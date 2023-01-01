Изменение attibute 'Allow Nulls' на null в T-SQL: подробный гид
Быстрый ответ
В случае, когда требуется разрешить использование NULL в уже существующем столбце таблицы, где ранее был установлен запрет на NULL, примените следующую команду
ALTER TABLE...ALTER COLUMN:
-- Готовы к магии SQL?
ALTER TABLE Название_Таблицы ALTER COLUMN Название_Столбца Тип_Данных NULL;
Не забывайте заменять
Название_Таблицы,
Название_Столбца и
Тип_Данных насущными реалиями вашей таблицы. Эта операция позволит столбцу принимать NULL в качестве значения.
Предварительные проверки и меры предосторожности
Проверка наличия требуемых прав доступа
Пока вы не приступили к операции по изменению таблицы, убедитесь, что у вас есть соответствующие права для этой операции. Полномочия на изменение таблицы (ALTER) и полный контроль над ней (CONTROL) должны быть предоставлены.
Оценка последствий изменения
Возможность использования NULL может существенно повлиять на работу отчётов, а также стратегию индексации, функционирование хранимых процедур и, что немаловажно, логику работы приложений.
Тестирование в тестовой среде
Всегда целесообразно вначале провести тестирование всевозможных изменений в тестовой среде – это поможет избежать нежелательных сюрпризов.
Синтаксис для MySQL и MariaDB
Если вы работаете с MySQL или MariaDB, тогда следует применять другой синтаксис:
-- Не забывайте про различия, чтобы избежать синтаксических ошибок!
ALTER TABLE Название_Таблицы MODIFY COLUMN Название_Столбца Тип_Данных NULL;
Проверки после реализации изменений
Когда вы разрешили столбцу использование значений NULL:
- Смотрите, как изменились ограничения и индексы таблицы.
- Будьте уверены в сохранении целостности данных и в правильной работе логики приложения при обработке значений NULL.
Обратите внимание – изменения необратимы
Запомните, что разрешить использование NULL в столбце непросто отменить, поэтому непременно сделайте резервное копирование базы данных или отдельно таблицы до начала редактирования.
Визуализация
Встраивайте изменения в общую картину по столбцам:
- Столбец до изменения: [🔒, 🔒, 🔒] — Запрет на NULL.
- Столбец после изменения: [🔓, 🔓, 🔒] — Разрешение на NULL.
Обработка последствий
Адаптация стратегии работы приложения
Внесение изменений подразумевает пересмотр логики работы приложения с целью корректной обработки значений NULL. Будьте готовы к возникновению ситуаций, требующих адаптации.
Сохранение качества данных и установка значения по умолчанию
Выбор в пользу значений NULL может изменить способ трактования данных. Позаботьтесь о том, чтобы задать значения по умолчанию там, где это требуется, чтобы избежать трудностей с операциями INSERT, которые предполагали наличие NOT NULL.
Регулярный аудит, направленный на проверку целостности
Непременно выполняйте регулярный аудит данных в плане сохранения их целостности и следите за состоянием системы, чтобы обеспечить стабильность производительности.
Алина Карпова
инженер по данным