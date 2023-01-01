logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Использование значения поля в операторе LIKE %..% в MySQL
Перейти

#Основы SQL  #MySQL / MariaDB  #WHERE и фильтрация  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если вам необходимо использовать значения полей внутри условия LIKE, следует применить запрос в следующем виде:

SELECT * FROM table WHERE column LIKE CONCAT('%', field, '%');

Данная команда выберет строки, в которых столбец column содержит значение, берущееся из field.

Пошаговый план для смены профессии

Применение LIKE и CONCAT

В SQL комбинация оператора LIKE и функции CONCAT позволяет осуществлять эффективное изменение условий поиска. Чтобы применить значение поля в качестве части шаблона LIKE, следует использовать следующий синтаксис:

SELECT column1 FROM table1 
WHERE column1 LIKE CONCAT('%', (SELECT column2 FROM table2 WHERE condition), '%');

Данный пример показывает, как динамически организовать подстановку значения column2 из table2 в условие LIKE для table1, что делает поиск текста гибким и эффективным.

Добавление динамических условий поиска

В решении сложных задач может быть полезно динамически устанавливать связи между таблицами, опираясь на текстовые совпадения:

SELECT t1.column, t2.column FROM table1 t1
JOIN table2 t2 ON t1.column LIKE CONCAT('%', t2.column, '%');

Такой подход позволяет создавать связи между таблицами, используя частичные текстовые соответствия.

SQL-соединения с применением частичных текстовых совпадений

Увеличим функциональность наших запросов, комбинируя неявное SQL-соединение с использованием LIKE и CONCAT:

SELECT t1.column, t2.column 
FROM table1 t1, table2 t2 
WHERE t1.column LIKE CONCAT('%', t2.column, '%');

Этот подход подтверждает эффективность и гибкость шаблонов LIKE.

Соблюдение синтаксиса: Конкатенация строк

Необходимо помнить, что в SQL строки объединяются в функции CONCAT() с помощью запятых, а не плюсов. Правильное соблюдение синтаксиса исключает возможность ошибок при работе со строками.

Визуализация

Рассмотрим практический пример: ищем в базе данных библиотеки предложения, которые включают в себя определенные слова:

Название книги (📘): "Садоводство в городе"
Предложение (📄): "Городские сады требуют особого ухода."

Поиск: "%сады%" (🔍)

Оператор LIKE %..% применяется как увеличительное стекло:

🔍📄: Спрятано ли слово "сады" где-нибудь в этой фразе: "Городские сады требуют особого ухода."?

Результат: Да! 🕵️‍♂️ Задача успешно выполнена!

| Название книги (📘)          | Содержит слово "сады"?    |
| ---------------------------- | ------------------------- |
| Садоводство в городе         |           ✅               |
| Современная Архитектура      |           ❌               |

Понимание влияния на производительность и оптимизация

Использование шаблонов, начинающихся с %, может негативно влиять на производительность, так как они ограничивают возможности применения индексов. Это может замедлить поиск, особенно при работе с большими базами данных.

Чувствительность к регистру: Сопоставления

Чувствительность оператора LIKE к регистру зависит от настроек базы данных или от параметров столбцов. С регистронезависимым сопоставлением LIKE '%apple%' найдет 'Apple Pie', 'apple tree' и 'PiNeApPle'.

Выход из тупика: Специальные символы

В SQL специальные символы, такие как % и _, требуют экранирования, если необходимо искать их в буквальном смысле:

SELECT column FROM table WHERE column LIKE '%25\%%' ESCAPE '\';

Подобный подход помогает найти строку "25%" в столбце column.

Полезные материалы

  1. MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 5.3.4.7 Поиск по шаблону — детальное описание работы шаблонов LIKE в MySQL.
  2. Настройка SQL LIKE для использования индексов — руководство по оптимизации LIKE с целью улучшения производительности запросов.
  3. Настройка производительности SQL Server – Избегайте использования ведущих шаблонов при поиске — советы по избеганию типичных проблем, связанных с использованием оператора LIKE.
  4. Шаблоны в SQL: обучающее видео на YouTube — углубленный видеокурс, посвященный продвинутым методам фильтрации данных в SQL с использованием шаблонов.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой SQL-запрос используется для поиска строк, содержащих значение из другого поля с помощью LIKE?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

