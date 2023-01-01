Использование SELECT INTO с UNION ALL в SQL Server

#SQL для аналитиков  #SELECT и выборка данных  #UNION / UNION ALL  
Быстрый ответ

Да, конструкцию SELECT INTO можно применять для сохранения результатов объединения нескольких запросов с помощью UNION [ALL] в новой таблице. Основное условие – это совпадение структуры столбцов во всех запросах. Ниже приведён пример, иллюстрирующий применение этого:

SQL
Скопировать код
SELECT ColA, ColB INTO NewTable
FROM (
    SELECT ColA, ColB FROM Table1
    UNION ALL
    SELECT ColA, ColB FROM Table2
) AS MergedQuery;

Важно уделить внимание совместимости типов данных в столбцах, чтобы предотвратить возникновение ошибок. Этот код моментально создаст таблицу NewTable, которая будет содержать объединённые данные из Table1 и Table2.

Пошаговый план для смены профессии

Повышаем уровень мастерства с UNION [ALL] и SELECT INTO

Взаимодействуя с SELECT INTO и UNION ALL учтите следующее:

  • Использование конструкции TOP(n) допускает ограничивать количество записей из каждой таблицы, что полезно при работе с большим объёмом данных:

    SQL
    Скопировать код
    -- Выбираем лучших 100 исполнителей из двух таблиц для формирования сверхгруппы
SELECT TOP(100) * INTO SuperBand
FROM (
    SELECT * FROM PopSingers
    UNION ALL
    SELECT * FROM RockSingers
) AS DualGenre;

  • Псевдонимы для подзапросов упрощают чтение сложных запросов и способствуют их пониманию коллегами и вами самим в будущем;

  • Прежде чем применять запросы UNION ALL к основным данным, протестируйте их на меньших выборках – это экономит время на отладке;

  • После использования SELECT INTO не забывайте создавать индексы в новой таблице для оптимизации запросов;

  • Помните отличия между UNION и UNION ALL: UNION исключает дубликаты, тогда как UNION ALL включает все записи.

Обеспечение безошибочности в операциях UNION

Для гарантированного исключения ошибок при использовании SELECT INTO и UNION ALL следуйте системе проверок:

Соответствие порядка столбцов и их типов данных

SQL
Скопировать код
-- Идеальное совпадение столбцов не допускает ошибки
SELECT Col1 INT, Col2 VARCHAR(100) INTO OrderlyTable
FROM (
    SELECT Col1, Col2 FROM TableA
    UNION ALL
    SELECT Col1, Col2 FROM TableB
) AS OrderedUnion;

Проверьте, чтобы в каждом запросе SELECT порядок столбцов и их типы данных были одинаковыми.

Оценка эффективности при выборе методов

  • UNION против UNION ALL: если дубли для вас не критичны, используйте UNION ALL, так как UNION из-за исключения дубликатов может быть более медленным;
  • Временные таблицы могут быть полезны при работе с большой выборкой;

  • INSERT INTO против SELECT INTO: если таблица уже существует, то предпочтительнее использовать INSERT INTO:

    SQL
    Скопировать код
    -- Чем больше данных, тем лучше!
INSERT INTO ExistingTable (Col1, Col2)
SELECT Col1, Col2 FROM OtherTable;

Процесс тестирования – ключ к успешному выполнению

Метод тестирования поэтапно важен. Всегда проверяйте запросы на небольших выборках, так вы быстрее обнаружите и исправите ошибки.

Визуализация

Для лучшего понимания приведём работу SQL команд в форме инструментальных наборов:

Набор A (🔧): [Гаечный ключ, Кусачки, Отвёртка] Набор B (🛠️): [Молоток, Кусачки, Пила]

SELECT INTO – это создание нового набора инструментов (🧰)

UNION – это сбор уникальных инструментов:

Markdown
Скопировать код
🔧🤝🛠️ ➡️ 🧰: [Гаечный ключ, Кусачки, Отвёртка, Молоток, Пила]
# Из каждого набора выбираем только уникальные инструменты для создания нового.

UNION ALL – это собрание всех инструментов:

Markdown
Скопировать код
🔧🫂🛠️ ➡️ 🧰: [Гаечный ключ, Кусачки, Отвёртка, Молоток, Кусачки, Пила]

// Два набора кусачек иногда бывают полезнее одного!

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

