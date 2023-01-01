SQL
Использование SQL LIKE с множественными значениями в PostgreSQL
Использование SQL LIKE с множественными значениями в PostgreSQL

#Основы SQL  #PostgreSQL  #WHERE и фильтрация  
Быстрый ответ

Если в PostgreSQL требуется выделить данные по нескольким шаблонам, используя LIKE, можно применить оператор OR:

SELECT * FROM table WHERE col LIKE '%val1%' OR col LIKE '%val2%';

Элегантнее и продуктивнее использовать конструкцию ANY:

SELECT * FROM table WHERE col LIKE ANY (ARRAY['%val1%', '%val2%']);

Оба примера отображают строки, где значение в столбце col соответствует одному из предложенных шаблонов.

Играем с SIMILAR TO

При работе со сложными паттернами и общими префиксами воспользуйтесь SIMILAR TO для упрощения запроса:

SELECT * FROM table WHERE col SIMILAR TO '(val1|val2|val3)%'; -- Отдайтесь на волю своему воображению! 😉

Регулярные выражения для сложных шаблонов

В PostgreSQL для поиска по сложным шаблонам можно использовать операторы ~ и ~* с регулярными выражениями:

SELECT * FROM table WHERE col ~ '^(val1|val2|val3)'; -- Выступите в роли мастера регулярок! 💪

Если нужен поиск, игнорирующий регистр, следует использовать оператор ~*:

SELECT * FROM table WHERE col ~* '^(val1|val2|val3)'; -- Смысл более важен, чем форма!

Регулярные выражения помогают упростить запросы, привнеся в них лаконичность и результативность.

Акробатика с массивами и ANY

Ключевое слово ANY в связке с массивами предлагает прекрасные возможности для сопоставления:

SELECT * FROM table WHERE col LIKE ANY (ARRAY['val1%', 'val2%', 'val3%']); -- Разнообразие – это замечательно! 😄

Таким образом, сравнивая col со списком значений массива, можно прийти к тому же результату, что и при использовании нескольких OR, но код получится более кратким и наглядным.

Визуализация

Представьте, что вы заказываете пиццу с разными начинками. SQL условия LIKE можно сравнить с вариантами этих начинок:

SELECT * FROM pizzas WHERE topping LIKE '%mushrooms%' OR topping LIKE '%peppers%' OR topping LIKE '%onions%'; -- Сделаем пиццу ещё вкуснее 🍕
Ваши выбранные начинки для пиццы 🍕: [🍄, 🌶️, 🧅]

Каждый LIKE – это добавление нового ингредиента, так что экспериментируйте, создавая оригинальный вкус вашей пиццы! 🍕✨

Создание набора шаблонов с помощью VALUES

Чтобы улучшить отбор по шаблону, можно применить VALUES, что находит своё применение при создании наборов значений для дальнейших соединений или сравнений:

SELECT * FROM table
JOIN (VALUES ('val1'), ('val2'), ('val3')) AS pattern(value) ON col LIKE pattern.value; -- Займитесь радостью общения через VALUES! 🎉

Такой метод позволяет предварительно определить шаблоны и упрощает чтение кода при обработке большого количества потенциальных совпадений.

Используйте универсальность SQL

SIMILAR TO дает универсальное решение, которое можно адаптировать к различным SQL-системам. Необходимо формулировать запрос, учитывая специфику используемой версии СУБД (например, PostgreSQL 9.1 и выше), стремясь к максимальной совместимости SQL-кода.

Минимизация избыточности

Основная цель при создании эффективных запросов – минимизация избыточности. Функции PostgreSQL, такие как LIKE, SIMILAR TO, ANY и ALL, предлагают множество вариантов для структуризации и упрощения поискa по шаблонам.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: 16: 9.7. Поиск шаблонов — Полное руководство, посвященное LIKE и другим методам поиска шаблонов в PostgreSQL.
  2. String Functions в PostgreSQL — Детальное руководство по функциям строк и шаблонам в PostgreSQL.
  3. Применение LIKE, IN, ANY и ALL в PostgreSQL — Широко охватывающее руководство по различным способам сопоставления шаблонов в PostgreSQL.
  4. Оптимизация выражений SQL LIKE — Статья с рекомендациями по оптимизации запросов LIKE в среде PostgreSQL.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

