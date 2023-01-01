Использование ROWS UNBOUNDED PRECEDING в Teradata: примеры#SQL для аналитиков #Оконные функции (Window Functions)
Быстрый ответ
ROWS UNBOUNDED PRECEDING — это параметр в SQL, используемый в оконных функциях для выполнения расчётов над всеми строками до текущей включительно. Он часто используется при вычислении накопленных сумм или скользящих средних. Например, для расчёта непрерывной суммы в столбце
amount, применяются такой запрос:
SUM(amount) OVER (ORDER BY some_column ROWS UNBOUNDED PRECEDING)
Здесь параметр действует как аккумулятор, который суммирует значения, начиная с первой строки набора данных, и обновляет их при добавлении каждой новой строки.
Практическое использование ROWS UNBOUNDED PRECEDING
Данный параметр играет ключевую роль в аналитических задачах, требующих построчной обработки данных. Рассмотрим несколько примеров его применения:
Рейтинг в списках лидеров
При использовании функций
RANK() и
DENSE_RANK() для присвоения рангов объектам или сущностям,
ROWS UNBOUNDED PRECEDING обеспечивает корректное составление рейтинга:
RANK() OVER (ORDER BY score DESC ROWS UNBOUNDED PRECEDING)
Вычисление скользящей средней
При вычислении среднего значения в рамках изменяющегося временного окна,
ROWS UNBOUNDED PRECEDING позволяет оценивать динамику показателей без ограничения начала интервала:
AVG(sales) OVER (PARTITION BY store_id ORDER BY date ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)
Подсчёт событий по группам
Если требуется начать подсчёт событий с нуля для каждой группы (например, в аналитике пользовательских сессий), указание
ROWS UNBOUNDED PRECEDING обеспечивает точность вычислений:
COUNT(event_id) OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY event_time ROWS UNBOUNDED PRECEDING)
Визуализация
Визуализируйте
ROWS UNBOUNDED PRECEDING в Teradata как компас в мире баз данных, который фиксирует каждую строку в историческом контексте, подобно оператору-кинематографисту, записывающему события прошлого для глубокого анализа и вычислений. Мы пишем живую историю, двигаясь от строки к строке.
Полезные советы и продвинутое использование
Ниже приведено несколько советов для тех, кто хочет более глубоко изучить
ROWS UNBOUNDED PRECEDING:
Оптимизация производительности
При обработке больших объёмов данных важно контролировать нагрузку, создаваемую этим параметром. Эффективное применение индексации и партиционирования поможет оптимизировать производительность.
Комбинирование с другими параметрами
ROWS UNBOUNDED PRECEDING может быть эффективно комбинировано с другими типами ограничений, такими как
ROWS BETWEEN, что позволяет создавать вычисления для различных типов окон:
SUM(revenue) OVER (ORDER BY month ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)
Особенности Teradata
Благодаря уникальной архитектуре, Teradata обеспечивает эффективное выполнение операций, использующих
ROWS UNBOUNDED PRECEDING, что способствует повышению производительности.
Интеграция с OLAP-функциями
ROWS UNBOUNDED PRECEDING можно использовать в комбинации с другими OLAP-функциями, например,
LAST_VALUE() или
FIRST_VALUE(), для отслеживания прошлых значений в рамках оконной функции:
LAST_VALUE(sales) OVER (ORDER BY date ROWS UNBOUNDED PRECEDING)
Денис Сурков
архитектор данных