Использование SQL COUNT в CASE: подсчёт строк по условию

Быстрый ответ

Чтобы создать свой счетчик, используйте SQL COUNT вместе с оператором CASE:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(CASE WHEN ваш_критерий THEN 1 END) AS ПользовательскийСчет FROM ваша_таблица;

Например, подсчитайте количество исполненных заказов у следующим запросом:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(CASE WHEN статус_заказа = 'Исполнен' THEN 1 END) AS КоличествоИсполненных FROM заказы;

Мониторинг с условием агрегатов

Агрегатные функции, такие как COUNT , при использовании вместе с CASE позволяют глубже исследовать данные, основываясь на критериях.

Учёт всех ситуаций

Добавьте в CASE условие ELSE для учёта всех возможных вариантов:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(CASE WHEN статус_заказа = 'Исполнен' THEN 1 ELSE 0 -- Учёт заказов, не соответствующих критерию END) AS КоличествоУчтенныхЗаказов FROM заказы;

С помощью ELSE 0 вы исключите из подсчета строки с NULL и другие неподходящие значения.

Избегайте вложенных запросов

Не желательно размещать COUNT(CASE WHEN...) внутри другого запроса. Это повысит читабельность кода, упростит отладку и улучшит производительность.

Ясность при использовании псевдонимов колонок

Выбирайте имена для псевдонимов колонок таким образом, чтобы их легко было идентифицировать:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(CASE WHEN тип_клиента = 'Новый' THEN 1 END) AS Новички, COUNT(CASE WHEN тип_клиента = 'Постоянный' THEN 1 END) AS ПостоянныеКлиенты FROM клиенты;

Визуализация

Представим корзину фруктов, в которой количество каждого вида фрукта регулируется определёнными правилами:

Markdown Скопировать код В нашей фруктовой корзине есть: - 🍎 Яблоки - 🍌 Бананы - 🍊 Апельсины

SQL Скопировать код SELECT COUNT(CASE WHEN тип_фрукта = 'Яблоки' THEN 1 END) AS КоличествоЯблок, COUNT(CASE WHEN тип_фрукта = 'Бананы' THEN 1 END) AS КоличествоБананов, COUNT(CASE WHEN тип_фрукта = 'Апельсины' THEN 1 END) AS КоличествоАпельсинов FROM корзина_с_фруктами;

Такой подход в запросах позволяет точно учесть содержимое нашей виртуальной корзины с фруктами. 🍊🍌🍎

Исследование функции COUNT

Понимание функций SQL на глубоком уровне добавляет мощности ваших запросов. Рассмотрим некоторые особенности использования COUNT .

Подсчёт уникальных значений

Для подсчёта уникальных значений используйте DISTINCT :

SQL Скопировать код SELECT COUNT(DISTINCT идентификатор_клиента) AS КоличествоУникальныхКлиентов FROM заказы;

Вы обеспечите учет каждого клиента только один раз, что предотвратит искажение данных из-за повторений.

Обработка 'ALL'

При использовании COUNT по умолчанию применяется ALL , подсчитывающий все записи, включая дубликаты. Это важно учитывать, чтобы избежать неожиданно большого числа в результате.

Использование SUM для сложных условий

Иногда, для решения более сложных задач, предпочтительнее использовать SUM , а не COUNT :

SQL Скопировать код SELECT SUM(CASE WHEN год = 2021 THEN сумма ELSE 0 END) AS ОбщийОбъемПродаж2021 FROM продажи;

Таким образом, вы сможете не просто подсчитать количество заказов, но и вычислить их общую стоимость за определенный год. Это лишь один из инструментов в вашем приданом SQL-мастера! 🧙‍♂️🪄

