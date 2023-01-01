Исправляем ошибку сортировки CASE WHEN в ORDER BY SQL Server

Быстрый ответ

Воспользуйтесь оператором CASE WHEN в блоке ORDER BY для динамической сортировки в SQL. Это позволит вам устанавливать приоритеты для строк в соответствии с заданными условиями:

SQL Скопировать код SELECT name, category, price FROM items ORDER BY CASE category WHEN 'Electronics' THEN 1 WHEN 'Furniture' THEN 2 ELSE 3 END, price ASC;

Таким образом, товары из категории 'Electronics' будут отображаться на первом месте, затем идут товары из 'Furniture', а в конце списка — все прочие товары. В каждой категории сортировка будет выполнена по возрастанию цены.

Реализация многоуровневой сортировки

Углубленные сценарии сортировки с применением оператора CASE WHEN позволяют отсортировать заказы вначале по статусу, а затем, в пределах каждого статуса, по дате заказа:

SQL Скопировать код SELECT orderId, orderStatus, orderDate FROM orders ORDER BY CASE orderStatus WHEN 'Pending' THEN 1 WHEN 'Processing' THEN 2 WHEN 'Complete' THEN 3 ELSE 4 END, orderDate ASC;

Полезный совет: Порядок условий имеет решающее значение, поскольку он определяет итоговую последовательность результатов.

Сочетание сортировки по возрастанию и убыванию

Сочетание сортировок по возрастанию (ASC) и убыванию (DESC) в паре с оператором CASE WHEN поможет организовать данные в желаемом порядке:

SQL Скопировать код SELECT productId, productName, productCategory, productPrice FROM products ORDER BY CASE productCategory WHEN 'Smartphones' THEN 1 ELSE 2 END, CASE WHEN productCategory = 'Smartphones' THEN productPrice END DESC, productName ASC;

Смартфоны будут расположены вначале списка и отсортированы по уменьшающейся цене. Иные категории будут следовать за ними, упорядоченные по возрастанию имени товара.

NULL-значения и пользовательская сортировка

Особое внимание уделяется NULL-значениям – вы можете определить их место в порядке сортировки::

SQL Скопировать код SELECT clientId, clientName, lastContactDate FROM clients ORDER BY CASE WHEN lastContactDate IS NULL THEN 0 ELSE 1 END, lastContactDate DESC;

Путем присвоения меньшего значения строкам с NULL вы можете расположить их в начале списка. Для обратного эффекта модифицируйте это значение.

Визуализация

Представьте процесс упорядочивания данных как дирижирование оркестром, где каждый музыкант располагается в соответствии с указаниями:

Markdown Скопировать код Стандартное расположение: Скрипка 🎻, Альт 🎻, Виолончель 🎻, Контрабас 🎻 При игре "pizzicato": Первый сигнал 🚦: Контрабас 🎻, Виолончель 🎻, Альт 🎻, Скрипка 🎻 Второй сигнал 🚦: Альт 🎻, Скрипка 🎻, Контрабас 🎻, Виолончель 🎻 При сольной партии: Первый сигнал 🚦: Альт 🎻 на переднем плане, остальные 🪑🪑🪑

Сортировка в SQL ORDER BY с использованием CASE WHEN выполняет роль дирижера: она помогает организовывать данные в соответствии с заданными критериями.

Дирижирование в сложных сценариях

В более сложных случаях, когда необходимо установить несколько уровней приоритета, действуйте как дирижер:

SQL Скопировать код SELECT customerName, dealValue, customerType FROM deals ORDER BY CASE customerType WHEN 'VIP' THEN 1 WHEN 'Preferred' THEN 2 ELSE 3 END, CASE WHEN customerType IN ('VIP', 'Preferred') THEN dealValue ELSE NULL END DESC, customerName ASC;

Безапроцентное дирижирование

Проявите внимательность во время дирижирования с применением CASE WHEN:

Синтаксические ошибки : Если вы столкнулись с ошибкой "Incorrect syntax near 'desc'", проверьте, нет ли у вас случайно DESC за CASE .

: Если вы столкнулись с ошибкой "Incorrect syntax near 'desc'", проверьте, нет ли у вас случайно за . Производительность : Тестируйте ваши запросы на производительность, особенно если вы работаете с большими объемами данных . Сложные сценарии с CASE могут снизить скорость выполнения.

: Тестируйте ваши запросы на производительность, особенно если вы работаете с . Сложные сценарии с могут снизить скорость выполнения. Читабельность: Стремитесь к тому, чтобы ваш код был понятен и аккуратен. Уделите время форматированию и добавлению комментариев.

Фокус на тестировании

Проводите тесты запросов перед окончательным применением, чтобы избежать нежелательных последствий:

Убедитесь, что несколько записей не получили один и тот же приоритет.

Настройтесь на обработку неоднозначных случаев, когда все условия входят в раздел ELSE .

. Каждая запись стремится к своему уникальному месту; предусмотрите равенства и учтите дополнительные критерии сортировки.

