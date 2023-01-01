Использование SERIAL в PostgreSQL: автоинкремент id при вставке

Быстрый ответ

Для добавления записи в таблицу с колонкой SERIAL нет необходимости включать эту колонку в команду INSERT. PostgreSQL автоматически присвоит значение SERIAL:

SQL Скопировать код -- Создание ID – это задача PostgreSQL 😄 INSERT INTO users (username, email) VALUES ('user123', 'user123@email.com');

PostgreSQL обеспечивает автоматическое увеличение идентификаторов для каждой новой записи через механизм SERIAL.

SERIAL: принцип работы и лучшие практики

Колонка SERIAL использует внутреннюю последовательность, управляемую СУБД. Не рекомендуется задавать свои значения, чтобы избежать ошибок duplicate key value violates unique constraint . Комбинация SERIAL с PRIMARY KEY предоставляет каждой записи уникальный автоинкрементируемый идентификатор.

Если вам всё-таки необходимо указать колонку SERIAL в команде INSERT, используйте DEFAULT:

SQL Скопировать код -- Можете попробовать, но помните, здесь всё под контролем 🎲 INSERT INTO users (id, username, email) VALUES (DEFAULT, 'user123', 'user123@email.com');

В таком случае, PostgreSQL будет использовать следующее значение последовательности вместо DEFAULT для ID.

Массовые добавления: как улучшить производительность

Массовые операции добавления требуют особого подхода. Функции, работающие со столбцами SERIAL, могут быть помечены как VOLATILE, что принципиально важно для оптимизации при планировании запросов. Важно проверять характеристики функций и их соотношение с поставленными задачами.

Как избежать распространённых ошибок

Уделите внимание следующим моментам:

Ручное присвоение ID : Не пытайтесь задавать свои значения для ID – SERIAL работает автоматически!

: Не пытайтесь задавать свои значения для ID – SERIAL работает автоматически! Объёмные добавления : SERIAL может стать узким местом при работе с большим объёмом данных, следите за этим.

: SERIAL может стать узким местом при работе с большим объёмом данных, следите за этим. Неправильная настройка последовательностей: Убедитесь, что последовательности для столбцов SERIAL настроены правильно.

Визуализация

Представьте столбец SERIAL как автомат с номерками на прилавке с продукциями:

Markdown Скопировать код Покупатель 👉 Автомат с номерками (SERIAL)

Вы готовы, и нажимаете кнопку:

SQL Скопировать код -- Я возьму... этот... сэндвич... INSERT INTO orders(item) VALUES ('BLT');

Автомат (столбец SERIAL) выдаст вам Номер Заказа (ID):

Markdown Скопировать код 🥪 Таблица: Orders | ID (SERIAL) | Item | | ----------- | ------- | | 1 | Салями | | 2 | Индейка | | 3 | 🆕 BLT |

Вам не требуется выполнять какие-то дополнительные действия. SERIAL обеспечит получение следующего номера!

Сложные случаи: множественные SERIAL и сложные таблицы

При наличии нескольких столбцов SERIAL или при работе с таблицами, включающими внешние ключи, каждый столбец SERIAL будет использовать отдельную последовательность. Правильный порядок и момент добавления записей обеспечивают целостность данных.

Работа с значениями NULL и DEFAULT

Колонки, допускающие NULL и с явно заданным значением DEFAULT, при добавлении NULL игнорируют значения по умолчанию. Чтобы вставить значение DEFAULT, используйте соответствующее ключевое слово:

SQL Скопировать код -- NULL? Мне оно не нужно! INSERT INTO gadgets (id, type, description) VALUES (DEFAULT, 'Потрясающая штуковина', DEFAULT);

Параллельные добавления: на старт, внимание...

В PostgreSQL SERIAL обеспечивает стабильность последовательностей в многопользовательских средах. Можете смело наращивать темп, опасения о конфликтах излишни.

Полезные материалы