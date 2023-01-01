logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Изменение attibute 'Allow Nulls' на null в T-SQL: подробный гид
Перейти

#DDL: CREATE / ALTER / DROP  #NULL и обработка пропусков  #Ограничения (Constraints)  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

В случае, когда требуется разрешить использование NULL в уже существующем столбце таблицы, где ранее был установлен запрет на NULL, примените следующую команду ALTER TABLE...ALTER COLUMN:

SQL
Скопировать код
-- Готовы к магии SQL?
ALTER TABLE Название_Таблицы ALTER COLUMN Название_Столбца Тип_Данных NULL;

Не забывайте заменять Название_Таблицы, Название_Столбца и Тип_Данных насущными реалиями вашей таблицы. Эта операция позволит столбцу принимать NULL в качестве значения.

Пошаговый план для смены профессии

Предварительные проверки и меры предосторожности

Проверка наличия требуемых прав доступа

Пока вы не приступили к операции по изменению таблицы, убедитесь, что у вас есть соответствующие права для этой операции. Полномочия на изменение таблицы (ALTER) и полный контроль над ней (CONTROL) должны быть предоставлены.

Оценка последствий изменения

Возможность использования NULL может существенно повлиять на работу отчётов, а также стратегию индексации, функционирование хранимых процедур и, что немаловажно, логику работы приложений.

Тестирование в тестовой среде

Всегда целесообразно вначале провести тестирование всевозможных изменений в тестовой среде – это поможет избежать нежелательных сюрпризов.

Синтаксис для MySQL и MariaDB

Если вы работаете с MySQL или MariaDB, тогда следует применять другой синтаксис:

SQL
Скопировать код
-- Не забывайте про различия, чтобы избежать синтаксических ошибок!
ALTER TABLE Название_Таблицы MODIFY COLUMN Название_Столбца Тип_Данных NULL;

Проверки после реализации изменений

Когда вы разрешили столбцу использование значений NULL:

  • Смотрите, как изменились ограничения и индексы таблицы.
  • Будьте уверены в сохранении целостности данных и в правильной работе логики приложения при обработке значений NULL.

Обратите внимание – изменения необратимы

Запомните, что разрешить использование NULL в столбце непросто отменить, поэтому непременно сделайте резервное копирование базы данных или отдельно таблицы до начала редактирования.

Визуализация

Встраивайте изменения в общую картину по столбцам:

  • Столбец до изменения: [🔒, 🔒, 🔒] — Запрет на NULL.
  • Столбец после изменения: [🔓, 🔓, 🔒] — Разрешение на NULL.

Обработка последствий

Адаптация стратегии работы приложения

Внесение изменений подразумевает пересмотр логики работы приложения с целью корректной обработки значений NULL. Будьте готовы к возникновению ситуаций, требующих адаптации.

Сохранение качества данных и установка значения по умолчанию

Выбор в пользу значений NULL может изменить способ трактования данных. Позаботьтесь о том, чтобы задать значения по умолчанию там, где это требуется, чтобы избежать трудностей с операциями INSERT, которые предполагали наличие NOT NULL.

Регулярный аудит, направленный на проверку целостности

Непременно выполняйте регулярный аудит данных в плане сохранения их целостности и следите за состоянием системы, чтобы обеспечить стабильность производительности.

Полезные материалы

  1. ALTER TABLE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальная документация по оператору ALTER TABLE.
  2. SQL NOT NULL Constraint — руководство по работе с ограничением NOT NULL.
  3. SQL ALTER TABLE Statement — практическое руководство о том, как изменить структуру базы данных при помощи команды ALTER TABLE.
  4. SQL Server: ALTER TABLE Statement — детализация команды ALTER TABLE для SQL Server.
  5. SQL Server Database Design Best Practices Tutorial — лучшие практики проектирования для баз данных SQL Server, включая вопросы управления столбцами, которые могут принимать NULL.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как изменить атрибут 'Allow Nulls' на NULL в T-SQL для существующего столбца?
1 / 4

Алина Карпова

инженер по данным

Свежие материалы
Различия между HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Критика и ограничения HTTP
6 сентября 2024
Вставка и редактирование изображений в Google Презентациях
6 сентября 2024

Загрузка...