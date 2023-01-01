Изменение COLLATION и восстановление символов в MySQL#Разное
Быстрый ответ
Для того чтобы в короткий срок изменить набор символов и сортировочные правила всей базы данных, можно применить следующий скрипт с инструкциями
ALTER TABLE. Он выполнит конвертацию в
utf8mb4 и
utf8mb4_unicode_ci:
SELECT CONCAT('ALTER TABLE `', table_schema, '`.`', table_name, '` CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;')
FROM information_schema.TABLES
WHERE table_schema = 'your_db_name';
Скопируйте результат данного запроса и выполните его в SQL-клиенте, не забыв заменить
'your_db_name' на название вашей базы данных. Помните о безопасности: обязательно создайте бэкап базы данных перед началом процесса.
Введение в набор символов и сортировочные правила
utf8mb4 представляет собой полностью поддерживаемый набор возможностей UTF-8, включая эмодзи и разнообразные азиатские языки. Этот набор символов представляет существенное улучшение по сравнению с ограниченным тремя байтами набором символов
utf8.
Сортировка
utf8mb4_0900_ai_ci обеспечивает регистронезависимое и игнорирующее акценты сравнение текста, устанавливая правила сопоставления для текстовых данных. Эта сортировка отличается от своих предшественников, таких как
utf8_general_ci и
utf8_unicode_ci.
Переход на
utf8mb4 может повлечь увеличение размера данных. В связи с этим, важно повторно оценить и откорректировать длину столбцов таблиц до начала процесса миграции.
Подготовка к переходу
Массовое изменение таблиц и столбцов
Для того чтобы изменить каждый столбец, потребуется набор команд
ALTER TABLE MODIFY. Продемонстрируйте свои навыки скриптования, используя Perl или batch SQL-скрипт для генерации необходимых команд. Перед началом процесса увеличьте значение переменной сессии
group_concat_max_len, для обработки длинных запросов на изменение.
Системные базы данных и значения по умолчанию
Не забудьте о системных базах данных, например, 'sys' и 'mysql', которые играют ключевую роль в функционировании MySQL и не должны подвергаться изменениям. Также убедитесь, что значения по умолчанию правильно экранированы, чтобы избежать их непреднамеренного изменения.
Определение и установка типов данных
Будьте внимательны с типами данных enum и set. При изменении сортировочных правил они требуют явного изменения кодировки.
Визуализация
Можно представить изменение набора символов и сортировочных правил как обновление алфавита и правил библиотеки:
До обновления (📚):
- Полки: НАБОР СИМВОЛОВ (🔤 Старый_Алфавит)
- Книги: ПРАВИЛА СОРТИРОВКИ (📜 Старые_Правила)
После обновления (📚):
- Полки: НАБОР СИМВОЛОВ (🔤 Новый_Алфавит)
- Книги: ПРАВИЛА СОРТИРОВКИ (📜 Новые_Правила)
План действий выглядит следующим образом:
🔄 Процесс обновления:
1. Оценить каждую полку (🔤) и книгу (📜).
2. Заменить Старый_Алфавит (🔤) и Старые_Правила (📜)...
3. ...Новым_Алфавитом (🔤) и Новыми_Правилами (📜).
Так, вся коллекция будет соответствовать новым требованиям.
Исключение представлений и предотвращение повреждений
При изменении таблицы, представления следует исключить, поскольку они представляют собой лишь отображение содержимого основных таблиц. Обеспечьте сохранность данных, создавая резервные копии до и после миграции для последующего сравнения.
Переход с Latin1 к UTF-8
Переход от
latin1 к
utf8mb4 позволит улучшить поддержку символов. Однако обязательно проверяйте данные на отсутствие потерь и делайте резервные копии.
