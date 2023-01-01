logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Использование ROWS UNBOUNDED PRECEDING в Teradata: примеры
Перейти

Использование ROWS UNBOUNDED PRECEDING в Teradata: примеры

#SQL для аналитиков  #Оконные функции (Window Functions)  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

ROWS UNBOUNDED PRECEDING — это параметр в SQL, используемый в оконных функциях для выполнения расчётов над всеми строками до текущей включительно. Он часто используется при вычислении накопленных сумм или скользящих средних. Например, для расчёта непрерывной суммы в столбце amount, применяются такой запрос:

SQL
Скопировать код
SUM(amount) OVER (ORDER BY some_column ROWS UNBOUNDED PRECEDING)

Здесь параметр действует как аккумулятор, который суммирует значения, начиная с первой строки набора данных, и обновляет их при добавлении каждой новой строки.

Пошаговый план для смены профессии

Практическое использование ROWS UNBOUNDED PRECEDING

Данный параметр играет ключевую роль в аналитических задачах, требующих построчной обработки данных. Рассмотрим несколько примеров его применения:

Рейтинг в списках лидеров

При использовании функций RANK() и DENSE_RANK() для присвоения рангов объектам или сущностям, ROWS UNBOUNDED PRECEDING обеспечивает корректное составление рейтинга:

SQL
Скопировать код
RANK() OVER (ORDER BY score DESC ROWS UNBOUNDED PRECEDING)

Вычисление скользящей средней

При вычислении среднего значения в рамках изменяющегося временного окна, ROWS UNBOUNDED PRECEDING позволяет оценивать динамику показателей без ограничения начала интервала:

SQL
Скопировать код
AVG(sales) OVER (PARTITION BY store_id ORDER BY date ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)

Подсчёт событий по группам

Если требуется начать подсчёт событий с нуля для каждой группы (например, в аналитике пользовательских сессий), указание ROWS UNBOUNDED PRECEDING обеспечивает точность вычислений:

SQL
Скопировать код
COUNT(event_id) OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY event_time ROWS UNBOUNDED PRECEDING)

Визуализация

Визуализируйте ROWS UNBOUNDED PRECEDING в Teradata как компас в мире баз данных, который фиксирует каждую строку в историческом контексте, подобно оператору-кинематографисту, записывающему события прошлого для глубокого анализа и вычислений. Мы пишем живую историю, двигаясь от строки к строке.

Полезные советы и продвинутое использование

Ниже приведено несколько советов для тех, кто хочет более глубоко изучить ROWS UNBOUNDED PRECEDING:

Оптимизация производительности

При обработке больших объёмов данных важно контролировать нагрузку, создаваемую этим параметром. Эффективное применение индексации и партиционирования поможет оптимизировать производительность.

Комбинирование с другими параметрами

ROWS UNBOUNDED PRECEDING может быть эффективно комбинировано с другими типами ограничений, такими как ROWS BETWEEN, что позволяет создавать вычисления для различных типов окон:

SQL
Скопировать код
SUM(revenue) OVER (ORDER BY month ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)

Особенности Teradata

Благодаря уникальной архитектуре, Teradata обеспечивает эффективное выполнение операций, использующих ROWS UNBOUNDED PRECEDING, что способствует повышению производительности.

Интеграция с OLAP-функциями

ROWS UNBOUNDED PRECEDING можно использовать в комбинации с другими OLAP-функциями, например, LAST_VALUE() или FIRST_VALUE(), для отслеживания прошлых значений в рамках оконной функции:

SQL
Скопировать код
LAST_VALUE(sales) OVER (ORDER BY date ROWS UNBOUNDED PRECEDING)

Полезные материалы

  1. Подробное руководство по расчётам на основе окон в SQL.
  2. Обсуждения и решения, связанные с оконными функциями в Teradata, на StackOverflow.
  3. Интерактивное руководство по аналитическим возможностям Teradata.
  4. Практические примеры использования оконных функций в SQL.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что делает параметр ROWS UNBOUNDED PRECEDING в SQL?
1 / 5

Денис Сурков

архитектор данных

Свежие материалы
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024
Критика и ограничения HTTP
6 сентября 2024
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024

Загрузка...