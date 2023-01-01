Использование RETURNING с ON CONFLICT в PostgreSQL 9.5

Быстрый ответ

Таким образом можно сочетать выполнение INSERT с обновлением при возникновении конфликта ( ON CONFLICT ), и при этом получить результат операции с помощью RETURNING :

SQL Скопировать код INSERT INTO table_name (id, col1) VALUES (1, 'A') ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET col1 = EXCLUDED.col1 RETURNING *;

Здесь RETURNING * вернёт строку, которая была вставлена или обновлена. Псевдотаблица EXCLUDED содержит значения, которые должны были быть вставлены.

Совершенствование UPSERT

Воспользуйтесь ON CONFLICT DO UPDATE для эффективного управления обновлениями и избежания нежелательных последствий. Чётко поставленные ограничения облегчат корректное определение конфликтов.

Управление конкурентностью и стратегия блокировки

При работе с большим объемом конкурентных операций важно осуществлять грамотное управление и блокировку данных. Общие Табличные Выражения (Common Table Expressions, CTE) и стратегии блокировки помогут избежать лишних обновлений и обеспечат непрерывность работы с данными.

SQL Скопировать код WITH inserted AS ( INSERT INTO my_table (id, data) VALUES (1, 'NewData') ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET data = 'UpdatedData' RETURNING id ) SELECT * FROM inserted;

RETURNING возвращает id строки, которая была вставлена или обновлена, с тем, чтобы избежать эффектов, не предусмотренных при многократных вызовах.

COALESCE и UNION: Ваш новый инструментарий

Функции COALESCE и оператор UNION предоставляют креативные приёмы решения нестандартных задач. Они позволяют управлять идентификаторами и комбинировать результаты различных запросов как настоящий специалист!

SQL Скопировать код INSERT INTO my_table (id, data) VALUES (2, 'Recorded') ON CONFLICT (id) DO NOTHING RETURNING id; SELECT COALESCE ( (SELECT id FROM my_table WHERE id = 2), (SELECT id FROM inserted) ) AS id;

Визуализация

Для наглядности представим, что вы вставляете новую карту с уникальным номером в полную колоду. Если карта с таким номером уже есть, следует обновить данные этой карты.

SQL Скопировать код INSERT INTO card_deck (card_number, score) VALUES (7, 150) ON CONFLICT (card_number) DO UPDATE SET score = excluded.score RETURNING *;

RETURNING * выводит результат операции вставки или обновления.

Тонкости UPSERT и продвинутые стратегии

Влияние на производительность

Если злоупотреблять RETURNING , производительность больших таблиц может снизиться. Оптимизация запросов даст возможность достигнуть максимальной производительности.

Особенности: Чем новее версия, тем лучше

Если вы столкнулись с накапливающимися операциями UPSERT и возникающими конфликтами, проверьте и при необходимости обновите версию PostgreSQL, чтобы получить доступ к новейшим методам управления конфликтами.

Распознавание взаимных блокировок и терминология

Для предотвращения взаимных блокировок следует соблюдать порядок вставки строк, и избегать использования ключевых слов СУБД.

Упрощение повторных операций UPSERT

Если часто возникают конфликты, которые усложняют работу, можно разделить операции на отдельные вставки и обновления. Такой подход менее компактен, но позволяет избежать многих проблем при повторных операциях UPSERT.

Завершение

Интеграция предложенных стратегий поможет вам улучшить подход к выполнению операций UPSERT в PostgreSQL. Планируйте действия, принимая во внимание конкурентность, предвосхитите взаимные блокировки и оптимизируйте производительность, обеспечивая надежное объявление ошибок и готовность к повторной работе в случае неудач.

