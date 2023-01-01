logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Использование рассчитанных столбцов в PostgreSQL: решение ошибок
Перейти

Использование рассчитанных столбцов в PostgreSQL: решение ошибок

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #PostgreSQL  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для обращения к вычисляемым столбцам в одном и том же запросе в PostgreSQL рекомендуется использовать подзапросы или общие табличные выражения (CTE). Обычно CTE более предпочтительны благодаря их большей читаемости и возможности многократного использования. Рассмотрим пример:

WITH calc AS (SELECT id, (column1 + column2) AS sum FROM your_table)
SELECT id, sum, (sum * 2) AS double_sum FROM calc;

В данном примере мы вычисляем sum в CTE под названием calc, а затем извлекаем из него уже готовые данные sum и double_sum, который является удвоенным значением sum, используя лишь один эффективный запрос.

Примененение клаузы LATERAL

Также необходимо упомянуть возможность использования LATERAL в PostgreSQL. Этот механизм подразумевает ссылку на столбцы предыдущей таблицы в FROM-предложении и может оказаться незаменимым помощником:

SELECT a, b, x.total_3
FROM your_table,
LATERAL (SELECT (a + b) AS total_3) AS x; -- LATERAL – истинное открытие в области соединений

LATERAL позволяет вычислить total_3, применяя столбцы a и b, непосредственно из your_table в основном запросе.

Производительность: Это ваш ответ?

Нередко можно встретить мнение, что использование производных таблиц или CTE может отрицательно влиять на производительность. Однако PostgreSQL располагает мощным оптимизатором, который позволяет эффективно обрабатывать такие запросы.

Визуализация

Использование вычисляемого столбца в запросе PostgreSQL можно сравнить с процессом приготовления блюда поваром – этапы добавления ингредиентов и их смешивания происходят в рамках одного кулинарного процесса:

SELECT ingredient1,
       ingredient2,
       (ingredient1 + ingredient2) AS mixed_spices
FROM kitchen_table
WHERE mixed_spices > 5;

При этом база данных, аналогично повару, смешивает ингредиенты и использует полученный результат в рамках одного запроса.

Будьте внимательны: псевдонимы столбцов

В процессе работы со столбцами и их псевдонимами важно помнить, что использование псевдонимов ограничено в предложениях WHERE, GROUP BY и HAVING, так как они обрабатываются SQL до присвоения псевдонимов в SELECT.

Экспресс-решение: Вложенные подзапросы

Если вы хотите применить фильтрацию или агрегацию на основе вычисляемого столбца, можно включить вычисление прямо в подзапрос:

SELECT * FROM (
  SELECT id, (column1 + column2) AS total
  FROM your_table
) AS subquery
WHERE total > 10;

В этом случае, внешний запрос будет обрабатывать результаты вычислений как обычные данные из таблицы.

Индексирование: Ваш секретный козырь

Не стоит забывать об индексировании, если ваши вычисляемые столбцы часто используются в фильтрах или соединениях. Функциональные индексы могут существенно ускорить подобные запросы:

CREATE INDEX idx_calculated_column ON your_table ((column1 + column2));

Такие индексы помогают запросам с суммой column1 и column2 работать более эффективно, даже если эти столбцы физически отсутствуют в таблице.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод рекомендуется использовать для обращения к вычисляемым столбцам в одном и том же запросе в PostgreSQL?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

