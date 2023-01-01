Использование SQL функции как параметра по умолчанию

Быстрый ответ

В SQL Server разрешено использовать функцию в качестве значения по умолчанию для поля таблицы. Пример:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION GetDefaultDate() RETURNS datetime AS BEGIN RETURN GETDATE(); END; CREATE TABLE Orders ( OrderID int PRIMARY KEY, OrderDate datetime NOT NULL DEFAULT dbo.GetDefaultDate() );

В этом случае для OrderDate автоматически устанавливается значение, что возвращает функция GetDefaultDate() , при добавлении новой записи в Orders , если не указано значение OrderDate .

Но для хранимых процедур существуют особые требования: SQL Server требует использования констант в качестве значений параметров по умолчанию, и не разрешает использовать функции.

Рассмотрим возможные решения для хранимых процедур.

Освоение значений по умолчанию в хранимых процедурах

Использование констант

В хранимых процедурах при применении значений по умолчанию, основным условием является использование констант. Это исключает возможность прямого присвоения функций, как показано ниже:

SQL Скопировать код CREATE PROCEDURE MyProcedure @MyDate datetime = NULL AS BEGIN SET @MyDate = COALESCE(@MyDate, GETDATE()); -- Остальной код END

Обработка null-параметров

С помощью оператора IF можно динамически присвоить значение параметру, если он null:

SQL Скопировать код IF @MyDate IS NULL SET @MyDate = GETDATE();

Коротко и ясно

Для любителей лаконичности подойдет функция ISNULL , которая обеспечивает тот же результат в одной строке:

SQL Скопировать код SET @MyDate = ISNULL(@MyDate, GETDATE());

Стабильность для надежности

Для создания надежных проектов критически важно обеспечить повторяемость результатов. Функции могут возвращать различные значения в разное время, их использование в качестве значений по умолчанию может привести к несогласованности результатов. Поэтому применение констант гарантирует предсказуемый результат при каждом запуске.

Практические примеры использования в реальной жизни

Пример использования: Регистрация пользователя со временной меткой

В таблице Users можно зафиксировать момент создания учетной записи пользователя:

SQL Скопировать код CREATE TABLE Users ( UserID int PRIMARY KEY, Username varchar(255) NOT NULL, CreatedAt datetime NOT NULL DEFAULT GETDATE() );

Если добавить нового пользователя без указания значения CreatedAt , оно будет установлено автоматически на момент добавления.

Пример использования: Динамическое формирование цен

В компании могут захотеть, чтобы цена товара в таблице OrderDetails по умолчанию соответствовала актуальной стоимости из таблицы Prices . Это можно реализовать через хранимую процедуру:

SQL Скопировать код CREATE PROCEDURE AddOrderDetail @OrderID int, @ProductID int, @UnitPrice money = NULL AS BEGIN SET @UnitPrice = ISNULL(@UnitPrice, (SELECT Price FROM Prices WHERE ProductID = @ProductID)); -- Остальной процесс добавления деталей заказа END

Если вызвать эту процедуру без указания значения UnitPrice , будет применена актуальная цена товара.

Сохранение целостности с применением значений по умолчанию

Имеет важное значение гарантировать, чтобы значения по умолчанию не приводили к нарушению ограничений целостности данных. Если существует риск, что функция вернет недопустимые значения или нарушит ограничения на внешний ключ, в SQL-процедуры следует включить соответствующие проверки.

Полезные материалы