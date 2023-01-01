Использование условий в SQL SELECT: бинарный рез-т по двум столбцам

Быстрый ответ

При работе с условной логикой в запросах SQL SELECT можно воспользоваться оператором CASE:

SELECT 
  CASE 
    WHEN условие THEN 'истина'
    ELSE 'ложь'
  END as Псевдоним
FROM 
  ИмяТаблицы;

Оператор CASE создает новую колонку, значение которой будет 'истина' или 'ложь', а это уже зависит от результата проверки условия.

Работа со сложными условиями

SQL предоставляет возможность использовать вложенные условия CASE, что особенно удобно при работе со сложными логическими условиями:

SELECT 
  CASE 
    WHEN first_cond THEN 'first_case'
    WHEN second_cond THEN 
      CASE 
        WHEN sub_cond THEN 'nested_case'
        ELSE 'nested_else'
      END
    ELSE 'first_else'
  END as Псевдоним
FROM 
  ИмяТаблицы;

В SQL Server 2012+ доступна функция IIF, служащая простым аналогом оператора CASE:

SELECT IIF(условие, 'истина', 'ложь') as Псевдоним
FROM ИмяТаблицы;

Условная агрегация: подсчет значений

Оператор CASE особенно полезен, когда его используют вместе с агрегирующими функциями:

SELECT 
  SUM(CASE WHEN условие THEN 1 ELSE 0 END) as УсловнаяСумма
FROM 
  ИмяТаблицы;

Благодаря этой технике, в SQL можно считать записи, соответствующие конкретному условию.

Размещение оператора CASE в SQL-запросе

Местоположение оператора CASE в структуре SQL-запроса играет разительную роль. Он обычно размещается между SELECT и FROM:

SELECT 
  колонка1, 
  колонка2,
  CASE WHEN условие THEN 'Да' ELSE 'Нет' END as Псевдоним
FROM 
  ИмяТаблицы;

Присваивание псевдонима оператору CASE повышает наглядность кода, давая название условию.

Обработка разнородных типов данных

CASE по умолчанию возвращает целочисленное значение, но иногда требуется выполнить преобразование типов. В таких случаях используется функция CAST:

SELECT 
  CAST(CASE WHEN условие THEN 1 ELSE 0 END AS bit) as УсловныйБит
FROM 
  ИмяТаблицы;

Если вам нужно работать с целыми числами, применение CAST можно пропустить для упрощения кода:

SELECT 
  (CASE WHEN условие THEN 1 ELSE 0 END) as Псевдоним
FROM 
  ИмяТаблицы;

Совместимость и переносимость

Оператор CASE универсален и поддерживается на различных SQL-платформах, что делает его отличным выбором для обеспечения переносимости. Если потребуется изменить всю структуру запроса, следует обратить внимание на процедурный оператор IF.

Работа с несколькими вариантами результата

С помощью оператора CASE можно эффективно обработать ситуации, когда есть несколько возможных результатов, выполнить последовательную проверку условий в SELECT:

SELECT 
  колонка1, 
  колонка2, 
  CASE 
    WHEN условие1 THEN 'Результат1'
    WHEN условие2 THEN 'Результат2'
    ELSE 'РезультатПоУмолчанию'
  END as Псевдоним
FROM 
  ИмяТаблицы
ORDER BY
  CASE 
    WHEN условиеСортировки THEN 1
    ELSE 2
  END;

Обязательно следует использовать ключевое слово END в конструкции с CASE-оператором – это важный аспект работы с SQL.

Визуализация

Представьте, как вы стоите на перекрестке и вам нужно выбрать одну из двух дорог:

Вы находитесь здесь: 🚦
     /  \
IF путь 👉 THEN путь
      \
ELSE путь

Условие IF в SQL SELECT работает аналогично:

SELECT CASE WHEN условие THEN 'Путь A' ELSE 'Путь B' END;

Аналогия из повседневной жизни:

- ЕСЛИ светофор зеленый (🟢), тогда "Идите" (Путь A)
- ИНАЧЕ, "Останавливайтесь" (Путь B)
| SQL логика       | Решение на светофоре |
| --------------- | -------------------   |
| IF условие    | 🟢? Идите : Останавливайтесь |

Обработка строковых значений и возможность применения на различных платформах

Операторы CASE – универсальны, они могут обрабатывать не только логические выражения, но и строковые значения:

SELECT 
  CASE 
    WHEN Gender = 'M' THEN 'Мужской'
    WHEN Gender = 'F' THEN 'Женский'
    ELSE 'Другой'
  END as ОписаниеПола
FROM 
  Persons;

Различные SQL-платформы, например SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Oracle и др., поддерживают оператор CASE. Это универсальный инструмент, скалируемый навык работы с SQL.

Способы упрощения сложных условий

Перевод запутанных условий if-then-else в более простые и понятные структуры CASE улучшает читаемость и эффективность ваших SQL-запросов. Даже используя CASE, всегда следует стремиться к максимальной простоте и четкости.

Будьте осторожны!

При применении процедурного IF в SQL Server существует риск столкнуться с проблемой кэширования параметров (parameter sniffing), которая может привести к снижению эффективности выполнения запроса. Чтобы избежать проблемы, можно воспользоваться директивой recompile, присваиванием значений переменным или подсказками запросов.

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

