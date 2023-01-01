Использование условия 'AND' в фильтрах Django: подробный гайд
Быстрый ответ
Пример применения условия AND в методе
filter() Django заключается в передаче параметров фильтрации с использованием именованных аргументов, разделённых запятыми. Django воспринимает указанный синтаксис как SQL-условие AND. Рассмотрим это на примере класса
Book c атрибутами
author и
year:
# Получаем книги авторства Джона Смита, выпущенные в 2021 году.
books = Book.objects.filter(author='John Smith', year=2021)
Соответственно, в результате такого запроса мы получим экземпляры
Book, для которых автором является Джон Смит, а год издания — 2021.
Применение объектов Q для сложных запросов
В случае создания более сложных запросов полезен объект
Q. Он позволяет объединять условия с привлечением логических операторов
& (AND),
| (OR) и
~ (NOT):
from django.db.models import Q
# Осуществляется поиск книг авторства Джона Смита, изданных в 2021 году и относящихся к жанру фантастики.
books = Book.objects.filter(Q(author='John Smith') & Q(year=2021) & Q(genre='Fiction'))
Такой запрос предоставит книги, соответствующие всем указанным критериям.
Эффективность в связи с использованием цепочек метода filter()
В целях повышения эффективности обработки и улучшения читаемости кода можно использовать последовательное применение метода
filter():
# Фильтры применяются последовательно.
books = Book.objects.filter(author='John Smith').filter(year=2021)
При каждом вызове
filter() сужается выборка, что аналогично использованию сразу нескольких условий AND.
Условия LIKE и поиск текста
Для реализации поиска по текстовым полям, аналогичного операции SQL LIKE, в Django используется lookup
__icontains:
# Осуществляется поиск книг, в названии которых присутствует слово "приключение", а в описании – слово "квест".
books = Book.objects.filter(title__icontains='adventure', summary__icontains='quest')
Выполнение данного запроса возвращает книги, у которых в названии встречается "приключение", и в описании упоминается "квест", аналогично применению SQL LIKE c использованием маски %.
Визуализация
Применение условия AND в фильтрах Django можно уподобить применению двух ключей к сундуку:
Ключ 1 (🔑):
Ключ 2 (🗝️):
Формирование связки ключей при помощи
AND:
queryset.filter(condition1=True, condition2=True)
Так, сундук открыт! 🧳✨
🔑🔗🗝️ = [🔓 Ваши данные найдены]
Для успешного выполнения запроса обязательны оба условия:
condition1 и
condition2.
Необходимо быть осмотрительными!
При работе с обратными отношениями или полями типа ManyToMany результаты фильтрации могут оказаться удивительными.
Производительность подзапросов
Небрежное применение цепочек фильтров или объектов Q в комбинации с подзапросами может привести к снижению производительности. В таких случаях следует анализировать планы выполнения запросов и применять методы selectrelated и prefetchrelated для оптимизации.
Непредсказуемые исключения
Сочетание метода
.exclude() и объектов Q может приводить к неожиданным результатам из-за особенностей логики отрицания. Будьте внимательны при использовании
.exclude() или
~Q().
# Python всегда полон сюрпризов!
books = Book.objects.exclude(~Q(author='John Smith') | ~Q(year=2021))
Порядок условий
Порядок выполнения операций имеет критическое значение, как и в повседневной жизни. При использовании сложных выражений с Q-объектами следует применять скобки для четкого определения последовательности обработки.
Милана Усова
разработчик бэкенда