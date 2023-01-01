Использование SELECT в INSERT в SQL: выбор и изменение данных

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

INSERT INTO ... SELECT — это мощный метод, позволяющий перемещать данные из одной таблицы в другую. Основное требование — совпадение структуры и типов данных столбцов. Сintаксис выглядит следующим образом:

SQL Скопировать код INSERT INTO destination_table (col1, col2) SELECT col1, col2 FROM source_table WHERE your_condition;

Данная команда копирует данные из source_table в destination_table , применяя условие your_condition . Главное правило заключается в том, что количество и типы столбцов обеих таблиц должны совпадать.

Преобразование данных

Использование INSERT INTO...SELECT подразумевает возможность трансформации данных "на лету", используя для этого SQL-функции и условные операторы, например, оператор CASE:

SQL Скопировать код INSERT INTO destination_table (col1, transformed_col2) SELECT col1, CASE WHEN col2 > 10 THEN 'High' ELSE 'Low' END FROM source_table;

Если вам удаётся преобразовывать данные в процессе выполнения запроса, это уже считается профессионализмом!

Исправление несоответствий в схеме данных

С помощью команды INSERT INTO...SELECT можно исправить различия в схемах двух таблиц. Для этого используйте статические значения для тех столбцов, которые требуются в целевой таблице, но отсутствуют в исходной.

SQL Скопировать код INSERT INTO destination_table (col1, col2, static_col) SELECT a.col1, b.col2, 'Static' FROM table1 a JOIN table2 b ON a.id = b.id;

Статические значения спасут ситуацию, когда исходная таблица не обладает всеми необходимыми данными.

Надежность ваших данных

Перед выполнением крупных операций INSERT INTO...SELECT стоит создать резервную копию данных.

SQL Скопировать код -- Создание резервной копии: двойник к вашим услугам! SELECT * INTO backup_table FROM destination_table;

На всякий случай всегда сделайте резервную копию.

Визуализация

Представьте команду INSERT с использованием SELECT как автобус ( 🚌 ), который соединяет две точки: Музыкальный концерт ( 🎵 ) и Звукозаписывающую студию ( 🎧 ). Рассмотрим, как работает перенос данных при помощи нашего SQL Express:

Markdown Скопировать код 🎵 Концерт 🚌 🎧 Студия (SELECT) (INSERT)

SELECT выступает в роли организатора, подбирающего треки после концерта:

SQL Скопировать код INSERT INTO 🎧 Студия (треки) SELECT треки FROM 🎵 Концерт WHERE жанр = 'Рок';

Автобусное путешествие 🚌 до студии обычно проходит гладко:

Markdown Скопировать код До: 🎵 Концерт = [🎸 Stairway to Heaven, 🥁 Whole Lotta Love] После: 🎧 Студия = [📀 Stairway to Heaven, 📀 Whole Lotta Love]

Теперь понравившиеся треки с концерта доступны в студии. Благодаря SQL Express перемещение данных проходит в один прием!

Проблема несоответствия типов столбцов

Несоответствие типов данных исходной и целевой таблиц может стать проблемой. Для перевода данных в нужный формат используйте функции CAST() или CONVERT() в составе SELECT :

SQL Скопировать код INSERT INTO destination_table (int_col, date_col) SELECT CAST(char_col AS INT), CONVERT(date, char_date, 101) FROM source_table;

Вставка статических значений

С помощью команды INSERT INTO...SELECT можно без труда добавить статические значения вместе с выбранными данными:

SQL Скопировать код INSERT INTO destination_table (data_col, gid) SELECT data_col, 'MY_GID' FROM source_table;

Помимо необходимого, не помешает добавить немного индивидуальности, например, установив уникальный GID.

Сложные подзапросы

Узнайте об усиленных возможностях подзапросов, используемых в составе SELECT , и решите сложные задачи обработки данных:

SQL Скопировать код INSERT INTO destination_table (price_sum) SELECT (SELECT SUM(price) FROM source_table WHERE product = 'banana') FROM dual;

За такую транзакцию вам полагается "банановый салют"! 🍌

Руководство по использованию

Вставка отдельных столбцов

С помощью INSERT INTO… SELECT можно передать данные только в выбранные столбцы целевой таблицы:

SQL Скопировать код INSERT INTO new_table (col1, col3) SELECT col1, col2 FROM current_table;

В этом случае col3 в new_table будет заполнен данными из col2 current_table . Таким образом, переструктуризация данных произведена успешно.

Фильтр данных

Использование условия WHERE в запросе SELECT помогает выбрать нужные данные, исключая нежелательные значения:

SQL Скопировать код INSERT INTO new_table (col) SELECT col FROM current_table WHERE col != 'Error404';

Ошибку типа "Страница не найдена" мы без проблем исключим из выборки!

Проверка синтаксиса

Тщательный контроль синтаксиса поможет избежать проблем с типами данных и ограничениями таблиц.

