Использование точек с запятой и слеша в Oracle SQL
Быстрый ответ
В Oracle SQL ставьте точку с запятой
; после каждой SQL-инструкции (
SELECT,
INSERT,
UPDATE,
DELETE). Для выполнения блока PL/SQL, размещённого на новой строке, используйте слэш
/, который сигнализирует Oracle об исполнении предыдущего блока кода.
Пример использования точки с запятой:
-- Выведи данные! 😉
SELECT * FROM employees;
Пример применения слэша для блока PL/SQL:
BEGIN
-- Маленький NULL... действительно ли он так безобиден? 😄
NULL;
END;
/
Понимание разницы между точкой с запятой и слэшем – залог качественного написания и эффективного выполнения SQL-скриптов.
Анализируем разницу между точкой с запятой и слэшем
Завершение SQL-выражений с помощью точки с запятой
Точка с запятой служит индикатором окончания SQL-инструкции и используется в Oracle SQL для завершения команд. Это общепринятое правило для большинства баз данных, включая MySQL, PostgreSQL и SQLite.
Точка с запятой разделяет инструкции SQL, включая операторы Языка Определения Данных (DDL), Языка Манипуляции Данными (DML), Языка Управления Данными (DCL) и Языка Управления Транзакциями (TCL).
Применение слэша в PL/SQL
Слэш
/, помещённый отдельно на новой строке, указывает Oracle на необходимость выполнить весь блок PL/SQL или текущее содержимое SQL-буфера. Это особенно важно при работе с командами
CREATE и при выполнении PL/SQL блоков
BEGIN...END.
Нюанс: если после блока PL/SQL, завершающегося точкой с запятой, следует слэш, то блок будет выполнен повторно, так как слэш говорит о выполнении последнего анализированного кода из буфера.
Работаем с точкой с запятой и слэшем
В SQL*Plus использование точки с запятой и слэша может привести к двойному выполнению кода, в то время как в SQL Developer или Toad такое не наблюдается. Вот некоторые правила, применимые в различных ситуациях:
- В анонимных блоках PL/SQL после точки с запятой обязательно добавляйте
/.
- Используйте слэш после объявлений для одинакового поведения в разных средах.
- Постарайтесь избегать слэша после инструкции, завершённой точкой с запятой, чтобы избежать ненужного повторного выполнения.
- Будьте внимательны с форматированием скрипта, чтобы не допустить ошибок и недоразумений.
Вставка данных по условию без дублирования
Для исключения дублей в данных используйте следующие условные операторы
SELECT и
INSERT:
INSERT INTO table_name (column_names)
SELECT column_values
FROM dual
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM table_name WHERE condition
);
Этот запрос использует встроенную таблицу
dual и завершается точкой с запятой. Реализует он вставку данных только в том случае, если соответствующая запись отсутствует в таблице.
Визуализация
Вот простая ассоциация:
Точка с запятой (;) = 🛤️ Означает окончание каждой SQL-инструкции.
Слэш (/) = 🚧 Сигнализирует о необходимости выполнения блока PL/SQL.
Точка с запятой (;) используется для указания на окончание любой инструкции.
- SELECT * FROM users; // 🚅 SQL-команда готова к отправке!
Слэш (/) указывает на завершение блока PL/SQL.
BEGIN
-- Работаем с Oracle 😁
END;
/ // 🚉 PL/SQL-блок готов к исполнению!
Лучшие практики и типичные ошибки
Понимание функционала инструментов
Различные СУБД обрабатывают точки с запятой и слэши по-разному, что влияет на выполнение скриптов. Обратите на это дополнительное внимание.
Стандартизация написания кода
Используйте стандартные способы завершения инструкций, чтобы улучшить гибкость работы в различных разработчиках.
Изучение документации Oracle
Для более глубокого понимания особенностей работы инструментов в Oracle и управления символами
; и
/ рекомендуется обратиться к Руководству по SQL*Plus и документации Oracle.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик