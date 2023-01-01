Использование RETURNING с ON CONFLICT в PostgreSQL 9.5#PostgreSQL #INSERT / UPDATE / DELETE #MERGE / UPSERT
Таким образом можно сочетать выполнение
INSERT с обновлением при возникновении конфликта (
ON CONFLICT), и при этом получить результат операции с помощью
RETURNING:
INSERT INTO table_name (id, col1) VALUES (1, 'A')
ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET col1 = EXCLUDED.col1
RETURNING *;
Здесь
RETURNING * вернёт строку, которая была вставлена или обновлена. Псевдотаблица
EXCLUDED содержит значения, которые должны были быть вставлены.
Совершенствование UPSERT
Эффективность обновлений с ON CONFLICT DO UPDATE
Воспользуйтесь
ON CONFLICT DO UPDATE для эффективного управления обновлениями и избежания нежелательных последствий. Чётко поставленные ограничения облегчат корректное определение конфликтов.
Управление конкурентностью и стратегия блокировки
При работе с большим объемом конкурентных операций важно осуществлять грамотное управление и блокировку данных. Общие Табличные Выражения (Common Table Expressions, CTE) и стратегии блокировки помогут избежать лишних обновлений и обеспечат непрерывность работы с данными.
WITH inserted AS (
INSERT INTO my_table (id, data)
VALUES (1, 'NewData')
ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET data = 'UpdatedData'
RETURNING id
)
SELECT * FROM inserted;
RETURNING возвращает
id строки, которая была вставлена или обновлена, с тем, чтобы избежать эффектов, не предусмотренных при многократных вызовах.
COALESCE и UNION: Ваш новый инструментарий
Функции
COALESCE и оператор
UNION предоставляют креативные приёмы решения нестандартных задач. Они позволяют управлять идентификаторами и комбинировать результаты различных запросов как настоящий специалист!
INSERT INTO my_table (id, data)
VALUES (2, 'Recorded')
ON CONFLICT (id) DO NOTHING
RETURNING id;
SELECT COALESCE (
(SELECT id FROM my_table WHERE id = 2),
(SELECT id FROM inserted)
) AS id;
Визуализация
Для наглядности представим, что вы вставляете новую карту с уникальным номером в полную колоду. Если карта с таким номером уже есть, следует обновить данные этой карты.
INSERT INTO card_deck (card_number, score) VALUES (7, 150)
ON CONFLICT (card_number)
DO UPDATE SET score = excluded.score RETURNING *;
- Колода до:
[1, 🂢, 3, 4, 5, 6, 🂧, 8...]
- Попытка вставки: 🂡 (
score: 150)
- Колода после:
[1, 🂢, 3, 4, 5, 6, 🂡 (score: 150), 8...]
RETURNING * выводит результат операции вставки или обновления.
Тонкости UPSERT и продвинутые стратегии
Влияние на производительность
Если злоупотреблять
RETURNING, производительность больших таблиц может снизиться. Оптимизация запросов даст возможность достигнуть максимальной производительности.
Особенности: Чем новее версия, тем лучше
Если вы столкнулись с накапливающимися операциями
UPSERT и возникающими конфликтами, проверьте и при необходимости обновите версию PostgreSQL, чтобы получить доступ к новейшим методам управления конфликтами.
Распознавание взаимных блокировок и терминология
Для предотвращения взаимных блокировок следует соблюдать порядок вставки строк, и избегать использования ключевых слов СУБД.
Упрощение повторных операций UPSERT
Если часто возникают конфликты, которые усложняют работу, можно разделить операции на отдельные вставки и обновления. Такой подход менее компактен, но позволяет избежать многих проблем при повторных операциях UPSERT.
Завершение
Интеграция предложенных стратегий поможет вам улучшить подход к выполнению операций
UPSERT в PostgreSQL. Планируйте действия, принимая во внимание конкурентность, предвосхитите взаимные блокировки и оптимизируйте производительность, обеспечивая надежное объявление ошибок и готовность к повторной работе в случае неудач.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Documentation: 16: INSERT — Официальная документация PostgreSQL.
- sql – How to use RETURNING with ON CONFLICT in PostgreSQL? — Обсуждение на Stack Overflow: примеры и объяснение использования
RETURNINGс
ON CONFLICT.
- Postgresql improve select performance/parallelism in huge table — Обсуждение на DBA Stack Exchange о сочетании
INSERT,
ON CONFLICTи
RETURNING.
Алина Карпова
инженер по данным