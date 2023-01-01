Использование SQL функции как параметра по умолчанию
Быстрый ответ
В SQL Server разрешено использовать функцию в качестве значения по умолчанию для поля таблицы. Пример:
CREATE FUNCTION GetDefaultDate()
RETURNS datetime AS
BEGIN
RETURN GETDATE();
END;
CREATE TABLE Orders (
OrderID int PRIMARY KEY,
OrderDate datetime NOT NULL DEFAULT dbo.GetDefaultDate()
);
В этом случае для
OrderDate автоматически устанавливается значение, что возвращает функция
GetDefaultDate(), при добавлении новой записи в
Orders, если не указано значение
OrderDate.
Но для хранимых процедур существуют особые требования: SQL Server требует использования констант в качестве значений параметров по умолчанию, и не разрешает использовать функции.
Рассмотрим возможные решения для хранимых процедур.
Освоение значений по умолчанию в хранимых процедурах
Использование констант
В хранимых процедурах при применении значений по умолчанию, основным условием является использование констант. Это исключает возможность прямого присвоения функций, как показано ниже:
CREATE PROCEDURE MyProcedure
@MyDate datetime = NULL
AS
BEGIN
SET @MyDate = COALESCE(@MyDate, GETDATE());
-- Остальной код
END
Обработка null-параметров
С помощью оператора
IF можно динамически присвоить значение параметру, если он null:
IF @MyDate IS NULL
SET @MyDate = GETDATE();
Коротко и ясно
Для любителей лаконичности подойдет функция
ISNULL, которая обеспечивает тот же результат в одной строке:
SET @MyDate = ISNULL(@MyDate, GETDATE());
Стабильность для надежности
Для создания надежных проектов критически важно обеспечить повторяемость результатов. Функции могут возвращать различные значения в разное время, их использование в качестве значений по умолчанию может привести к несогласованности результатов. Поэтому применение констант гарантирует предсказуемый результат при каждом запуске.
Визуализация
Представим настройку параметра значения по умолчанию как процесс зарядки мышеловки:
|Состояние
|Визуализация
|Без приманки
|🪤
|С сыром (🧀)
|🪤➕🧀
|Мышеловка заряжена!
|🐭➡️🪤(🧀)
Функция в качестве умолчания означает постоянно свежую приманку для мышей.
Визуализация SQL-таблицы: 🗄️ [Колонка А, Колонка B со значением по умолчанию 🪤(🧀)]
Функция в качестве значения по умолчанию гарантирует, что каждый новый 🐭 найдет свежий сыр 🧀.
Практические примеры использования в реальной жизни
Пример использования: Регистрация пользователя со временной меткой
В таблице
Users можно зафиксировать момент создания учетной записи пользователя:
CREATE TABLE Users (
UserID int PRIMARY KEY,
Username varchar(255) NOT NULL,
CreatedAt datetime NOT NULL DEFAULT GETDATE()
);
Если добавить нового пользователя без указания значения
CreatedAt, оно будет установлено автоматически на момент добавления.
Пример использования: Динамическое формирование цен
В компании могут захотеть, чтобы цена товара в таблице
OrderDetails по умолчанию соответствовала актуальной стоимости из таблицы
Prices. Это можно реализовать через хранимую процедуру:
CREATE PROCEDURE AddOrderDetail
@OrderID int,
@ProductID int,
@UnitPrice money = NULL
AS
BEGIN
SET @UnitPrice = ISNULL(@UnitPrice, (SELECT Price FROM Prices WHERE ProductID = @ProductID));
-- Остальной процесс добавления деталей заказа
END
Если вызвать эту процедуру без указания значения
UnitPrice, будет применена актуальная цена товара.
Сохранение целостности с применением значений по умолчанию
Имеет важное значение гарантировать, чтобы значения по умолчанию не приводили к нарушению ограничений целостности данных. Если существует риск, что функция вернет недопустимые значения или нарушит ограничения на внешний ключ, в SQL-процедуры следует включить соответствующие проверки.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Documentation: 16: CREATE FUNCTION — Руководство по созданию функций и установке значений по умолчанию в PostgreSQL.
- postgresql – How do I insert a row which contains a foreign key? – Database Administrators Stack Exchange — Исследование применения функциональных значений по умолчанию с ограничениями на внешние ключи в SQL.
- SQL Server default values for function parameters – SQL Authority — Обзор выражений и функций по умолчанию в SQL Server.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы