Использование списка значений в SQL Server: переменная myList

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если ваша работа связана с обработкой небольших списков, то оптимально использовать табличные переменные:

SQL Скопировать код DECLARE @List TABLE (Value INT); INSERT INTO @List VALUES (1), (2), (3);

Но если необходима манипуляция объемными наборами данных, то лучше применять временные таблицы:

SQL Скопировать код CREATE TABLE #TempList (Value INT); INSERT INTO #TempList VALUES (1), (2), (3);

При выборе между табличными переменными и временными таблицами ключевым фактором является размер списка для обработки.

Углубленное обсуждение: эффективная обработка списков в SQL Server

Секретный ингредиент: использование пользовательских табличных типов

Пользовательские табличные типы нацелены на унификацию структуры данных и повышение эффективности запросов:

SQL Скопировать код CREATE TYPE dbo.ListType AS TABLE(Value INT);

Этот инструмент, подобно любимому кофе, станет наиболее подходящим решением во многих процедурах и обеспечит высокую производительность.

Приступаем к делу: параметры табличного типа

Параметры табличного типа облегчают передачу массивов данных в процедуры:

SQL Скопировать код CREATE PROCEDURE UseList @ListAsParameter dbo.ListType READONLY AS BEGIN SELECT * FROM SomeTable WHERE ColumnName IN (SELECT Value FROM @ListAsParameter); END;

Их использование позволяет уменьшить сложность операций и повысить производительность за счет сокращения объема передаваемых данных.

Красота приспособления: динамический SQL

Для гибкости и включения переменных списков в запросы вполне подходит динамический SQL:

SQL Скопировать код DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX), @Params NVARCHAR(MAX); SET @SQL = N'SELECT * FROM SomeTable WHERE ColumnName IN (' + @Params + N')'; EXEC sp_executesql @SQL;

Применяя сконкатенированную строку значений списка вместо @Params , вы можете сделать ваш запрос универсальным.

Визуализация

При работе со списками в SQL Server важно уметь правильно их организовать, подобно укладке вещей в чемодан:

SQL Скопировать код DECLARE @Suitcase TABLE(Item VARCHAR(MAX)); INSERT INTO @Suitcase VALUES ('👕'), ('👖'), ('👟');

Это как подготовка вещей к отпуску:

SQL Скопировать код DECLARE @ItemList TABLE(Item VARCHAR(MAX)); INSERT INTO @ItemList VALUES ('Shirt'), ('Pants'), ('Shoes');

Таким образом, @ItemList выступает в роли укомплектованного чемодана.

Эффективные приемы работы со списками

Искусство нарезки: разделение строк с разделителями

Функция STRING_SPLIT упрощает обработку длинных списков значений:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION dbo.SplitList(@List nvarchar(MAX)) RETURNS @ReturnTable TABLE(Value nvarchar(50)) AS BEGIN INSERT INTO @ReturnTable SELECT Value FROM STRING_SPLIT(@List, ','); RETURN; END;

Она разделяет значения для дальнейшей обработки в запросах.

Бытров и эффективно: Использование LIKE с подстановочными знаками

Метод LIKE предоставляет возможность поиска по шаблону:

SQL Скопировать код DECLARE @Pattern VARCHAR(100) = '%val%'; SELECT * FROM SomeTable WHERE ColumnName LIKE @Pattern;

При работе с неоднозначными списками функция LIKE обеспечивает быструю фильтрацию соответствий.

Гладкий переход: CAST

Функция CAST также позволяет интегрировать списки в запросы с помощью SELECT:

SQL Скопировать код SELECT * FROM SomeTable WHERE ColumnID IN (CAST('1,2,3' AS dbo.ListType));

Она преобразует строку в таблицу значений, что упрощает их использование в операторе IN.

