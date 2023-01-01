Использование SQL LIKE с множественными значениями в PostgreSQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если в PostgreSQL требуется выделить данные по нескольким шаблонам, используя LIKE , можно применить оператор OR :

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE col LIKE '%val1%' OR col LIKE '%val2%';

Элегантнее и продуктивнее использовать конструкцию ANY :

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE col LIKE ANY (ARRAY['%val1%', '%val2%']);

Оба примера отображают строки, где значение в столбце col соответствует одному из предложенных шаблонов.

Играем с SIMILAR TO

При работе со сложными паттернами и общими префиксами воспользуйтесь SIMILAR TO для упрощения запроса:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE col SIMILAR TO '(val1|val2|val3)%'; -- Отдайтесь на волю своему воображению! 😉

Регулярные выражения для сложных шаблонов

В PostgreSQL для поиска по сложным шаблонам можно использовать операторы ~ и ~* с регулярными выражениями:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE col ~ '^(val1|val2|val3)'; -- Выступите в роли мастера регулярок! 💪

Если нужен поиск, игнорирующий регистр, следует использовать оператор ~* :

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE col ~* '^(val1|val2|val3)'; -- Смысл более важен, чем форма!

Регулярные выражения помогают упростить запросы, привнеся в них лаконичность и результативность.

Акробатика с массивами и ANY

Ключевое слово ANY в связке с массивами предлагает прекрасные возможности для сопоставления:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table WHERE col LIKE ANY (ARRAY['val1%', 'val2%', 'val3%']); -- Разнообразие – это замечательно! 😄

Таким образом, сравнивая col со списком значений массива, можно прийти к тому же результату, что и при использовании нескольких OR , но код получится более кратким и наглядным.

Визуализация

Представьте, что вы заказываете пиццу с разными начинками. SQL условия LIKE можно сравнить с вариантами этих начинок:

SQL Скопировать код SELECT * FROM pizzas WHERE topping LIKE '%mushrooms%' OR topping LIKE '%peppers%' OR topping LIKE '%onions%'; -- Сделаем пиццу ещё вкуснее 🍕

Markdown Скопировать код Ваши выбранные начинки для пиццы 🍕: [🍄, 🌶️, 🧅]

Каждый LIKE – это добавление нового ингредиента, так что экспериментируйте, создавая оригинальный вкус вашей пиццы! 🍕✨

Создание набора шаблонов с помощью VALUES

Чтобы улучшить отбор по шаблону, можно применить VALUES , что находит своё применение при создании наборов значений для дальнейших соединений или сравнений:

SQL Скопировать код SELECT * FROM table JOIN (VALUES ('val1'), ('val2'), ('val3')) AS pattern(value) ON col LIKE pattern.value; -- Займитесь радостью общения через VALUES! 🎉

Такой метод позволяет предварительно определить шаблоны и упрощает чтение кода при обработке большого количества потенциальных совпадений.

Используйте универсальность SQL

SIMILAR TO дает универсальное решение, которое можно адаптировать к различным SQL-системам. Необходимо формулировать запрос, учитывая специфику используемой версии СУБД (например, PostgreSQL 9.1 и выше), стремясь к максимальной совместимости SQL-кода.

Минимизация избыточности

Основная цель при создании эффективных запросов – минимизация избыточности. Функции PostgreSQL, такие как LIKE , SIMILAR TO , ANY и ALL , предлагают множество вариантов для структуризации и упрощения поискa по шаблонам.

Полезные материалы