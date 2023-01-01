Использование ROWS UNBOUNDED PRECEDING в Teradata: примеры

Быстрый ответ

ROWS UNBOUNDED PRECEDING — это параметр в SQL, используемый в оконных функциях для выполнения расчётов над всеми строками до текущей включительно. Он часто используется при вычислении накопленных сумм или скользящих средних. Например, для расчёта непрерывной суммы в столбце amount , применяются такой запрос:

SQL Скопировать код SUM(amount) OVER (ORDER BY some_column ROWS UNBOUNDED PRECEDING)

Здесь параметр действует как аккумулятор, который суммирует значения, начиная с первой строки набора данных, и обновляет их при добавлении каждой новой строки.

Практическое использование ROWS UNBOUNDED PRECEDING

Данный параметр играет ключевую роль в аналитических задачах, требующих построчной обработки данных. Рассмотрим несколько примеров его применения:

Рейтинг в списках лидеров

При использовании функций RANK() и DENSE_RANK() для присвоения рангов объектам или сущностям, ROWS UNBOUNDED PRECEDING обеспечивает корректное составление рейтинга:

SQL Скопировать код RANK() OVER (ORDER BY score DESC ROWS UNBOUNDED PRECEDING)

Вычисление скользящей средней

При вычислении среднего значения в рамках изменяющегося временного окна, ROWS UNBOUNDED PRECEDING позволяет оценивать динамику показателей без ограничения начала интервала:

SQL Скопировать код AVG(sales) OVER (PARTITION BY store_id ORDER BY date ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)

Подсчёт событий по группам

Если требуется начать подсчёт событий с нуля для каждой группы (например, в аналитике пользовательских сессий), указание ROWS UNBOUNDED PRECEDING обеспечивает точность вычислений:

SQL Скопировать код COUNT(event_id) OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY event_time ROWS UNBOUNDED PRECEDING)

Визуализация

Визуализируйте ROWS UNBOUNDED PRECEDING в Teradata как компас в мире баз данных, который фиксирует каждую строку в историческом контексте, подобно оператору-кинематографисту, записывающему события прошлого для глубокого анализа и вычислений. Мы пишем живую историю, двигаясь от строки к строке.

Полезные советы и продвинутое использование

Ниже приведено несколько советов для тех, кто хочет более глубоко изучить ROWS UNBOUNDED PRECEDING :

Оптимизация производительности

При обработке больших объёмов данных важно контролировать нагрузку, создаваемую этим параметром. Эффективное применение индексации и партиционирования поможет оптимизировать производительность.

Комбинирование с другими параметрами

ROWS UNBOUNDED PRECEDING может быть эффективно комбинировано с другими типами ограничений, такими как ROWS BETWEEN , что позволяет создавать вычисления для различных типов окон:

SQL Скопировать код SUM(revenue) OVER (ORDER BY month ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING)

Особенности Teradata

Благодаря уникальной архитектуре, Teradata обеспечивает эффективное выполнение операций, использующих ROWS UNBOUNDED PRECEDING , что способствует повышению производительности.

Интеграция с OLAP-функциями

ROWS UNBOUNDED PRECEDING можно использовать в комбинации с другими OLAP-функциями, например, LAST_VALUE() или FIRST_VALUE() , для отслеживания прошлых значений в рамках оконной функции:

SQL Скопировать код LAST_VALUE(sales) OVER (ORDER BY date ROWS UNBOUNDED PRECEDING)

