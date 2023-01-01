Использование SQL функции как параметра по умолчанию

#Разное  
Быстрый ответ

В SQL Server разрешено использовать функцию в качестве значения по умолчанию для поля таблицы. Пример:

SQL
Скопировать код
CREATE FUNCTION GetDefaultDate()
RETURNS datetime AS
BEGIN
    RETURN GETDATE();
END;

CREATE TABLE Orders (
    OrderID int PRIMARY KEY,
    OrderDate datetime NOT NULL DEFAULT dbo.GetDefaultDate()
);

В этом случае для OrderDate автоматически устанавливается значение, что возвращает функция GetDefaultDate(), при добавлении новой записи в Orders, если не указано значение OrderDate.

Но для хранимых процедур существуют особые требования: SQL Server требует использования констант в качестве значений параметров по умолчанию, и не разрешает использовать функции.

Рассмотрим возможные решения для хранимых процедур.

Освоение значений по умолчанию в хранимых процедурах

Использование констант

В хранимых процедурах при применении значений по умолчанию, основным условием является использование констант. Это исключает возможность прямого присвоения функций, как показано ниже:

SQL
Скопировать код
CREATE PROCEDURE MyProcedure
@MyDate datetime = NULL
AS
BEGIN
    SET @MyDate = COALESCE(@MyDate, GETDATE());
    -- Остальной код
END

Обработка null-параметров

С помощью оператора IF можно динамически присвоить значение параметру, если он null:

SQL
Скопировать код
IF @MyDate IS NULL
    SET @MyDate = GETDATE();

Коротко и ясно

Для любителей лаконичности подойдет функция ISNULL, которая обеспечивает тот же результат в одной строке:

SQL
Скопировать код
SET @MyDate = ISNULL(@MyDate, GETDATE());

Стабильность для надежности

Для создания надежных проектов критически важно обеспечить повторяемость результатов. Функции могут возвращать различные значения в разное время, их использование в качестве значений по умолчанию может привести к несогласованности результатов. Поэтому применение констант гарантирует предсказуемый результат при каждом запуске.

Визуализация

Представим настройку параметра значения по умолчанию как процесс зарядки мышеловки:

Состояние Визуализация
Без приманки 🪤
С сыром (🧀) 🪤➕🧀
Мышеловка заряжена! 🐭➡️🪤(🧀)

Функция в качестве умолчания означает постоянно свежую приманку для мышей.

Визуализация SQL-таблицы: 🗄️ [Колонка А, Колонка B со значением по умолчанию 🪤(🧀)]

Функция в качестве значения по умолчанию гарантирует, что каждый новый 🐭 найдет свежий сыр 🧀.

Практические примеры использования в реальной жизни

Пример использования: Регистрация пользователя со временной меткой

В таблице Users можно зафиксировать момент создания учетной записи пользователя:

SQL
Скопировать код
CREATE TABLE Users (
    UserID int PRIMARY KEY,
    Username varchar(255) NOT NULL,
    CreatedAt datetime NOT NULL DEFAULT GETDATE()
);

Если добавить нового пользователя без указания значения CreatedAt, оно будет установлено автоматически на момент добавления.

Пример использования: Динамическое формирование цен

В компании могут захотеть, чтобы цена товара в таблице OrderDetails по умолчанию соответствовала актуальной стоимости из таблицы Prices. Это можно реализовать через хранимую процедуру:

SQL
Скопировать код
CREATE PROCEDURE AddOrderDetail
@OrderID int,
@ProductID int,
@UnitPrice money = NULL
AS
BEGIN
    SET @UnitPrice = ISNULL(@UnitPrice, (SELECT Price FROM Prices WHERE ProductID = @ProductID));
    -- Остальной процесс добавления деталей заказа
END

Если вызвать эту процедуру без указания значения UnitPrice, будет применена актуальная цена товара.

Сохранение целостности с применением значений по умолчанию

Имеет важное значение гарантировать, чтобы значения по умолчанию не приводили к нарушению ограничений целостности данных. Если существует риск, что функция вернет недопустимые значения или нарушит ограничения на внешний ключ, в SQL-процедуры следует включить соответствующие проверки.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Documentation: 16: CREATE FUNCTION — Руководство по созданию функций и установке значений по умолчанию в PostgreSQL.
  2. html – show webpage in iframe when we click a link – Stack Overflow — Обсуждение влияния динамических значений по умолчанию на столбцы в SQL Server.
  3. postgresql – How do I insert a row which contains a foreign key? – Database Administrators Stack Exchange — Исследование применения функциональных значений по умолчанию с ограничениями на внешние ключи в SQL.
  4. SQL Server default values for function parameters – SQL Authority — Обзор выражений и функций по умолчанию в SQL Server.
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

Свежие материалы
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024
Установка Swift на macOS: Пошаговое руководство
6 сентября 2024
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024

Загрузка...