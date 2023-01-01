Использование SELECT INTO с UNION ALL в SQL Server#SQL для аналитиков #SELECT и выборка данных #UNION / UNION ALL
Быстрый ответ
Да, конструкцию SELECT INTO можно применять для сохранения результатов объединения нескольких запросов с помощью UNION [ALL] в новой таблице. Основное условие – это совпадение структуры столбцов во всех запросах. Ниже приведён пример, иллюстрирующий применение этого:
SELECT ColA, ColB INTO NewTable
FROM (
SELECT ColA, ColB FROM Table1
UNION ALL
SELECT ColA, ColB FROM Table2
) AS MergedQuery;
Важно уделить внимание совместимости типов данных в столбцах, чтобы предотвратить возникновение ошибок. Этот код моментально создаст таблицу
NewTable, которая будет содержать объединённые данные из
Table1 и
Table2.
Повышаем уровень мастерства с UNION [ALL] и SELECT INTO
Взаимодействуя с
SELECT INTO и
UNION ALL учтите следующее:
Использование конструкции
TOP(n)допускает ограничивать количество записей из каждой таблицы, что полезно при работе с большим объёмом данных:
-- Выбираем лучших 100 исполнителей из двух таблиц для формирования сверхгруппы SELECT TOP(100) * INTO SuperBand FROM ( SELECT * FROM PopSingers UNION ALL SELECT * FROM RockSingers ) AS DualGenre;
Псевдонимы для подзапросов упрощают чтение сложных запросов и способствуют их пониманию коллегами и вами самим в будущем;
Прежде чем применять запросы
UNION ALLк основным данным, протестируйте их на меньших выборках – это экономит время на отладке;
После использования
SELECT INTOне забывайте создавать индексы в новой таблице для оптимизации запросов;
Помните отличия между
UNIONи
UNION ALL:
UNIONисключает дубликаты, тогда как
UNION ALLвключает все записи.
Обеспечение безошибочности в операциях UNION
Для гарантированного исключения ошибок при использовании
SELECT INTO и
UNION ALL следуйте системе проверок:
Соответствие порядка столбцов и их типов данных
-- Идеальное совпадение столбцов не допускает ошибки
SELECT Col1 INT, Col2 VARCHAR(100) INTO OrderlyTable
FROM (
SELECT Col1, Col2 FROM TableA
UNION ALL
SELECT Col1, Col2 FROM TableB
) AS OrderedUnion;
Проверьте, чтобы в каждом запросе SELECT порядок столбцов и их типы данных были одинаковыми.
Оценка эффективности при выборе методов
UNIONпротив
UNION ALL: если дубли для вас не критичны, используйте
UNION ALL, так как
UNIONиз-за исключения дубликатов может быть более медленным;
- Временные таблицы могут быть полезны при работе с большой выборкой;
INSERT INTOпротив
SELECT INTO: если таблица уже существует, то предпочтительнее использовать
INSERT INTO:
-- Чем больше данных, тем лучше! INSERT INTO ExistingTable (Col1, Col2) SELECT Col1, Col2 FROM OtherTable;
Процесс тестирования – ключ к успешному выполнению
Метод тестирования поэтапно важен. Всегда проверяйте запросы на небольших выборках, так вы быстрее обнаружите и исправите ошибки.
Визуализация
Для лучшего понимания приведём работу SQL команд в форме инструментальных наборов:
Набор A (🔧): [Гаечный ключ, Кусачки, Отвёртка] Набор B (🛠️): [Молоток, Кусачки, Пила]
SELECT INTO – это создание нового набора инструментов (🧰)
UNION – это сбор уникальных инструментов:
🔧🤝🛠️ ➡️ 🧰: [Гаечный ключ, Кусачки, Отвёртка, Молоток, Пила]
# Из каждого набора выбираем только уникальные инструменты для создания нового.
UNION ALL – это собрание всех инструментов:
🔧🫂🛠️ ➡️ 🧰: [Гаечный ключ, Кусачки, Отвёртка, Молоток, Кусачки, Пила]
// Два набора кусачек иногда бывают полезнее одного!
Виктор Ермаков
SQL-разработчик