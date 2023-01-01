Использование точек с запятой и слеша в Oracle SQL

Быстрый ответ

В Oracle SQL ставьте точку с запятой ; после каждой SQL-инструкции ( SELECT , INSERT , UPDATE , DELETE ). Для выполнения блока PL/SQL, размещённого на новой строке, используйте слэш / , который сигнализирует Oracle об исполнении предыдущего блока кода.

Пример использования точки с запятой:

SQL Скопировать код -- Выведи данные! 😉 SELECT * FROM employees;

Пример применения слэша для блока PL/SQL:

SQL Скопировать код BEGIN -- Маленький NULL... действительно ли он так безобиден? 😄 NULL; END; /

Понимание разницы между точкой с запятой и слэшем – залог качественного написания и эффективного выполнения SQL-скриптов.

Анализируем разницу между точкой с запятой и слэшем

Завершение SQL-выражений с помощью точки с запятой

Точка с запятой служит индикатором окончания SQL-инструкции и используется в Oracle SQL для завершения команд. Это общепринятое правило для большинства баз данных, включая MySQL, PostgreSQL и SQLite.

Точка с запятой разделяет инструкции SQL, включая операторы Языка Определения Данных (DDL), Языка Манипуляции Данными (DML), Языка Управления Данными (DCL) и Языка Управления Транзакциями (TCL).

Применение слэша в PL/SQL

Слэш / , помещённый отдельно на новой строке, указывает Oracle на необходимость выполнить весь блок PL/SQL или текущее содержимое SQL-буфера. Это особенно важно при работе с командами CREATE и при выполнении PL/SQL блоков BEGIN...END .

Нюанс: если после блока PL/SQL, завершающегося точкой с запятой, следует слэш, то блок будет выполнен повторно, так как слэш говорит о выполнении последнего анализированного кода из буфера.

Работаем с точкой с запятой и слэшем

В SQL*Plus использование точки с запятой и слэша может привести к двойному выполнению кода, в то время как в SQL Developer или Toad такое не наблюдается. Вот некоторые правила, применимые в различных ситуациях:

В анонимных блоках PL/SQL после точки с запятой обязательно добавляйте / .

. Используйте слэш после объявлений для одинакового поведения в разных средах.

Постарайтесь избегать слэша после инструкции, завершённой точкой с запятой, чтобы избежать ненужного повторного выполнения.

Будьте внимательны с форматированием скрипта, чтобы не допустить ошибок и недоразумений.

Вставка данных по условию без дублирования

Для исключения дублей в данных используйте следующие условные операторы SELECT и INSERT :

SQL Скопировать код INSERT INTO table_name (column_names) SELECT column_values FROM dual WHERE NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM table_name WHERE condition );

Этот запрос использует встроенную таблицу dual и завершается точкой с запятой. Реализует он вставку данных только в том случае, если соответствующая запись отсутствует в таблице.

Визуализация

Вот простая ассоциация:

Markdown Скопировать код Точка с запятой (;) = 🛤️ Означает окончание каждой SQL-инструкции. Слэш (/) = 🚧 Сигнализирует о необходимости выполнения блока PL/SQL.

Точка с запятой (;) используется для указания на окончание любой инструкции.

Markdown Скопировать код - SELECT * FROM users; // 🚅 SQL-команда готова к отправке!

Слэш (/) указывает на завершение блока PL/SQL.

Markdown Скопировать код BEGIN -- Работаем с Oracle 😁 END; / // 🚉 PL/SQL-блок готов к исполнению!

Лучшие практики и типичные ошибки

Понимание функционала инструментов

Различные СУБД обрабатывают точки с запятой и слэши по-разному, что влияет на выполнение скриптов. Обратите на это дополнительное внимание.

Стандартизация написания кода

Используйте стандартные способы завершения инструкций, чтобы улучшить гибкость работы в различных разработчиках.

Изучение документации Oracle

Для более глубокого понимания особенностей работы инструментов в Oracle и управления символами ; и / рекомендуется обратиться к Руководству по SQL*Plus и документации Oracle.

