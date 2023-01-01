Использование точек с запятой и слеша в Oracle SQL

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Синтаксис запросов  
Быстрый ответ

В Oracle SQL ставьте точку с запятой ; после каждой SQL-инструкции (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE). Для выполнения блока PL/SQL, размещённого на новой строке, используйте слэш /, который сигнализирует Oracle об исполнении предыдущего блока кода.

Пример использования точки с запятой:

-- Выведи данные! 😉
SELECT * FROM employees;

Пример применения слэша для блока PL/SQL:

BEGIN
   -- Маленький NULL... действительно ли он так безобиден? 😄
   NULL;
END;
/

Понимание разницы между точкой с запятой и слэшем – залог качественного написания и эффективного выполнения SQL-скриптов.

Анализируем разницу между точкой с запятой и слэшем

Завершение SQL-выражений с помощью точки с запятой

Точка с запятой служит индикатором окончания SQL-инструкции и используется в Oracle SQL для завершения команд. Это общепринятое правило для большинства баз данных, включая MySQL, PostgreSQL и SQLite.

Точка с запятой разделяет инструкции SQL, включая операторы Языка Определения Данных (DDL), Языка Манипуляции Данными (DML), Языка Управления Данными (DCL) и Языка Управления Транзакциями (TCL).

Применение слэша в PL/SQL

Слэш /, помещённый отдельно на новой строке, указывает Oracle на необходимость выполнить весь блок PL/SQL или текущее содержимое SQL-буфера. Это особенно важно при работе с командами CREATE и при выполнении PL/SQL блоков BEGIN...END.

Нюанс: если после блока PL/SQL, завершающегося точкой с запятой, следует слэш, то блок будет выполнен повторно, так как слэш говорит о выполнении последнего анализированного кода из буфера.

Работаем с точкой с запятой и слэшем

В SQL*Plus использование точки с запятой и слэша может привести к двойному выполнению кода, в то время как в SQL Developer или Toad такое не наблюдается. Вот некоторые правила, применимые в различных ситуациях:

  • В анонимных блоках PL/SQL после точки с запятой обязательно добавляйте /.
  • Используйте слэш после объявлений для одинакового поведения в разных средах.
  • Постарайтесь избегать слэша после инструкции, завершённой точкой с запятой, чтобы избежать ненужного повторного выполнения.
  • Будьте внимательны с форматированием скрипта, чтобы не допустить ошибок и недоразумений.

Вставка данных по условию без дублирования

Для исключения дублей в данных используйте следующие условные операторы SELECT и INSERT:

INSERT INTO table_name (column_names)
SELECT column_values
FROM dual
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM table_name WHERE condition
);

Этот запрос использует встроенную таблицу dual и завершается точкой с запятой. Реализует он вставку данных только в том случае, если соответствующая запись отсутствует в таблице.

Визуализация

Вот простая ассоциация:

Точка с запятой (;)   = 🛤️ Означает окончание каждой SQL-инструкции.
Слэш (/)               = 🚧 Сигнализирует о необходимости выполнения блока PL/SQL.

Точка с запятой (;) используется для указания на окончание любой инструкции.

- SELECT * FROM users; // 🚅 SQL-команда готова к отправке!

Слэш (/) указывает на завершение блока PL/SQL.

BEGIN
    -- Работаем с Oracle 😁
END;
/ // 🚉 PL/SQL-блок готов к исполнению!

Лучшие практики и типичные ошибки

Понимание функционала инструментов

Различные СУБД обрабатывают точки с запятой и слэши по-разному, что влияет на выполнение скриптов. Обратите на это дополнительное внимание.

Стандартизация написания кода

Используйте стандартные способы завершения инструкций, чтобы улучшить гибкость работы в различных разработчиках.

Изучение документации Oracle

Для более глубокого понимания особенностей работы инструментов в Oracle и управления символами ; и / рекомендуется обратиться к Руководству по SQL*Plus и документации Oracle.

Полезные материалы

  1. Запуск SQL*Plus — документация по применению точки с запятой и слэша в Oracle SQL*Plus.
  2. Точки с запятой и слэши в Oracle SQL – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow на эту тему.
  3. Основы PL/SQL — статья о PL/SQL и правилах завершения инструкций.
  4. Вопросы – Ask TOM — площадка для консультаций по вопросам Oracle SQL и PL/SQL.
  5. Руководство по SQL*Plus — официальное руководство пользователя SQL*Plus.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

