбец, потребуется набор команд ALTER TABLE MODIFY . Продемонстрируйте свои навыки скриптования, используя Perl или batch SQL-скрипт для генерации необходимых команд. Перед началом процесса увеличьте значение переменной сессии group_concat_max_len , для обработки длинных запросов на изменение.

Системные базы данных и значения по умолчанию

Не забудьте о системных базах данных, например, 'sys' и 'mysql', которые играют ключевую роль в функционировании MySQL и не должны подвергаться изменениям. Также убедитесь, что значения по умолчанию правильно экранированы, чтобы избежать их непреднамеренного изменения.

Определение и установка типов данных

Будьте внимательны с типами данных enum и set. При изменении сортировочных правил они требуют явного изменения кодировки.

Визуализация

Можно представить изменение набора символов и сортировочных правил как обновление алфавита и правил библиотеки:

Markdown Скопировать код До обновления (📚): - Полки: НАБОР СИМВОЛОВ (🔤 Старый_Алфавит) - Книги: ПРАВИЛА СОРТИРОВКИ (📜 Старые_Правила) После обновления (📚): - Полки: НАБОР СИМВОЛОВ (🔤 Новый_Алфавит) - Книги: ПРАВИЛА СОРТИРОВКИ (📜 Новые_Правила)

План действий выглядит следующим образом:

Markdown Скопировать код 🔄 Процесс обновления: 1. Оценить каждую полку (🔤) и книгу (📜). 2. Заменить Старый_Алфавит (🔤) и Старые_Правила (📜)... 3. ...Новым_Алфавитом (🔤) и Новыми_Правилами (📜).

Так, вся коллекция будет соответствовать новым требованиям.

Исключение представлений и предотвращение повреждений

При изменении таблицы, представления следует исключить, поскольку они представляют собой лишь отображение содержимого основных таблиц. Обеспечьте сохранность данных, создавая резервные копии до и после миграции для последующего сравнения.

Переход с Latin1 к UTF-8

Переход от latin1 к utf8mb4 позволит улучшить поддержку символов. Однако обязательно проверяйте данные на отсутствие потерь и делайте резервные копии.

