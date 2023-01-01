Исправляем ошибку удаления записей через INNER JOIN в PostgreSQL#PostgreSQL #INNER JOIN #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Чтобы удалить записи из таблицы в PostgreSQL, используя соответствие условиям в другой таблице, в команде
DELETE применяется команда
USING:
DELETE FROM target_table USING source_table
WHERE target_table.matching_column = source_table.matching_column;
В этом контексте
target_table – это таблица, из которой необходимо удалить записи;
source_table – таблица для сравнения, а
matching_column – колонка, по которой связываются эти таблицы.
Работаете со старыми версиями PostgreSQL? Вот ваше решение
Если у вас старая версия PostgreSQL, например 8.2.11, то команда
USING может быть недоступна. В таком случае можно использовать подзапросы с оператором
IN как альтернативное решение:
DELETE FROM target_table
WHERE target_table_id IN (
SELECT target_table_id FROM target_table
JOIN source_table ON target_table.matching_column = source_table.matching_column
);
В данном случае подзапрос используется для выборки идентификаторов записей, которые необходимо удалить, а затем эти идентификаторы используются в операторе
DELETE.
Чистота синтаксиса: ответ состоит в использовании псевдонимов
При работе со сложными операциями удаления, вовлекающими несколько таблиц, синтаксис можно упростить с помощью псевдонимов:
DELETE FROM target_table t
USING source_table s
WHERE t.id = s.target_table_id;
В данном случае
t и
s служат псевдонимами для
target_table и
source_table соответственно. Псевдонимы используются в условии
WHERE для связывания таблиц по общему идентификатору.
Возникли проблемы? Попробуйте следующий подход
Если возникают ошибки при выполнении операций
DELETE JOIN, следует воспользоваться следующими рекомендациями:
- Проверьте версию PostgreSQL: Убедитесь, что используемый вами синтаксис поддерживается вашей версией PostgreSQL.
- Пересмотрите условия соединения: Проверьте правильность формулировки условий в предложении
WHERE.
- Обратитесь к сообществу: Не стесняйтесь просить помощи на форумах сообщества PostgreSQL.
Распространенные ошибки и способы их устранения
При работе с оператором
DELETE учитывайте следующие особенности:
- В версиях PostgreSQL до 9.1 не следует использовать конструкции с
CTEпри операциях удаления.
- Всегда создавайте резервные копии данных.
- Производите тестирование операций удаления в контролируемой среде перед их применением в реальной работе.
Визуализация
Представим, что на книжной ярмарке есть два раздела:
📚 Раздел A: Биографии (есть материалы о спорной персоне)
📚 Раздел B: Рецензии критиков (существуют рецензии на материалы о спорной персоне)
Требуется удалить все биографии спорной персоны, которые совпадают с рецензиями критиков.
DELETE FROM biographies b
USING critics_reviews c
WHERE b.controversial_figure_id = c.figure_id
AND b.controversial_figure_id = <SpecificID>;
Визуальное представление:
До удаления: 📚👀📚 (Биографии сплетены с рецензиями)
После удаления: 📚 📚 (Остались только биографии о персонах, не привлекавших споров)
Используя
DELETE с использованием
INNER JOIN, мы удаляем только те биографии, которые соответствуют заданным условиям.
Точность при удалении данных
Не забывайте про следующие принципы при выполнении точных операций удаления:
- Перепроверьте условия соединения: Убедитесь, что условия в предложении
WHEREточно соответствуют вашей задаче.
- Используйте подзапросы: Применяйте подзапросы для выделения записей, предназначенных к удалению.
- Следуйте лучшим практикам: Придерживайтесь проверенных практик использования SQL при работе с внутренними соединениями и операциями удаления.
Возможно ли множественное соединение? Да, это возможно!
При выполнении операций со множественными исходными таблицами, в операторе
USING можно использовать запятые:
DELETE FROM target_table t
USING source_table_one s1, source_table_two s2
WHERE t.column1 = s1.column1
AND t.column2 = s2.column2;
В это случае в операторе
USING указываются две разные исходные таблицы, что позволяет выполнять сложные операции удаления, принимая во внимание наличие множественных связей.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Documentation: 16: DELETE – официальная документация PostgreSQL по оператору DELETE.
- Deleting data in many tables – PostgreSQL wiki – руководство по удалению данных из нескольких таблиц в PostgreSQL.
- SQL: DELETE Statement – примеры и объяснения использования оператора DELETE в SQL с использованием соединений.
- db<>fiddle – платформа для интерактивного тестирования SQL-оператора DELETE в сценариях с использованием внутреннего соединения.
- How to delete many functions – Postgres OnLine Journal – обсуждение использования DELETE CASCADE в PostgreSQL для операций с несколькими таблицами.
Софья Овчинникова
аналитик баз данных