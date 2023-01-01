Использование SQL LIKE с множественными значениями в PostgreSQL#Основы SQL #PostgreSQL #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
Если в PostgreSQL требуется выделить данные по нескольким шаблонам, используя
LIKE, можно применить оператор
OR:
SELECT * FROM table WHERE col LIKE '%val1%' OR col LIKE '%val2%';
Элегантнее и продуктивнее использовать конструкцию
ANY:
SELECT * FROM table WHERE col LIKE ANY (ARRAY['%val1%', '%val2%']);
Оба примера отображают строки, где значение в столбце
col соответствует одному из предложенных шаблонов.
Играем с SIMILAR TO
При работе со сложными паттернами и общими префиксами воспользуйтесь
SIMILAR TO для упрощения запроса:
SELECT * FROM table WHERE col SIMILAR TO '(val1|val2|val3)%'; -- Отдайтесь на волю своему воображению! 😉
Регулярные выражения для сложных шаблонов
В PostgreSQL для поиска по сложным шаблонам можно использовать операторы
~ и
~* с регулярными выражениями:
SELECT * FROM table WHERE col ~ '^(val1|val2|val3)'; -- Выступите в роли мастера регулярок! 💪
Если нужен поиск, игнорирующий регистр, следует использовать оператор
~*:
SELECT * FROM table WHERE col ~* '^(val1|val2|val3)'; -- Смысл более важен, чем форма!
Регулярные выражения помогают упростить запросы, привнеся в них лаконичность и результативность.
Акробатика с массивами и ANY
Ключевое слово
ANY в связке с массивами предлагает прекрасные возможности для сопоставления:
SELECT * FROM table WHERE col LIKE ANY (ARRAY['val1%', 'val2%', 'val3%']); -- Разнообразие – это замечательно! 😄
Таким образом, сравнивая
col со списком значений массива, можно прийти к тому же результату, что и при использовании нескольких
OR, но код получится более кратким и наглядным.
Визуализация
Представьте, что вы заказываете пиццу с разными начинками. SQL условия
LIKE можно сравнить с вариантами этих начинок:
SELECT * FROM pizzas WHERE topping LIKE '%mushrooms%' OR topping LIKE '%peppers%' OR topping LIKE '%onions%'; -- Сделаем пиццу ещё вкуснее 🍕
Ваши выбранные начинки для пиццы 🍕: [🍄, 🌶️, 🧅]
Каждый
LIKE – это добавление нового ингредиента, так что экспериментируйте, создавая оригинальный вкус вашей пиццы! 🍕✨
Создание набора шаблонов с помощью VALUES
Чтобы улучшить отбор по шаблону, можно применить
VALUES, что находит своё применение при создании наборов значений для дальнейших соединений или сравнений:
SELECT * FROM table
JOIN (VALUES ('val1'), ('val2'), ('val3')) AS pattern(value) ON col LIKE pattern.value; -- Займитесь радостью общения через VALUES! 🎉
Такой метод позволяет предварительно определить шаблоны и упрощает чтение кода при обработке большого количества потенциальных совпадений.
Используйте универсальность SQL
SIMILAR TO дает универсальное решение, которое можно адаптировать к различным SQL-системам. Необходимо формулировать запрос, учитывая специфику используемой версии СУБД (например, PostgreSQL 9.1 и выше), стремясь к максимальной совместимости SQL-кода.
Минимизация избыточности
Основная цель при создании эффективных запросов – минимизация избыточности. Функции PostgreSQL, такие как
LIKE,
SIMILAR TO,
ANY и
ALL, предлагают множество вариантов для структуризации и упрощения поискa по шаблонам.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Документация: 16: 9.7. Поиск шаблонов — Полное руководство, посвященное
LIKEи другим методам поиска шаблонов в PostgreSQL.
- String Functions в PostgreSQL — Детальное руководство по функциям строк и шаблонам в PostgreSQL.
- Применение LIKE, IN, ANY и ALL в PostgreSQL — Широко охватывающее руководство по различным способам сопоставления шаблонов в PostgreSQL.
- Оптимизация выражений SQL LIKE — Статья с рекомендациями по оптимизации запросов LIKE в среде PostgreSQL.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик