Использование списка значений в SQL Server: переменная myList#SQL для аналитиков #Основы SQL #Синтаксис запросов
Быстрый ответ
Если ваша работа связана с обработкой небольших списков, то оптимально использовать табличные переменные:
DECLARE @List TABLE (Value INT);
INSERT INTO @List VALUES (1), (2), (3);
Но если необходима манипуляция объемными наборами данных, то лучше применять временные таблицы:
CREATE TABLE #TempList (Value INT);
INSERT INTO #TempList VALUES (1), (2), (3);
При выборе между табличными переменными и временными таблицами ключевым фактором является размер списка для обработки.
Углубленное обсуждение: эффективная обработка списков в SQL Server
Секретный ингредиент: использование пользовательских табличных типов
Пользовательские табличные типы нацелены на унификацию структуры данных и повышение эффективности запросов:
CREATE TYPE dbo.ListType AS TABLE(Value INT);
Этот инструмент, подобно любимому кофе, станет наиболее подходящим решением во многих процедурах и обеспечит высокую производительность.
Приступаем к делу: параметры табличного типа
Параметры табличного типа облегчают передачу массивов данных в процедуры:
CREATE PROCEDURE UseList
@ListAsParameter dbo.ListType READONLY
AS
BEGIN
SELECT * FROM SomeTable WHERE ColumnName IN (SELECT Value FROM @ListAsParameter);
END;
Их использование позволяет уменьшить сложность операций и повысить производительность за счет сокращения объема передаваемых данных.
Красота приспособления: динамический SQL
Для гибкости и включения переменных списков в запросы вполне подходит динамический SQL:
DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX), @Params NVARCHAR(MAX);
SET @SQL = N'SELECT * FROM SomeTable WHERE ColumnName IN (' + @Params + N')';
EXEC sp_executesql @SQL;
Применяя сконкатенированную строку значений списка вместо
@Params, вы можете сделать ваш запрос универсальным.
Визуализация
При работе со списками в SQL Server важно уметь правильно их организовать, подобно укладке вещей в чемодан:
DECLARE @Suitcase TABLE(Item VARCHAR(MAX));
INSERT INTO @Suitcase VALUES ('👕'), ('👖'), ('👟');
Это как подготовка вещей к отпуску:
DECLARE @ItemList TABLE(Item VARCHAR(MAX));
INSERT INTO @ItemList VALUES ('Shirt'), ('Pants'), ('Shoes');
Таким образом,
@ItemList выступает в роли укомплектованного чемодана.
Эффективные приемы работы со списками
Искусство нарезки: разделение строк с разделителями
Функция STRING_SPLIT упрощает обработку длинных списков значений:
CREATE FUNCTION dbo.SplitList(@List nvarchar(MAX))
RETURNS @ReturnTable TABLE(Value nvarchar(50))
AS
BEGIN
INSERT INTO @ReturnTable
SELECT Value FROM STRING_SPLIT(@List, ',');
RETURN;
END;
Она разделяет значения для дальнейшей обработки в запросах.
Бытров и эффективно: Использование LIKE с подстановочными знаками
Метод
LIKE предоставляет возможность поиска по шаблону:
DECLARE @Pattern VARCHAR(100) = '%val%';
SELECT * FROM SomeTable WHERE ColumnName LIKE @Pattern;
При работе с неоднозначными списками функция LIKE обеспечивает быструю фильтрацию соответствий.
Гладкий переход: CAST
Функция
CAST также позволяет интегрировать списки в запросы с помощью SELECT:
SELECT * FROM SomeTable
WHERE ColumnID IN (CAST('1,2,3' AS dbo.ListType));
Она преобразует строку в таблицу значений, что упрощает их использование в операторе IN.
Полезные материалы
- Использование параметров таблиц в хранимых процедурах — подробное руководство о параметрах табличного типа.
- Основы индексированных представлений в SQL Server — статья о том, как улучшить проведение запросов с помощью индексированных представлений.
- Выполнение динамических SQL-команд — руководство по применению динамического SQL для более гибких процедур.
- Устаревшие команды SQL Server — обзор устаревших SQL-практик и актуальные рекомендации по их замене.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик