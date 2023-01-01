Использование рассчитанных столбцов в PostgreSQL: решение ошибок

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для обращения к вычисляемым столбцам в одном и том же запросе в PostgreSQL рекомендуется использовать подзапросы или общие табличные выражения (CTE). Обычно CTE более предпочтительны благодаря их большей читаемости и возможности многократного использования. Рассмотрим пример:

SQL Скопировать код WITH calc AS (SELECT id, (column1 + column2) AS sum FROM your_table) SELECT id, sum, (sum * 2) AS double_sum FROM calc;

В данном примере мы вычисляем sum в CTE под названием calc , а затем извлекаем из него уже готовые данные sum и double_sum , который является удвоенным значением sum , используя лишь один эффективный запрос.

Примененение клаузы LATERAL

Также необходимо упомянуть возможность использования LATERAL в PostgreSQL. Этот механизм подразумевает ссылку на столбцы предыдущей таблицы в FROM -предложении и может оказаться незаменимым помощником:

SQL Скопировать код SELECT a, b, x.total_3 FROM your_table, LATERAL (SELECT (a + b) AS total_3) AS x; -- LATERAL – истинное открытие в области соединений

LATERAL позволяет вычислить total_3 , применяя столбцы a и b , непосредственно из your_table в основном запросе.

Производительность: Это ваш ответ?

Нередко можно встретить мнение, что использование производных таблиц или CTE может отрицательно влиять на производительность. Однако PostgreSQL располагает мощным оптимизатором, который позволяет эффективно обрабатывать такие запросы.

Визуализация

Использование вычисляемого столбца в запросе PostgreSQL можно сравнить с процессом приготовления блюда поваром – этапы добавления ингредиентов и их смешивания происходят в рамках одного кулинарного процесса:

SQL Скопировать код SELECT ingredient1, ingredient2, (ingredient1 + ingredient2) AS mixed_spices FROM kitchen_table WHERE mixed_spices > 5;

При этом база данных, аналогично повару, смешивает ингредиенты и использует полученный результат в рамках одного запроса.

Будьте внимательны: псевдонимы столбцов

В процессе работы со столбцами и их псевдонимами важно помнить, что использование псевдонимов ограничено в предложениях WHERE , GROUP BY и HAVING , так как они обрабатываются SQL до присвоения псевдонимов в SELECT .

Экспресс-решение: Вложенные подзапросы

Если вы хотите применить фильтрацию или агрегацию на основе вычисляемого столбца, можно включить вычисление прямо в подзапрос:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( SELECT id, (column1 + column2) AS total FROM your_table ) AS subquery WHERE total > 10;

В этом случае, внешний запрос будет обрабатывать результаты вычислений как обычные данные из таблицы.

Индексирование: Ваш секретный козырь

Не стоит забывать об индексировании, если ваши вычисляемые столбцы часто используются в фильтрах или соединениях. Функциональные индексы могут существенно ускорить подобные запросы:

SQL Скопировать код CREATE INDEX idx_calculated_column ON your_table ((column1 + column2));

Такие индексы помогают запросам с суммой column1 и column2 работать более эффективно, даже если эти столбцы физически отсутствуют в таблице.

Полезные материалы