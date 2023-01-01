Исправляем ошибку сортировки CASE WHEN в ORDER BY SQL Server

#SQL для аналитиков  #ORDER BY и сортировка  #CASE WHEN  
Быстрый ответ

Воспользуйтесь оператором CASE WHEN в блоке ORDER BY для динамической сортировки в SQL. Это позволит вам устанавливать приоритеты для строк в соответствии с заданными условиями:

SQL
Скопировать код
SELECT name, category, price
FROM items
ORDER BY 
  CASE category
    WHEN 'Electronics' THEN 1
    WHEN 'Furniture' THEN 2
    ELSE 3
  END,
  price ASC;

Таким образом, товары из категории 'Electronics' будут отображаться на первом месте, затем идут товары из 'Furniture', а в конце списка — все прочие товары. В каждой категории сортировка будет выполнена по возрастанию цены.

Реализация многоуровневой сортировки

Углубленные сценарии сортировки с применением оператора CASE WHEN позволяют отсортировать заказы вначале по статусу, а затем, в пределах каждого статуса, по дате заказа:

SQL
Скопировать код
SELECT orderId, orderStatus, orderDate
FROM orders
ORDER BY 
  CASE orderStatus
    WHEN 'Pending' THEN 1
    WHEN 'Processing' THEN 2
    WHEN 'Complete' THEN 3
    ELSE 4
  END,
  orderDate ASC;

Полезный совет: Порядок условий имеет решающее значение, поскольку он определяет итоговую последовательность результатов.

Сочетание сортировки по возрастанию и убыванию

Сочетание сортировок по возрастанию (ASC) и убыванию (DESC) в паре с оператором CASE WHEN поможет организовать данные в желаемом порядке:

SQL
Скопировать код
SELECT productId, productName, productCategory, productPrice
FROM products
ORDER BY 
  CASE productCategory
    WHEN 'Smartphones' THEN 1
    ELSE 2
  END,
  CASE WHEN productCategory = 'Smartphones' THEN productPrice END DESC,
  productName ASC;

Смартфоны будут расположены вначале списка и отсортированы по уменьшающейся цене. Иные категории будут следовать за ними, упорядоченные по возрастанию имени товара.

NULL-значения и пользовательская сортировка

Особое внимание уделяется NULL-значениям – вы можете определить их место в порядке сортировки::

SQL
Скопировать код
SELECT clientId, clientName, lastContactDate
FROM clients
ORDER BY 
  CASE 
    WHEN lastContactDate IS NULL THEN 0
    ELSE 1
  END,
  lastContactDate DESC;

Путем присвоения меньшего значения строкам с NULL вы можете расположить их в начале списка. Для обратного эффекта модифицируйте это значение.

Визуализация

Представьте процесс упорядочивания данных как дирижирование оркестром, где каждый музыкант располагается в соответствии с указаниями:

Markdown
Скопировать код
Стандартное расположение: Скрипка 🎻, Альт 🎻, Виолончель 🎻, Контрабас 🎻

При игре "pizzicato":
Первый сигнал 🚦:     Контрабас 🎻, Виолончель 🎻, Альт 🎻, Скрипка 🎻
Второй сигнал 🚦:     Альт 🎻, Скрипка 🎻, Контрабас 🎻, Виолончель 🎻

При сольной партии:
Первый сигнал 🚦:     Альт 🎻 на переднем плане, остальные 🪑🪑🪑

Сортировка в SQL ORDER BY с использованием CASE WHEN выполняет роль дирижера: она помогает организовывать данные в соответствии с заданными критериями.

Дирижирование в сложных сценариях

В более сложных случаях, когда необходимо установить несколько уровней приоритета, действуйте как дирижер:

SQL
Скопировать код
SELECT customerName, dealValue, customerType
FROM deals
ORDER BY
  CASE customerType
    WHEN 'VIP' THEN 1
    WHEN 'Preferred' THEN 2
    ELSE 3
  END,
  CASE 
    WHEN customerType IN ('VIP', 'Preferred') THEN dealValue
    ELSE NULL
  END DESC,
  customerName ASC;

Безапроцентное дирижирование

Проявите внимательность во время дирижирования с применением CASE WHEN:

  • Синтаксические ошибки: Если вы столкнулись с ошибкой "Incorrect syntax near 'desc'", проверьте, нет ли у вас случайно DESC за CASE.
  • Производительность: Тестируйте ваши запросы на производительность, особенно если вы работаете с большими объемами данных. Сложные сценарии с CASE могут снизить скорость выполнения.
  • Читабельность: Стремитесь к тому, чтобы ваш код был понятен и аккуратен. Уделите время форматированию и добавлению комментариев.

Фокус на тестировании

Проводите тесты запросов перед окончательным применением, чтобы избежать нежелательных последствий:

  • Убедитесь, что несколько записей не получили один и тот же приоритет.
  • Настройтесь на обработку неоднозначных случаев, когда все условия входят в раздел ELSE.
  • Каждая запись стремится к своему уникальному месту; предусмотрите равенства и учтите дополнительные критерии сортировки.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

