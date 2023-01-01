Использование условий в SQL SELECT: бинарный рез-т по двум столбцам

Быстрый ответ

При работе с условной логикой в запросах SQL SELECT можно воспользоваться оператором CASE:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN условие THEN 'истина' ELSE 'ложь' END as Псевдоним FROM ИмяТаблицы;

Оператор CASE создает новую колонку, значение которой будет 'истина' или 'ложь', а это уже зависит от результата проверки условия.

Работа со сложными условиями

SQL предоставляет возможность использовать вложенные условия CASE, что особенно удобно при работе со сложными логическими условиями:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN first_cond THEN 'first_case' WHEN second_cond THEN CASE WHEN sub_cond THEN 'nested_case' ELSE 'nested_else' END ELSE 'first_else' END as Псевдоним FROM ИмяТаблицы;

В SQL Server 2012+ доступна функция IIF, служащая простым аналогом оператора CASE:

SQL Скопировать код SELECT IIF(условие, 'истина', 'ложь') as Псевдоним FROM ИмяТаблицы;

Условная агрегация: подсчет значений

Оператор CASE особенно полезен, когда его используют вместе с агрегирующими функциями:

SQL Скопировать код SELECT SUM(CASE WHEN условие THEN 1 ELSE 0 END) as УсловнаяСумма FROM ИмяТаблицы;

Благодаря этой технике, в SQL можно считать записи, соответствующие конкретному условию.

Размещение оператора CASE в SQL-запросе

Местоположение оператора CASE в структуре SQL-запроса играет разительную роль. Он обычно размещается между SELECT и FROM:

SQL Скопировать код SELECT колонка1, колонка2, CASE WHEN условие THEN 'Да' ELSE 'Нет' END as Псевдоним FROM ИмяТаблицы;

Присваивание псевдонима оператору CASE повышает наглядность кода, давая название условию.

Обработка разнородных типов данных

CASE по умолчанию возвращает целочисленное значение, но иногда требуется выполнить преобразование типов. В таких случаях используется функция CAST:

SQL Скопировать код SELECT CAST(CASE WHEN условие THEN 1 ELSE 0 END AS bit) as УсловныйБит FROM ИмяТаблицы;

Если вам нужно работать с целыми числами, применение CAST можно пропустить для упрощения кода:

SQL Скопировать код SELECT (CASE WHEN условие THEN 1 ELSE 0 END) as Псевдоним FROM ИмяТаблицы;

Совместимость и переносимость

Оператор CASE универсален и поддерживается на различных SQL-платформах, что делает его отличным выбором для обеспечения переносимости. Если потребуется изменить всю структуру запроса, следует обратить внимание на процедурный оператор IF.

Работа с несколькими вариантами результата

С помощью оператора CASE можно эффективно обработать ситуации, когда есть несколько возможных результатов, выполнить последовательную проверку условий в SELECT:

SQL Скопировать код SELECT колонка1, колонка2, CASE WHEN условие1 THEN 'Результат1' WHEN условие2 THEN 'Результат2' ELSE 'РезультатПоУмолчанию' END as Псевдоним FROM ИмяТаблицы ORDER BY CASE WHEN условиеСортировки THEN 1 ELSE 2 END;

Обязательно следует использовать ключевое слово END в конструкции с CASE-оператором – это важный аспект работы с SQL.

Визуализация

Представьте, как вы стоите на перекрестке и вам нужно выбрать одну из двух дорог:

Markdown Скопировать код Вы находитесь здесь: 🚦 / \ IF путь 👉 THEN путь \ ELSE путь

Условие IF в SQL SELECT работает аналогично:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN условие THEN 'Путь A' ELSE 'Путь B' END;

Аналогия из повседневной жизни:

Markdown Скопировать код - ЕСЛИ светофор зеленый (🟢), тогда "Идите" (Путь A) - ИНАЧЕ, "Останавливайтесь" (Путь B)

Markdown Скопировать код | SQL логика | Решение на светофоре | | --------------- | ------------------- | | IF условие | 🟢? Идите : Останавливайтесь |

Обработка строковых значений и возможность применения на различных платформах

Операторы CASE – универсальны, они могут обрабатывать не только логические выражения, но и строковые значения:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN Gender = 'M' THEN 'Мужской' WHEN Gender = 'F' THEN 'Женский' ELSE 'Другой' END as ОписаниеПола FROM Persons;

Различные SQL-платформы, например SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Oracle и др., поддерживают оператор CASE. Это универсальный инструмент, скалируемый навык работы с SQL.

Способы упрощения сложных условий

Перевод запутанных условий if-then-else в более простые и понятные структуры CASE улучшает читаемость и эффективность ваших SQL-запросов. Даже используя CASE, всегда следует стремиться к максимальной простоте и четкости.

Будьте осторожны!

При применении процедурного IF в SQL Server существует риск столкнуться с проблемой кэширования параметров (parameter sniffing), которая может привести к снижению эффективности выполнения запроса. Чтобы избежать проблемы, можно воспользоваться директивой recompile, присваиванием значений переменным или подсказками запросов.

